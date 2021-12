Premiere Sprachlos im Gebirge der Erinnerungen: Theater Konstanz zeigt «Muttersprache Mameloschn» Drei Generationen, drei jüdische Frauen, eine Familie, aber sie finden nicht zueinander. Autorin Sasha Marianna Salzmann verwebt kunstvoll Geschichte und Politik mit privaten Biografien, die voller Brüche und Schmerz sind. Am Theater Konstanz wird daraus ein intensiver Abend in bedrückend starken Bildern. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.10 Uhr

In den Kartonbergen häuslich eingerichtet: Lin (Sabine Martin) schwelgt in Erinnerung an ihre Karriere als jüdische Sängerin in der DDR. Bild: Bjørn Jansen

Grossmutter, Mutter, Tochter – eine Familie, drei Generationen, aber sie finden nicht zueinander. Sie sprechen dieselbe Sprache, doch ihre Worte, Gedanken, Gefühle erreichen die anderen nicht. «Ich halte es keine Stunde mehr aus in eurer Mischpoche. Ich bin fertig», ruft die Tochter entnervt und will gehen. «Weisst Du überhaupt, was Mischpoche heisst», fragt die Mutter trocken. «Jiddisch für zusammengerotteter Haufen, der Probleme aus sich selbst heraus produziert und das als Lebensgrundlage braucht. Auch bekannt als Familie», antwortet die Tochter schlagfertig.

Autorin Sasha Marianna Salzmann hat mit «Muttersprache Mameloschn» ein psychologisch feines Kammerspiel geschrieben. Mameloschn heisst auf Jiddisch Muttersprache. Das Theater Konstanz zeigt das Drei-Personen-Stück in der kleinen Spielstätte Spiegelhalle. Salzmann legt in ihrem Stück (uraufgeführt 2012) die Verlorenheit dreier jüdischer Frauen dreier Generationen offen. Es geht um Festhalten, Erdrücken, sich Befreien. Mit Humor und präziser Sprache seziert sie Sprachlosigkeit. Und verwebt Geschichte und Politik mitten hinein ins Private.

Tochter Rahel (Pauline Werner) sucht ihr Glück in New York. Bild: Bjørn Jansen

Die Tochter kann, was die Mutter nicht kann: Der Oma zuhören

Die Grossmutter, KZ-Überlebende, in die DDR emigriert, um den Traum von einem antifaschistischen Staat aufzubauen, dort zur jüdischen Vorzeigesängerin avanciert, mit SED- und Stasi-Verwicklungen. Die Mutter will mit der sozialistischen Vergangenheit und mit dem Judentum nichts zu tun haben, sie trauert ihrer verlorenen Kindheit nach, ihre Mutter hatte nie Zeit für sie. Nach einem Ausbruchsversuch in Paris (dort waren alle so nett) kehrt sie mit Zwillingen schwanger zurück. Der Sohn hat die Mutter verlassen und floh in einen Kibbuz. Die Tochter ist ebenfalls aus dem Familienkorsett geflohen, lebt in New York, outet sich als lesbisch. Doch sie kann, was die Mutter nicht kann: der Oma zuhören. Mit ihr jiddische Lieder singen. Der Dialog mit der eigenen Mutter klappt auch bei ihr nicht.

Mutter Clara (Katrin Huke) will ihre Tochter (Pauline Werner) festhalten und droht, sie zu verlieren. Bild: Bjørn Jansen

Die Autorin Sasha Marianna Salzmann wurde 1985 in Wolgograd geboren, 1995 zog die Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. In ihren Werken thematisiert sie Aufbrüche, Umbrüche, Identitätsfindungen. Salzmanns Theaterstücke und ihre beiden Romane wurden mehrfach ausgezeichnet. Beide Romane waren für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Die drei Frauen klettern behände über die Erinnerungsberge

In der Regie von Abdullah Kenan Karaca wird «Muttersprache Mameloschn» in Konstanz ein intensiver, ernster Abend. Der Humor, der in Salzmanns Vorlage drinsteckt, er darf ab und an gegen die Schwere der Inszenierung aufblitzen. Stark das Bühnenbild von Vincent Mesnaritsch: Kartons, eingepackte Möbel – auch die toten Topfpflanzen sind verpackt–, zu Gebirgen aufgetürmt. Grossmutter, Mutter und Tochter haben sich in den Kistenbergen eingerichtet. Fotos und Erinnerungen kleben an Kartonwänden, auf einer Schachtel steht eine Kochplatte, in einer anderen baumelt eine Glühbirne, drei Zahnbürsten stecken in einem Becher, an einem toten Baum hängt eine Wäscheleine. Aus anderen Kartons quellen Habseligkeiten, Kleidungsstücke, Zeitschriften, Tonbänder. Zugeklebte Löcher, Gebrauchsspuren, Wasserflecken – das Leben ein Provisorium, diese Kisten wurden ein Leben lang nicht ausgepackt, vielleicht mehrere Leben lang. Ein bedrückend starkes Bild. Die drei Frauen klettern behände über die Erinnerungsberge und werden doch nicht Herr ihrer Vergangenheit.

Jede sitzt auf ihrem Erinnerungshaufen, die Liebe ist irgendwie da, aber miteinander reden ist schwer. Bild: Bjørn Jansen

Oma Lin (Sabine Martin als lebenslustige Altkommunistin), Mutter Clara (witzig-boshaft und von Muttergefühlen übermannt: Katrin Huke) und Tochter Rahel (spröde und frisch zugleich: Pauline Werner) werfen sich Gemeinheiten an die Köpfe, wollen sich voneinander emanzipieren und können doch nicht ohneeinander. Jede sitzt auf ihrem Erinnerungshaufen, irgendwo im Schachtelgebirge, die Worte fehlen, die Liebe ist irgendwie da, aber umarmt haben die drei einander schon lange nicht mehr. Erst über den Tod der Oma finden Mutter und Tochter wieder Worte füreinander.

