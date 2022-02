Premiere Schöne Geschichte aus alter Zeit: «Leonce und Lena» am Vorarlberger Landestheater Georg Büchners romantische Komödie kommt in Bregenz in traumschönen Bildern auf die Bühne, bleibt aber inhaltlich ohne eigenen Zugriff. Die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber drückt der Inszenierung ihren Stempel auf. Julia Nehmiz 19.02.2022, 12.00 Uhr

Kennen lernen im Mondschein: Leonce (Nico Raschner) und Lena (Maria Lisa Huber) tasten sich einander zart heran. Bild: Anja Köhler

Es wird als Lustspiel bezeichnet, dabei ist es so viel mehr: «Leonce und Lena», die einzige romantische Komödie von Georg Büchner. 1836 verfasst, wurde sie erst 58 Jahre nach seinem Tod uraufgeführt. Büchner packte nicht nur die Liebesgeschichte um Prinz Leonce und Prinzessin Lena hinein, er reicherte sein Drama mit Gesellschaftskritik an. Am Vorarlberger Landestheater Bregenz hätte man die Aufführung auch umbenennen können in «Lena und Leonce»: Die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber drückt dem Abend ihren schauspielerischen Stempel auf.

Prinz Leonce und Prinzessin Lena sind einander versprochen, doch beide verweigern die Ehe mit einem Unbekannten. Beide fliehen. Und stolpern unterwegs ineinander, mit romantischen Folgen: Sie verlieben sich, ohne zu wissen, wer der andere ist. Durch einen Trick werden sie unerkannt von Leonces Vater vermählt, um dann zu erkennen, dass sie ihrem Schicksal nicht entkommen sind. Büchner erzählt diese Geschichte mit Ironie, Wortwitz und tiefer Kritik an den damaligen Herrschaftsverhältnissen.

Genaue Figurenzeichnung bis in die Nebenrollen

Am Vorarlberger Landestheater Bregenz bringt Regisseurin Milena Fischer das Stück auf die Bühne. Nach dem Monolog «Werther!» und der Drei-Personen-Inszenierung «Tasso!» ist «Leonce und Lena» ihre erste grosse Arbeit in Bregenz. Fischer stellt die sieben Schauspielerinnen und Schauspieler in den Mittelpunkt und zeigt genaue Figurenzeichnungen bis in die Nebenrollen hinein (Luzian Hirzel und David Kopp variieren überzeugend als Hofleute, Polizisten, Minister, Präsident, Rosetta).

Maria Lisa Huber als Lena prägt den Abend. Von der unterdrückten Prinzessin, die fast erstickt, als sie das Hochzeitskleid anziehen muss, wandelt sie sich durch die befreiende Flucht, die Begegnung mit Leonce, mondwandlerische Sehnsüchte zur selbstbewussten jungen Frau, die an die Liebe und die Zukunft glaubt.

Prinzessin Lena (Maria Lisa Huber) erstickt fast, als sie ins Brautkleid gesteckt wird. Bild: Anja Köhler

Milena Fischer und Ausstatter Philipp Eckle finden viele traumschöne Bilder. Unterm riesigen Vollmond treffen Leonce und Lena aufeinander, tasten sich einander zart heran auf der leeren Drehbühne, als wäre es eine Sommernacht im taufeuchten Gras. Doch Milena Fischer ergreift nicht die Chance, das Stück mit eigener Setzung zu erzählen. So bleibt es eine schöne Geschichte aus alter Zeit. Gespielt von einem starken Ensemble, aber im Ganzen ohne eigenen Zugriff.

Weitere Vorstellungen: 19./23./25./27.2., 1.3.; Tickets und Infos über die aktuellen Coronaregeln auf landestheater.org