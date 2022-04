Das Figurentheater St.Gallen spielt "Das kleine schwarze Schaf"

Premiere Schaf ist nicht gleich Schaf: Das Figurentheater St.Gallen strickt eine herzerwärmende Geschichte gegen das Schwarz-Weiss-Denken «Das kleine schwarze Schaf» nach einem Bilderbuch von Elizabeth Shaw erzählt mit munter vielstimmigem Geblöke und Musik vom Anderssein. Lukas Bollhalder und Willi Häne spielen dabei eine ganze Herde samt Schäfer und Hirtenhund – und bekommen sich hin und wieder in die Wolle. Aber so witzig, dass künftig keiner mehr Schafe mental unterschätzen wird. Bettina Kugler 29.04.2022, 12.00 Uhr

Das glatte Gegenteil des kleinen schwarzen Schafs: Lukas Bollhalder als wollig weisses Angstschaf. Er hat noch eine Menge anderer Mäh-Typen im Repertoire. Bild: Stephan Zbinden

Nur auf den ersten Blick gleichen sie einander wie ein Schaf dem anderen: die eins, zwei, drei, vier, vielen Wollknäuel, die Lukas Bollhalder zu einer munteren Akkordeonmelodie aus dem Weidenkorb holt und sacht auf die Wiese setzt: eine weiche, saftig grüne Decke. Das eine ist ein bisschen heller weiss, das andere ein wenig runder; nur eines unterscheidet sich deutlich von allen anderen: das kleine schwarze Schaf. Einerseits tanzt es ständig vorwitzig aus der Reihe, andererseits wäre es nichts lieber als gleich wie alle. Also weiss wie ein Wölkchen am Himmel. Weiss wie das Gleich- und das Genaugleichschaf.

Der Schäfer mag sein kleines schwarzes Schaf: Cover des Kinderbuchklassikers von Elizabeth Shaw. Bild: Beltz Verlag

Damit sind wir schon mitten in der Geschichte nach einem Bilderbuch der irischen Künstlerin Elizabeth Shaw. Hierzulande ist die 1992 verstorbene Autorin wenig bekannt. Im Osten Deutschlands dagegen gehören Shaws Bücher, darunter «Der kleine Angsthase» und «Das kleine schwarze Schaf», zu den Kinderbuchklassikern – nicht zuletzt wegen der freundlich-naiven, liebevollen Zeichnungen. Regisseurin Frauke Jacobi und Szenografin Helen Prates de Matos siedeln sie in heimeliger Nähe an, auf einem «Schäflinsegg»; man blökt in Mundart.

Diversity im schwarzen Schafspelz

An Aktualität jedenfalls ist «Das kleine schwarze Schaf» kaum zu überbieten: Es steht gegen Ausgrenzung, für Diversität und Teilhabe. Ohne diese Ideale laut herausblöken zu müssen. Trotzdem werden schon Vierjährige kapieren, dass dieses sympathische schwarze Schaf den Fünfer und das Weggli will, und das zu Recht: Es möchte dazugehören zur Herde. Aber auch eigensinnig sein, nach links springen, wenn ihm danach zumute ist, in den Himmel gucken. Und denken. Der Schäfer immerhin versteht das und hat sein kleines schwarzes Schaf gern. Hund Polo dagegen knurrt und versucht, den ewigen Ausreisser zu bändigen.

Handglismet ist das schwarze Schaf, den Schäfer spielt Lukas Bollhalder in Lebensgrösse – manchmal aber auch en miniature. Musiker Willi Häne (rechts) muss ebenfalls mit anpacken, Wind und Regen machen und kräftig blöken. Bild: Stephan Zbinden

Im Zickzack, eins rechts, eins links, nicht glattgestrickt, wird auch erzählt (Spielfassung: Simon Deckert). Das beginnt schon damit, dass Lukas Bollhalder mit wachsender Verzweiflung den Anfang der Geschichte sucht, wie eine verlorene Masche auf der Stricknadel, während Musiker Willi Häne gern endlich in die Tasten des Akkordeons greifen würde. Er wird bald alle Hände voll zu tun haben, mit Wolle und anderen Requisiten, und wacker mitspielen. Doch erst lässt er sich ein bisschen bitten, wie manches störrische Schaf.

Fliegende Rollenwechsel

Lukas Bollhalder dagegen tollt herum wie ein junges Lamm; er blökt in allen Tonlagen, spielt den irischen Hirten und seine Schäfchen, lauter weisslockige Persönlichkeiten zum Lachen und Gernhaben, stark, ängstlich oder neugierig. Ausserdem Polo, den Herdenhund: unruhig herumhechelnd, mal in Gestalt eines Rucksacks, mal in der Schrumpfversion – dazu genügt ein simpler Ledergürtel. Eltern, aufgepasst: Diese Alltagsdinge könnten demnächst im Kinderzimmer verschwinden ... Der Regenmantel wird zum Zelt, eine weisse Decke zum Schneesturm; der Korb zur Höhle, in welcher sich die Herde, angeführt vom kleinen schwarzen Schaf, verkriecht.

Doris Grauer hat fleissig gestrickt, Markus Brutschin eine wandelbare Bühne gebaut – wenn das Wetter mitspielt, soll «Das kleine schwarze Schaf» im August auch auf der grünen Wiese gespielt werden, auf Notkersegg. Dann werden echte Schafe im Hintergrund ein Wörtchen («mäh!») mitreden, aber vielleicht auch ablenken von der soften Botschaft und Willi Hänes Wind- und Wettermusik. Indoor ist sie zum Aufhorchen und Träumen, idealerweise auch zum Mitsingen. Für schwarze, weisse und gefleckte Schafe. Aber sicher nicht zum Schäfchenzählen und Einschlafen.