Das Theater Konstanz spielt Tolstojs "Anna Karenina"

Premiere Paarlauf auf dünnem Eis: Das Theater Konstanz bringt Tolstojs Ehekatastrophe «Anna Karenina» auf die Bühne Eine der grössten Liebesgeschichten der Weltliteratur wirkt in der Inszenierung von Mona Kraushaar am Theater Konstanz ziemlich heutig. Das liegt am Text von Armin Petras, aber ebenso an der Ausstattung der Figuren mit zeitgeistigen Entspannungstechniken. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 30.10.2021, 20.31 Uhr

Kitty (Pauline Werner) träumt vom grossen Glück, wird später aber mit dem kleinen vorliebnehmen. Und zunächst einmal auf die Nase fallen. Bilder: Bjørn Jansen

Karenin zählt zu den Glücklichen, die «im Jeep sitzen», durchs Leben brausen könnten – zumindest auf der Strecke zwischen trautem Heim und Ministerium, wo er mit Fleiss auf der Karriereleiter höherkriecht. Doch dazu ist der Mann nun einmal nicht der Typ. Hat er nicht alles, was er braucht? Die aufregendste Frau weit und breit, ein braves Söhnchen. Last but not least das nötige Kleingeld, um seiner Ehefrau auch dann noch unter die Arme zu greifen, als sie schon abgekommen ist vom rechten Weg und tief zu stürzen droht.

Am Ende, man weiss es aus Tolstojs Roman, wird Anna auf die Bahngleise stürzen, sich lachend «zwischen den ersten und zweiten Wagen des gerade eintreffenden Zuges» fallen lassen. Aber bis dahin vergehen in der Adaptation von Armin Petras gute zwei Stunden, in denen drei Paare und ein Störenfried auf dünnem Eis herumtänzeln, in Flammen auflodern, verglühen oder erfrieren. Und sich dabei genau beobachten.

Abwärts geht es im Laufe des Abends nicht nur für Wronski (Sven Dolinski, auf der Treppe) – bis dahin gönnt man sich reichlich Krimsekt und Wodka. Bjørn Jansen

Was sie da sehen – Anna und ihr fader Ehemann Karenin; Annas Bruder Stefan mit der schon lange abgelöschten Dascha; Daschas kleine Schwester Kitty und ihr linkischer Verehrer Lewin –, ist eher kläglich. Zutiefst menschlich ist es, unfreiwillig komisch und zugleich himmeltraurig: auch in der Inszenierung Mona Kraushaars, die am Wochenende bei vollem Haus Premiere am Theater Konstanz hatte.

Schwindelerregend: die Wendeltreppe auf der Drehbühne

Man lacht nicht selten an diesem Abend. Die Hartnäckigkeit, mit der hier aneinander vorbeigelebt, vorbeisehnt, vorbeigeredet wird, hat hohen Wiedererkennungswert in der Gegenwart, weitab von Moskau, viele Generationen nach Tolstoj. Das Elend spielt sich zwischen Eisbahn, Ballsaal und dem zu engen bürgerlichen Salon ab; szenische Andeutungen genügen, etwa ein aufblasbarer Ball, ein Schaukelpferd, eine Spielzeugeisenbahn.

In den hinteren Bereich hat Ausstatterin Katrin Kersten eine steile Wendeltreppe auf die Drehbühne gepflanzt, als wolle sie die waghalsigen Traumtänzer noch mehr als ohnehin schon aus dem Gleichgewicht bringen. Anfangs gleitet Wronski (Sven Dolinski vom Wiener Burgtheater in einer Gastrolle) hier lässig am Geländer abwärts wie ein Lausbub; er legt es an auf Abenteuer. Später wird er malen, eher expressiv. Und wenn auch nur, um sich von seinen chronischen Zahnschmerzen abzulenken.

Der Ehemann verknotet sich in Yogaübungen

Das grosse Gesellschaftspanorama der russischen Belle Epoque blitzt noch im einen oder anderen Satz auf. Doch hauptsächlich widmet sich Armin Petras' 2008 uraufgeführte Bühnenfassung der Sehnsucht nach Glück und nach grossen Liebe. So irritiert es nicht, dass es darin Jeepfahrer und andere Zeitgenossen gibt. Dass Kitty (Pauline Werner) wie ein zuckriges Bonbon schön eingewickelt ist in weissen Tüll, fiebrig nervös vor ihrem ersten Ball, an dem sie Wronski zu erobern hofft – sich dann aber schmollend unter trendigen Kopfhörern dem Gerede entzieht und ihren Frust singend am Keyboard abreagiert.

Ingo Biermanns Karenin könnte ein ambitionierter Mitte-Regierungsrat sein; er ist ein Karrierist, aber keiner, der über Leichen geht. Eher ein zutiefst gekränkter Verbiegungskünstler: auch zu Hause verknotet er den schmächtigen Körper in Yogaübungen, gesteht seine Liebe mit Punkt und Komma und diskretem P.S. Einer wie Wronski hat das nicht nötig. Wie tief seine Liebe zu Anna wirklich ist, lässt Sven Dolinski auf raffinierte Weise offen.

Berauscht von der Gefährlichkeit des unbedingten Seins

Karenin gegen Karenina: Ingo Biermann und Kristina Lotta Kahlert als Ehepaar im Knast der Konventionen. Die junge Kitty (Pauline Werner) hört derweil schmollend Lovesongs.

Kristina Lotta Kahlert in der Titelrolle hingegen liefert sich in jedem Moment mit Haut und Haar aus, in Leichtsinn und Lebenslust wie im Wahn, in Morphium- und Eifersucht. Sie muss gerädert sein nach einem solchen Abend, aber auch glücklich, berauscht von der Gefährlichkeit des unbedingten Seins. Thomas Fritz Jung gönnt sich als Stefan den abgehalfterten Lebemann mit Pelzmütze und Gitarre, Tülin Pektas als seine Frau Dascha reichlich Alkohol und einen naiven Kinderglauben.

Ein wenig unterbelichtet bleibt die Figur des Gutsbesitzers Lewin. Rührend schüchtern und komplexbeladen spielt ihn Ioachim-Wilhelm Zarculea; dass er in seinem Leben schon an mehr als nur der Liebe gezweifelt hat, kommt bei der Trauung mit Kitty dann etwas plötzlich. Umso mehr freut man sich, dass wenigstens einer hier glücklich wird, zumindest bis auf weiteres. Zahnweh nicht ausgeschlossen.