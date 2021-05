Premiere Opernliebe in Zeiten der Cholera: Daniel Catáns «Florencia en el Amazonas» in St. Gallen bietet nach dem Theaterfasten endlich wieder üppigen Genuss Das lange Warten auf die erste eigentliche Musiktheaterpremiere der Spielzeit 2020/21 hat ein Ende. Auf die bereits im März 2020 vorgesehene, im Oktober nachgeholte Barockoper «Giulio Cesare in Egitto» folgte nun ein zeitgenössisches Werk: Die sinnliche, optisch stark aufgeladene Oper «Florencia en el Amazonas» des Mexikaners Daniel Catán. Bettina Kugler 09.05.2021, 16.20 Uhr

Die Sängerin Florencia (Katia Pellegrino) träumt sich zurück nach Manaus, zu ihrem verlorenen Geliebten. Bild: Iko Freese

Bitte kein Bildschirm. Nicht hier und jetzt und nicht schon wieder. Das ist der erste Reflex beim Blick aus dem noch immer sehr leeren Zuschauerraum auf die Bühne im St. Galler Theaterprovisorium, am Samstagabend an der Premiere der Oper «Florencia en el Amazonas» von Daniel Catán. Hat man sich nicht monatelang auf diesen Livemoment gefreut? Auf Menschen im Rampenlicht und im Publikum, so nahe wie erlaubt, hörbar und spürbar in ihrer ganzen physischen Präsenz?

Viel Zeit, sich zu wundern oder sich sogar zu ärgern bleibt freilich nicht. Noch vor dem ersten Ton steigt aus dem Schiffsbauch der Bühne Operndirektor Peter Heilker die Treppe empor. Eine Ansage vorab, daran erinnert man sich noch aus unbeschwerten Vor-Coronazeiten, verheisst selten Gutes im Theater. Und tatsächlich: Die Pandemie erfordert einmal mehr Flexibilität und Bereitschaft, kurzfristig umzudisponieren.

Der Chor darf nicht einmal in der Tonhalle singen

Ein akuter Infektionsverdacht im Profichor bringt zwar den Amazonasdampfer, der hier gleich ablegen soll, nicht ins Schlingern. Doch eine zusätzliche Farbe wird der an Klangfarben und sinnlichen Reizen reichen Oper durchaus fehlen – ganz abgesehen vom Drama für den Chor. Nun darf er nicht einmal übertragen aus der Tonhalle singen. Sein letzter Einsatz in einer Oper liegt eine halbe Ewigkeit zurück.



Zum Glück stellt sich recht bald heraus, dass der Fernsehapparat rechts vorne auf der Bühne ein eher überflüssiges Regie-Kinkerlitzchen ist, um der imaginären Flussfahrt in den Dschungel der Sehnsüchte noch eine weitere Projektionsfläche hinzuzufügen. Medial gebrochen wird das Seelendrama nach Motiven des kolumbianischen Romanciers Gabriel García Marquéz sowieso: in Nahaufnahmen zwischen der Vorderbühne und dem Orchester. Dieses ist hinter der transparenten Grossleinwand mehr zu erahnen als sichtbar, aber dennoch geradezu magisch gegenwärtig. Als wilde, atemberaubend schöne, flatterhafte Natur. Als rauschender Strom, auf dem die Lichtreflexe tanzen.

Grosses Kino für die Ohren: Das Orchester spielt hinter einer Leinwand

Reise durch den Regenwald: Das Orchester hinter dem Vorwand steht für den Strom, auf dem die Figuren in Richtung Manaus treiben. Bild: Iko Freese

«Florencia en el Amazonas» ist grosses Kino für die Ohren: reichlich Puccini, verfeinert mit französischen Duftnoten und lateinamerikanischen Klängen, Marimba, afrikanischen und karibischen Trommeln. Das Sinfonieorchester St. Gallen unter der Leitung von Pedro Halffter liefert jedoch nicht nur den Soundtrack aus dem Off. Vielmehr spielt es im Hintergrund die Hauptrolle, spült als Verkörperung des Amazonas Gefühle in Übergrösse herauf: verdrängte Ängste, Illusionen, unerfüllte Wünsche.

Leicht wie ein Schmetterling singt Katia Pellegrino am Ende der Oper: eine hoffnungsvolle Ode auf einen Planeten, der weiterleben soll. Bild: Iko Freese

Im Mittelpunkt der mehr angedeuteten als szenisch vorgeführten Handlung steht die Sängerin Florencia. Gefeiert auf den bedeutendsten Opernbühnen der Welt, will sie zurück zu ihren Wurzeln, durch den Dschungel nach Manaus. Dort hofft sie, den einst zurückgelassenen Liebsten wiederzufinden. Es verwundert angesichts der üppigen, hochemotionalen Musik wenig, dass Regisseur Krystian Lada die Bilder aus der Tiefe des Bewusstseins optisch aufbläst.

Im Maschinenraum des baufälligen Theaters

Da sind zum einen die Vergrösserungsgläser, riesige Lupen auf Rollständern (Bühne: Didzis Jaunzems): Mit ihrer Hilfe blickt selbst die brillenlose Zuschauerin in Reihe 15 gestochen scharf in die Seele von Florencia, der heimwärts in die Arme ihres geliebten Cristóbal drängenden Operndiva. Zum anderen läuft dazu parallel der Film zum Stück, gedreht auf der Baustelle nebenan. In gespenstisch verlassenen Treppenaufgängen, vor den leeren Garderoben des derzeit in Sanierung befindlichen Theaters. So sieht es also gerade dort aus, wo man sich sonst gern eine Oper wie «Florencia» angeschaut hätte!

Die Videosequenzen von Sebastiaan Beysen zeigen eine Kulisse von traumhaft marodem Charme, ein Gegenbild zur sich beständig wandelnden Urwaldlandschaft. Kein Maschinenraum auf einem alten Dampfer würde sich dafür besser eignen. Dass Florencias Cristóbal nicht nur als Schmetterlingsjäger im Urwald verschwunden ist, sondern sich schmetterlingsgleich gewandelt hat, vom Mann zur Transfrau, wird man sich nach und nach aus den Filmbildern in XXL zusammenreimen. Es steht so zwar nicht im Libretto, fügt sich aber bestens in die Schweizer Erstaufführung am Theater St. Gallen.

Die Männer sind hier das schwächere Geschlecht

Sam Taskinen, Sängerin und Transfrau mit facettenreichem Bass, gibt dem verwandelten Geliebten, verborgen hinter der Figur des Capitano, eine überaus anziehende Gestalt und Stimme. Katia Pellegrino hat es als Florencia einerseits leicht: Um eine Operndiva zu verkörpern, die es zu Ruhm gebracht, ihr Ziel erreicht hat, der aber mit dem berühmten Namen das private Glück abhanden gekommen ist, kennt sie den Job und die Berufung gut genug.

Viele Belcanto- und Verdi-Partien hat sie als Gast in St. Gallen gesungen; die Florencia ist Neuland für sie – ein Kontinent, den sie empfindungsreich wie energiegeladen ausmisst. Dafür hätte sie so viele Rosen verdient, wie ihr Kollege Luis Alejandro Orozo als Amazonasgeist Riolobo im Prolog auf der Bühne auslegt. In weiteren Rollen singen Tatjana Schneider und Jennifer Panara zwei starke, selbstbewusste Frauen, die Liebe nicht mit Selbstaufgabe verwechseln und dies auch musikalisch überzeugend über die Rampe bringen.

Schwaches starkes Geschlecht: Die Inszenierung spielt mit Genderzuschreibungen und Projektionen (im Hintergrund: Gustavo Quaresma als Schiffsjunge Arcadio) Bild: Iko Freese

Die Männer sind in «Florencia» das schwächere Geschlecht; doch ohne sie wäre die Welt eben nicht denkbar – nicht nur in der Oper. Also versetzt man sich ebenso aufmerksam, mit analytischem Gespür, ins Innenleben des Schiffsjungen Arcadio (Gustavo Quaresma) oder des mit seiner Gattin Paula zerstrittenen Alvaro (Shea Owens), setzt aus den suggestiven Bildern Lebensgeschichten zusammen. Und rechnet dabei auch damit, dass alles nur ein Wahn, ein Traum Florencias sein könnte.

Real wie in den Nachrichten sind allerdings die Bilder des Regenwalds in Flammen, ein Gruss aus der Gegenwart, in der eine andere Pandemie die Cholera abgelöst hat. Die Wirklichkeit, das betonen Regie und Ausstattung, besonders aber die Videos, ist mehr als das mit Händen Greifbare. Raum und Zeit sind keine festen Grössen, sondern reine Empfindungssache. Nicht zuletzt dafür wird der Fernseher dann eben doch gebraucht.

