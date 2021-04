Premiere Oper for one: Schmachten und Leiden in Kleinstformat am Theater Liechtenstein Ein Mann am Klavier, eine verlassene Geliebte am Telefon - mehr braucht es nicht für Francis Poulencs einstündige Mono-Oper «Die menschliche Stimme» auf einen Text von Jean Cocteau. Die Eigenproduktion des TAK in Schaan passt zur Liebe und zur Kunst in Zeiten der Pandemie. Und ist ein Vorgeschmack auf bessere. Bettina Kugler 19.04.2021, 12.00 Uhr

Das Telefon als Nabelschnur zur Welt und zum treulosen Geliebten: Valerie Arias in «Die menschliche Stimme» von Francis Poulenc in Schaan. Bild: Julian Konrad

Was wohl so skandalös war seinerzeit an diesem kurzen Stück? Das Telefonieren begann gerade die Beziehungen der Menschen zu verändern, es fand jedoch noch im geschützten Rahmen statt. Wir Nachgeborene sind längst gewohnt, auf Schritt und Tritt im öffentlichen Raum, vor allem im unentrinnbaren von Zug und Bus, von den Privatdramen der anderen unterhalten zu werden. Die Zeitgenossen Jean Cocteaus waren in dieser Hinsicht einfach nichts gewohnt, als sein Stück «Die menschliche Stimme» 1930 in der Pariser Comédie Française uraufgeführt wurde, noch ohne die Musik Francis Poulencs. Sie waren nicht so abgestumpft wie wir Heutigen.

Es braucht nicht all zu viel Fantasie, sich vorzustellen, was der abtrünnige Geliebte am anderen Ende der Leitung sagt, zumal nicht in der knapp einstündigen Opernfassung für kleine Bühnen und eine grosse, vokal ausdauernde und leidensfähige Sängerin. Meist macht es die wortlose zweite Stimme der Klavierbegleitung recht unmissverständlich klar, mit unheilvoll schrägen Akkorden, die vor der nächsten seelischen Erschütterung warnen.

Die Frau am Apparat zieht alle Register

In der technisch sehr reduzierten Eigenproduktion des Theaters Liechtenstein unter der Regie von Oliver Vorwerk ist es Giancarlo Prossimo, der im Halbdunkel links der Bühne am Klavier sitzt und sich mit genüsslichem Sadismus ins Ohr der Frau am Telefon bohrt, ihr Säuseln, Schmachten und ihre Verzweiflung umspielt, zuweilen komisch kontrastiert. Im Hintergrund ist William Maxfield am Werke, der bei Opern- und Operettenaufführungen in der Region Liechtenstein und Werdenberg zuverlässig seine Hände im Spiel hat; in «Die menschliche Stimme» zeichnet er für die musikalische Leitung verantwortlich und lässt das Telefon schrillen.

Das Wort hat Mezzosopranistin Valerie Arias, und schon ihr erstes «Hallo? ... Hallo?» verrät die aufgewühlte Gemütsverfassung, auf die das Stück ungerührt den Scheinwerfer richtet. So richtig mag sich nämlich keine Empathie einstellen: Man argwöhnt wie der unsichtbare Ex, dass die Verlassene alle Register der Manipulation zieht, wenn sie ihm schöntut, die Wirklichkeit verleugnet; wenn sie vorsichtig jammert, bloss nicht zu viel, oder Verständnis heuchelt.

Immer wieder falsch verbunden

Ja, diese Frau ist noch in ihrer Misere ein Vamp, und sie ist eine Dramaqueen; Das fordert die Solistin gnadenlos, an gleich mehreren Telefonhörern - und bei allen sind die Kabel, na klar, abgeschnitten. Sie könnte sich noch daran aufhängen, aber ach, auch mit Tabletten hat die Selbstvernichtung schon nicht gut geklappt. Also klammert sie sich lieber virtuos und mit bewundernswerter Unermüdlichkeit an die letzte bestehende Verbindung zur ihrer verblühten Liebe, beschimpft die Telefonistin und eine unhörbare falsch Verbundene: noch so ein Wink mit dem Zaunpfahl, der hinweist auf die Störanfälligkeit der Kommunikation, nicht nur am Telefon.

Solo für eine Dramaqueen: Valerie Arias klagt und schmeichelt, Giancarlo Prossimo (links) am Klavier hält dagegen, William Maxfield (im Hintergrund) lässt das Telefon schrillen. Bild: Julian Konrad

Das kleine Stück trifft mit seinem aufs mickrige Ich zurückgeworfenen Lamento den sehr empfindlichen Nerv der Zeit, nach mehr als einem Jahr pandemiebedingter Isolation. Abgesehen davon, dass es sich vor lediglich zehn erlaubten Zuschauern im Saal (ab heute sind es wieder ein paar mehr) besser macht als eine «Aida». Und ganz zu schweigen von den Distanzregeln, die hier schon in Libretto und Partitur eingeschrieben sind.

Umso mehr sehnt man sich nach Blickkontakt und Nähe, nach maskenfreiem Smalltalk oder tiefgründigen Foyergesprächen, das macht sich nicht erst im Hinausgehen bemerkbar, vereinzelt, verhuscht, zielstrebig zum fast leeren Parkplatz. Man fühlt sich ertappt im Gewimmer um Zuwendung und abgeschnitten von sonst so selbstverständlichen, ungezwungenen Beziehungen. Irgendwie falsch verbunden.