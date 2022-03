Das Theater Bilitz spielt ein Jugendstück über Demenz

Premiere Opa tickt nicht richtig: Das Theater Bilitz spielt ein Stück über Demenz – für Teenager und alle Ob man es «Honig im Kopf» nennt oder «Mehl in der Schublade», das Thema Altersdemenz hat Konjunktur: Im Kino, in der Literatur und auf der Bühne. Am Wochenende hatte die neue Produktion des Theaters Bilitz in Weinfelden Premiere, ein Kammerspiel von Flo Staffelmayr mit witzigem Groove und einer Extralektion Zeitgeschichte. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 06.03.2022, 15.00 Uhr

«The more you forget, the less you regret...»: Enkel Julian (Ivan Georgiev, Mitte) rappt die Verwirrtheit von Opa Otto (Roland Lötscher, rechts) locker weg. Das bringt sogar die grosse Schwester Sophie (Sonia Diaz) zum Lachen. Bild: Theater Bilitz

Fleissige Hände haben schon aufgeräumt in Opa Ottos guter Stube: Links und rechts der Bühne im Theaterhaus Thurgau stapeln sich Umzugskartons. Die einen sind mit blauem, die anderen mit gelbem Klebeband versehen; hier «Heim», dort «Brocki» – vielleicht kann ja noch jemand etwas brauchen von dem alten Plunder. Es wird jedoch nicht lange so ordentlich verpackt bleiben; zu dumm, dass Sophie und Julian, die Enkel, die zum Kartonschleppen hereinstürmen, warten müssen auf den Vater. Dem ist mal wieder etwas dazwischengekommen. Typisch!

So bleibt genügend Zeit, einen Blick in die Kisten zu werfen und in den einen oder anderen noch nicht ausgeräumten Schrank. Was die beiden Teenager da finden, der spassorientierte Sechzehnjährige und seine grosse, so ungemein vernünftige Schwester, zeugt davon, dass auch in Opas Kopf ziemlich viel durcheinandergeraten ist. Nicht nur, weil hier jemand sein halbes Leben in Kartons verstaut und zum Entrümpeln vorbereitet hat.

Die Vergangenheit ist gegenwärtig

Opa Otto (Roland Lötscher) hält seinen Enkel Sophie (Sonia Diaz) und Julian (Ivan Georgiev) für Einbrecher und fuchtelt drohend mit der Bohrmaschine. Bild: Theater Bilitz

Mal hält der Alte die beiden für Einbrecher und fuchtelt drohend mit der Bohrmaschine. Dann wieder glaubt er, Sophie sei seine Jugendliebe Hannah und fordert sie zum Tänzchen im Wohnungsflur auf. Dazwischen hat er lichte Momente; vor allem erinnert er sich lebhaft und detailgenau an weit zurückliegende Zeiten. An das Schöne und Zarte ebenso wie an das lang verdrängte Ungeheuerliche.

«Mehl in der Schublade» heisst das Stück des österreichischen Theaterautors Flo Staffelmayr, das Agnes Caduff mit Roland Lötscher, Sonia Diaz und Ivan Georgiev für das Theater Bilitz inszeniert hat; es wird künftig vor allem vor Schulklassen gespielt werden. Geschrieben hat es Staffelmayr für Jugendliche ab 13 Jahren und für Erwachsene – denen man nicht alles so explizit erklären müsste.

Die Enkel Sophie (Sonia Diaz) und Julian (Ivan Georgiev) sollen Opa Otto (Roland Lötscher) beim Zügeln ins Altersheim helfen. Bild: Theater Bilitz

In erster Linie will es die Jungen zum Nachdenken über das Altwerden und Vergessen bringen. Oder vielleicht doch auch die Älteren daran erinnern, wie es sich anfühlt, jung zu sein? Beiden hält «Mehl in der Schublade» humorvoll den Spiegel vor, gräbt jedoch auch tiefer. Denn in den Kartons sind Dinge, die traurige, todernste Geschichten erzählen, zurückblenden in die Zeit der Nazi-Diktatur und Judenverfolgung, in die Jahre des Zweiten Weltkriegs.

Mehl von gestern

Ganz sicher ist «Mehl in der Schublade» generationsverbindend. An der Premiere am Freitagabend waren vor allem Vertreter der mittleren, der Elterngeneration im Publikum. Diese hat gut lachen, muss sich weder als «next generation» erst einen Platz in der Gesellschaft erobern noch ins Altersheim verabschieden. In der Geschichte selbst glänzt die «Boomer»-Generation freilich durch Abwesenheit. Man hat eben immer so wahnsinnig viel zu tun, tagsüber in der Rushhour des Lebens. Also müssen Sophie und Julian ran, das Mehl der letzten zwanzig Jahre entsorgen.

Vor allem Ivan Georgiev als Julian bringt Leben und Groove ins ausgeräumte Wohnzimmer mit den drehbaren Türen in der Rückwand (Bühnenbild: Gabor Nemeth). Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund, rappt Opas Verwirrtheit locker und beatboxend weg. Damit nervt er zwar Sonia Diaz als kluge, kämpferische Sophie gehörig, hat aber alle Sympathie im Publikum. Roland Lötscher spielt Opa Otto rührend schusselig und sanftmütig – sogar, wenn er den Rollator zweckentfremdet und sich gegen die «fremden» Eindringlinge zur Wehr setzt. Beherzt hält er an seinen Erinnerungen fest: Eine Einladung an alle, etwas herunterzubremsen und sich Zeit zum Zuhören zu nehmen. Den Alten wie den Jugendlichen.

