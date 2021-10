Die Tanzkompanie St.Gallen zeigt Männer und Frauen im Laufgitter

Premiere Männer und Frauen im Laufgitter: Drei neue Tanzstücke in der St.Galler Lokremise sprengen den Käfig der Geschlechterrollen Die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen meldet sich nach der Sommerpause mit dem dreiteiligen Abend «She/He/We» in der Lokremise zurück. Choreografiert haben drei Gäste mit deutlich verschiedenen Handschriften: die Spanierin Alba Castillo, der gebürtige Sizilianer Giovanni Insaudo und der Schweizer Muhammed Kaltuk. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 21.10.2021, 16.25 Uhr

Frauenpower, gespiegelt und in vielfältigen Brechungen gezeigt: die acht Tänzerinnen der Kompanie in Giovanni Insaudos «Ibla». Bilder: Gregory Batardon

«Männer haben's schwer, nehmen's leicht»: Ist schon wieder ein paar Jahre her, diese Befindlichkeitsanalyse der «Männer», von Herbert Grönemeyer 1984 wortverspielt und treffsicher ins Mikrofon genuschelt. Es gab da bereits jede Menge «Softies» und bewegte neue Männer; die anderen waren eben von gestern – Patriarchen, Pantoffelhelden, Paschas. Von «toxischer Männlichkeit» sprach freilich noch keiner, allenfalls die feministischen Vorreiterinnen der sogenannten Genderstudies.

Das Thema ist aktuell geblieben; nach wie vor gibt es allenthalben Laufgitter, in denen Frauen wie Männer feststecken. Mögen sie auf dem Papier auch gleichgestellt sein, im Leben die mit ihrem Geschlecht verbundenen Rollen und Zuschreibungen kritisch sehen und reflektieren; mögen sie sich als «genderfluid» empfinden, als Mensch vor allem: Der Gruppendruck bleibt hoch. Ein Tanzabend wie «She/He/We», für den Tanzchef Kinsun Chan drei junge preisgekrönte Choreografinnen und Choreografen nach St.Gallen geholt hat, stellt also zu Recht stückeverbindend die Frage: «What is human?»

Wie Autoposer ohne Auto

Echte Männer – wenn auch in weit schwingenden Röcken: die acht Tänzer in «Man Up» von Muhammed Kaltuk.

Er macht aber, zumindest im dritten Teil von Muhammed Kaltuk, auch einmal mehr unmissverständlich klar, wie hoch die Messlatte für echte Männer liegt. Mannomann! Der Kontrast zum letzten Herzschlag des vorausgehenden Stückes «Ibla» von Giovanni Insaudo könnte nicht schroffer sein. Wer bis zu diesem Zeitpunkt verzaubert war von der Magie des «We», von der sensiblen Erdung eines göttlich-verklärten Frauenbildes, weiss jetzt schlagartig, warum beim Einlass Einweg-Ohropax zum Mitnehmen bereitlagen.

Zwar tragen die acht Jungs, die in «Man Up» zu Hip-Hop-Sound antanzen, knielange Röcke in Blautönen (Ausstattung: Anja Jungheinrich). Brav macht sie das noch lange nicht; sie lassen die Muskeln spielen, als müsse sich gleich zeigen, wer hier der Chef ist im Revier. Wie Autoposer ohne Auto wirken sie, man kann sich darüber ärgern oder amüsieren, wie im Alltag. Oder Ausschau halten nach den Anzeichen von Zerrissenheit und Verletzlichkeit, die Muhammed Kaltuk durchaus mitchoreografiert hat. Als laufe Grönemeyers Männerdiagnose unter den fetten Beats leise mit.



Zwei Spiegelkabinette auf der Bühne reflektieren und brechen die Rollen

Kaltuk will die Klischees des Mannes als Held und Beschützer, als testosterongesteuerter Gockel ohne erkennbare Gefühle vorführen, zugleich aber brechen: Deshalb bleiben die zwei mobilen, käfigartig unterteilten Spiegelkabinette auf der Bühne, die schon in «Ibla», dem vorausgehenden Stück über Weiblichkeit, die Körper der Tänzerinnen vielfältig verdoppelt und im Doppelsinn «reflektiert» haben. Optisch ist das in «Ibla» ebenso reizvoll wie die immer neu variierten Kettenreaktionen, wenn sich die Tänzerinnen als Gruppe formieren. In «Man Up» wirken die Spiegel dann eher wie eine Barriere.



Beide Arbeiten spielen – die eine schwebend auf sphärischen Klängen und herzergreifend schönen Gesängen von Frauenstimmen, die andere kraftvoll, stark und energiegeladen – mit Stereotypen, mit Zuschreibungen; in «Ibla» werden sie ausdrücklich, als Eigenschaftswörter skandiert, dazu bewegt sich eine Gruppe von Tänzerinnen mit Leuchtröhren, als wolle sie diese Begriffe genauer durchdringen. Im Vergleich dazu ist der Auftritt der Männer weniger intellektuell verstiegen, auch weniger poetisch, dafür bald hochemotional und ausdrucksstark: besonders in den solistischen Ausbrüchen Guang-Xuan Chens aus dem Gruppenkontext.



Frauen in Hosen, Männer in Röcken – und eine subtilere Grenzverwischung

Etwas plakativ ist hier wie dort die Musikauswahl. Wo Text hinzukommt, schmiegt sich die Choreografie allzu geschmeidig an, statt versuchsweise gegen den Strich zu bürsten, sich tänzerisch von Ansagen aller Art zu befreien. Auch die vertauschte Kleiderordnung überrascht wenig an einem Abend, der Genderklischees aufdecken will: Frauen in Hosen aber haben noch lange keine Macht, und zu mehr Menschlichkeit und Miteinander trägt es kaum bei, wenn starke Kerle Röcke tragen. Kein Wunder, strecken sie am Ende erlösungsbedürftig die Arme aus, getaucht in farbige Lichtreflexe.



Subtiler geht Alba Castillo, die Frau in der Choreografenrunde, im Duo «The Time We Were» mit Naiara Silva de Matos und Piran Scott vor. Zwei Namen, zwei Menschen, zwei Stühle: Es geht um starke Anziehungskräfte, die Fremde in einem Raum einander nahebringen, zu einem «We» verschmelzen können – nicht ohne Hindernisse, Ängste und Irritationen. Zu sehen sind in diesem kammerspielartigen Auftakt ein Mann in pudrigem Rosé, eine Frau in Hellblau, doch letztlich spielt es keine Rolle, wer was ist und sein soll.

Im Stück von Alba Castillo mit Naira Silva de Matos und Piran Scott lösen sich die Grenzen auf – so lässig wie kunstvoll.

Gemeint sind hier: zwei Menschen, die einander helfen, ich und wir zu sein. Beide tragen einen zu grossen Anzug: So können sie später zu zweit in einer Jacke stecken, als Paar tanzen zu Musik von James Brown, in fliessenden, lässig ineinandergreifenden Bewegungen, aber auch ausdrucksstarken Momenten der Anspannung und Verkrampfung, des kraftlosen Fallens und Auffangens. Das Menschliche? Es ist Natur, aber auch grosse Kunst, «sozial konstruiert» wie Männlichkeit und Weiblichkeit, aber auch eine Aufforderung an jeden, aus der Reihe zu tanzen. Wo sich die Chance eines neuen «We» auftut.