Kinsun Chans Stück "The Banquet" feierte in St.Gallen Premiere

Premiere Tänzer der Tafelrunde: «The Banquet» im Theater St.Gallen feiert sinnlich Leben, Liebe, Wandlung und Tod Die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen bittet zu Tisch: Kinsun Chans neues Stück deutet das Leben als Bühne und Tafelrunde – und bringt einen vielzitierten Shakespeare-Monolog in Bewegung. Am Samstag hatte «The Banquet» Premiere im «Umbau». Bettina Kugler

Auf seinem Höhepunkt wird das Bankett zum Gefecht mit Messern und Gabeln. Bilder: Gregory Batardon

Am langen Tisch hat vieles Platz: Kampf und Versöhnung, Liebe und Appetit, Lektionen fürs Leben ebenso wie die Blumen des jungen Frühlings, die irgendwann das Grab schmücken. Kinsun Chan, Ausstatter, Choreograf und Tanzchef am Theater St.Gallen, verbindet damit besonders intensive Kindheitserinnerungen. Er wuchs als Gastronomensohn zwischen den Tischen und Stühlen eines Restaurants in Kanada auf. Täglich erlebte er das hungrige Beisammensitzen als Bühne für Dramen und Diskussionen, die gedeckte Tafel als Ort, an dem nicht nur Speisen auf den Tisch kommen. Leben, Liebe, Tod – hier wird davon gesprochen.

Die Verbindung mit Shakespeares Monolog «Die ganze Welt ist Bühne» aus der Komödie «Wie es euch gefällt» lag also in der Luft. Beides zusammen bildet die kreative Basis des rund 75-minütigen Stücks «The Banquet», das am Samstag im Theaterprovisorium Umbau Premiere gefeiert hat. Dabei ist viel Vertrautes zu entdecken, ein Reigen emotional starker, einprägsamer Bilder für die wechselnden Epochen und Erfahrungen menschlichen Lebens.

Shakespeare, in Gebärdensprache übersetzt

Doch beschreiten die fünfzehn Tänzerinnen und Tänzer auch Neuland. Etwa, wenn sie zu Beginn, hinter einem transparenten schwarzen Vorhang die Verse Shakespeares mimisch und mit den Händen nachbilden – in unmittelbar einleuchtender Gebärdensprache, erarbeitet mit der Gebärdensprachpoetin Denise Ledermann.

Leere Teller, bedeutungsvolle Zeichen: Choreograf Kinsun Chan hat in «The Banquet» mit der Gebärdensprachpoetin Denise Ledermann zusammengearbeitet.

Die Bühne, kreiert von Kinsun Chan und Anja Jungheinrich, braucht nicht viel an Ausstattung. Im Mittelpunkt steht, wenig überraschend, die lange schwarze Tafel: ein schiebbares Element, das Tisch sein kann oder Wandtafel in einem Schulzimmer, ein Schaukasten ins Wurzelwerk der Triebe oder ein Kampfplatz, ein Schützengraben. Manches wird fast zu eindeutig ins Bild gesetzt, dabei öffnet die Musik (Sounddesign: Tiffany Butt) weite Räume. Sie spannt einen Bogen vom Barock in die Gegenwart, von Purcell, Bach und Jean-Marie Leclair zu Sounds, Geräuschen und Elektropop und verbindet die Szenen zu einem narrativen Ganzen.

Tänzerin Emily Pak im Prolog: Das Bankett als Allegorie des Lebens wird geboren.

Da wird zunächst in einer Art Prolog das Stück selbst geboren, die Allegorie eines Menschenlebens als Festmahl: ein überaus ästhetisches und anmutiges Solo der Tänzerin Emily Pak, gewickelt in ein langes weisses Tischtuch. Es folgt die Zeit der Kriechlinge, der noch nicht aufrecht stehenden, nicht vernunftgesteuerten Kleinkinder; ein Naturzustand, in den das Stück am Ende auf berührende Weise zurückkehren wird – dann mit zittrigen Händen, einem ins Vergessen abdriftenden Geist. «Zweite Kindheit» nennt Shakespeare das Greisenalter; Kinsun Chan lässt es in mildem Licht erscheinen, den Tänzer Piran Scott und die anderen Alten in viel zu weiten Hosen aus dem Leben stöckeln.

Das Leben als Schule, Gelage und Gefecht

In der «ersten» und eigentlichen Kindheit aber spielt die Choreografie flink und munter; die Kompanie krabbelt lustvoll unbeholfen in hautfarbenen Trikots am Boden. Bis dann zum ersten Mal der Ernst des Lebens einsetzt und Stühle jedem seinen Platz im Leben zuweisen: ein quicklebendiges, quecksilbriges Hin und Her aus Spielerei und Disziplin, aus Streberei und Garstigkeit. Auch hier rhythmisieren Gebärden die temporeichen Bewegungsabläufe.

Das Leben, ein Kinderspiel: im Vordergrund Minghao Zhao.

Jäh sind die Szenenwechsel und Umbrüche beim Festschmaus eines Lebens im Zeitraffer; den Tänzerinnen und Tänzern hilft an diesen Schnittstellen, dass sie die Szenerie selbst umbauen und verwandeln. Wo nötig, bremst «The Banquet» aber auch herunter und hält inne, lässt seelische Veränderungen organisch wachsen, beleuchtet sie stimmungsvoll (Lichtdesign: Christian Kass).

Etwa in der Phase der Ich-Findung, der Erfahrung erster Liebe; allein, im Pas de deux, zu traumseliger Klaviermusik. Während die einen hier taumeln und straucheln oder einander herzlich zugetan sind, zeichnet eine andere noch kindlich unbeschwert Kreideblumen auf die Tafel. Doch die Schuluniformen wirken längst zu klein.

Der Tisch bleibt die symbolische Mitte

Wie in Shakespeares Monolog, den Tänzer Piran Scott zu Beginn des zweiten Teiles rezitiert, bestimmen Kontraste die Dramaturgie. Auf die schwebenden Gesten des Paares (Mei-Yun Lu, Mikaël Champs) zu Purcells Lautenlied «Music for a while» (gegen Ende wird es nochmals anklingen, wie ein Refrain), folgen rasselnde Säbel, ein hartes Stampfen, kraftvolle Schlachtszenen, Rudelkämpfe, Gesetz und Ordnung. Der Tisch bleibt dabei die symbolische Mitte, auch wenn er in den Hintergrund geschoben oder zur Bühne auf der Bühne wird.

Die Gebärden ziehen sich wie ein roter Faden durch das Stück; sie kommentieren und vertiefen die Szenen auf der Lebensbühne. Virtuos und spielfreudig wechseln die Tänzerinnen und Tänzer die Rollen, zeigen sich nackt und verletzlich oder wehrhaft und selbstbewusst. Künstlerischer Höhepunkt ist das Tribunal mit Pamela Campos, Guang-Xuan Chen und Dustin Eliot als Solistengruppe: spannungsreich bis in die Fingerspitzen. Sinnlich grosszügig tischen Kinsun Chan und sein Leitungsteam in «The Banquet» auf: ein kulinarischer, aber auch nahrhafter Abend für Auge und Geist, mit reichem Schlussapplaus bedacht.

