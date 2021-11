Theater Konstanz zeigt Hitchcocks Krimikomödie "Die 39 Stufen"

Premiere Irre Rollenwechsel in wahnwitziger Verfolgungsjagd: Das Theater Konstanz bringt Hitchcocks Krimikomödie «Die 39 Stufen» auf die Bühne Vier Personen suchen einen Plot – und schlüpfen dabei in über 30 verschiedene Rollen. Das Theater Konstanz zeigt Alfred Hitchcocks Suspense-Klassiker «Die 39 Stufen» als gut geölte Gagmaschinerie. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 29.11.2021, 08.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aaaaaah, eine Leiche! Die Putzfrau (Miguel Jachmann in einer seiner unzähligen Rollen) entdeckt die ermordete Geheimagentin (Maëlle Giovanetti, auch in einer ihrer vielen Rollen). Bild: Ilja Mess

Wäre es Shakespeare, würden Schauspieler Dominik Puhl und Miguel Jachmann rufen: Lasst mich die Schafherde auch noch spielen! Und den Wasserfall! Die Felsspalte! Milchmann, Putzfrau, Handelsvertreter, Polizisten, Inspektoren, Schotten mit Wischmoppfrisur, betrunkener Wirt, verliebte Bäuerin – doch es ist Hitchcock, natürlich ruft niemand auf der Bühne nach mehr Rollen. Sie spielen sie einfach. In rasantem Tempo.

In der Bühnenadaption des Hitchcock-Klassikers «Die 39 Stufen» müssen drei Schauspieler und eine Schauspielerin über 100 Rollen übernehmen. In der Konstanzer Fassung schlüpfen eine Schauspielerin und zwei Schauspieler in 38 Rollen (einer darf eine durchgehende Figur sein). Da muss dann auch mal ein Hutwechsel reichen, um mit sich selber einen Dialog zu spielen. Oder ein halb angezogener Mantel, rechte Schulter zum Publikum: Conférencier. Linke Schulter zum Publikum: Chefinspektor.

Statt Suspense wie im Film gibt's auf der Bühne Klamauk pur

Die Handlung des Stücks ist so hanebüchen, dass sie eigentlich schon wieder egal ist. Bereits der Hitchcock-Film von 1935, der auf der Vorlage von John Buchans Spionagethriller (1915) beruht, ist völlig abstrus. Richard Hannay sitzt in London im Theater, es kommt zu einer Schiesserei, und schwups hat er eine schöne Frau bei sich daheim, sie hatte nicht nur im Theater geschossen, sondern ist als Agentin einer grossen Sache auf der Spur. Geheimnisse, die ausser Landes gebracht werden sollen. Ganz gefährlich. Doch bevor die Agentin ihm Näheres erklären kann, wird sie in Hannays Wohnung erdolcht. Hannay flieht, er steht unter Mordverdacht und muss das Geheimnis der schönen Agentin lösen, um seine Unschuld zu beweisen. Nach Schottland soll es gehen zu einem Professor, dem der halbe kleine Finger fehlt, und irgendwelche 39 Stufen haben auch etwas damit zu tun.

Vollbremsung im Zug, das haut Richard Hannay (Patrick O. Beck, liegend) um. Die beiden Handelsvertreter (Miguel Jachmann, Dominik Puhl) verfolgen Hannay nicht, sie wollen ihm bloss ihren «Red Apple Snap»-Apfelschneider verkaufen. Bild: Ilja Mess

Während im frühen Hitchcock-Thriller rasante Schnitte und kunstvolle Einstellungen für Suspense sorgen inmitten der chaotischen Handlung (gespickt mit Situationskomik), setzt die Bühnenfassung komplett auf Klamauk. Inklusive Parforceritt durch Filmzitate.

Filmzitate, Knallchargenklassiker – es ist ein Theaterfest

Die Gagmaschinerie läuft wie geschmiert. Regisseur Joachim Rathke lässt sein Ensemble voll in die Klamottenkiste greifen. Patrick O. Beck, Maëlle Giovanetti, Dominik Puhl und Miguel Jachmann werfen sich mit Verve ins Komikgetümmel. Knallchargenklassiker werden lustvoll zelebriert. Hinter einer querliegenden Tür wird so getan, als steige man in den Keller hinab. Einer hängt Jacke und Schiebermütze an die Wand, aber da ist kein Nagel, alles fällt auf den Boden. Slow Motion, mit Geräuschen untermalte Bühnenstürze – es ist ein Theaterfest, Behauptung ist alles!

Inklusive Theater auf dem Theater, wenn die Schauspieler aus ihren Rollen aussteigen und vermeintlich private Ausraster spielen. «Ich bin raus. Seit 40 Minuten spielen wir vor dem Eisernen Vorhang! Nur weil jetzt noch 50 Prozent des Publikums ins Theater dürfen, heisst das nicht, dass sie nur 50 Prozent des Bühnenbilds zu sehen bekommen!»

Lasst mich den Wasserfall auch noch spielen! Dominik Puhl und Miguel Jachmann geben mit Spritzpistolen den Wasserfall, unter dem sich Richard Hannay (Patrick O. Beck) und Pamela (Maëlle Giovanetti) vor ihren Verfolgern verstecken. Bild: Ilja Mess

Die Vorarlberger Ausstatterin Caro Stark hat für die abrupten Szenenwechsel ein variables schwarz-weisses Bühnenbild entworfen. Die Theaterlogen werden zu Holzklassebänken im Zug, der Schrank zum Bett, Türen werden verschoben und Fenster auch.

Wenn Richard Hannay anfangs betrübt auf seinem schwarz-weiss gestreiften Sessel hockt und Gin süffelt, umgeben von schwarz-weiss gestreiften Wänden, und lamentiert, wie sinnlos sein Leben ist, vielleicht sollte er mal wieder etwas Stumpfsinniges machen und ins Theater gehen – dann wirkt er wie im Gefängnis seiner selbst. Gefangen in Melancholie und Midlife-Crisis. Am Ende, nach all den aberwitzigen Verfolgungsjagden, Verkleidungen und Verwirrungen, sitzt er wieder im gestreiften Zuhause. Hadert mit sich, süffelt Gin. Als wäre alles nur ein verrückter (Alp-)Traum gewesen. Doch, tadaaaa, das Happy End tritt herein. Musik, Kuss, Herz. Es ist doch alles nur ein grosser Spass.

«Die 39 Stufen», Theater Konstanz; Zutritt nur mit 2G+, also nur für Geimpfte oder Genesene mit aktuellem Covid-Schnelltest. Im Theater gilt Maskenpflicht. Weitere Vorstellungen: 3./4./7./8./9./11./16./17./18./22./31. Dezember.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen