Premiere in Kreuzlingen:

«Ich hoffe, Schubert hätte mir nicht den Hals umgedreht» Im Kult-X Kreuzlingen startete das «Winterreise»-Projekt «Play Schubert» mit Videos von Caroline Schenk und Musik der Band Extrafish sowie des Duos Mona Somm (Gesang) und Ute Gareis (Klavier). Die spartenübergreifende Veranstaltung, die künstlerisch von der St.Gallerin Sängerin Mona Somm initiiert wurde, tourt bis nächsten Mai durch die Schweiz. Martin Preisser 04.11.2020, 12.00 Uhr

Die Band Extrafish auf Schuberts Spuren. Bilder: Martin Preisser

Die Angst, dass Franz Schubert ihm womöglich den Hals umgedreht hätte, ist unbegründet. Wahrscheinlich hätte er gestaunt, wie ähnlich oder eben doch ganz anders die Einsamkeit des modernen, heutigen Künstlers ist. Valentin Baumgartner hat Schuberts Zyklus «Die Winterreise» auch nicht bearbeitet oder verfremdet, sondern sich von dieser romantischen Welt für seine Lyrics und Kompositionen zu ganz Neuem inspirieren lassen. Die Texte und die Musik der Band Extrafish sind eigenständig und stark.

Und der Zyklus endet ebenso wie Schuberts «Winterreise» nicht hoffnungsfroh. «Es gaht alles de Bach durab» heisst Valentin Baumgartners Schlussstück. Sein auf Schubert reagierender Zyklus lässt allenfalls in manchen kleinen rhythmischen Musterns etwas vom Original erahnen. Sonst ist es tolle, farbige, sehr abwechslungsreiche Pop-Musik. Gekonnt soulige Balladen, hier und da ein Schuss Rap, Jazz, dadaistisch angehauchte Ausdrucksformen, kurz: Einfach sehr fantasievoller, viele Einflüsse reflektierender, lebendiger Urbanmusic-Pop.

Die Künstlerin Caroline Schenk inszeniert sich in ihrer Winterreise selbst als Wanderin.

Auch wer vielleicht, sich ein wenig überraschen lassend, wegen Schubert und der Neugier auf zeitgenössische Umsetzung gekommen war: Auch eingefleischte Klassik-Winterreise-Fans nimmt dieses energiegeladene Popkonzert mit. Allen voran der quirlige, ganz präsente und leidenschaftliche Composer, Sänger und Gitarrist Valentin Baumgartner. Aber auch seine Mitstreiter tragen virtuos zu diesem powervollen Auftritt bei (Andi Bissig, Jonas Künzli und Adrian Böckli).

Landschaften wirken wie bewegte Stillleben

Mit ihrer Multikanal-Videoinstallation «Sie sucht im Schnee vergebens» steuert die Berner Künstlerin Caroline Schenk ihre Sicht auf die Düsternis und Resignation der Winterreise-Welt. Auf dreizehn Videos sieht man Aktion, aber sehr reduziert. Viele der Schneelandschaften wirken wie bewegte Stillleben. Als «kleinen Tabubruch» bezeichnet es die Künstlerin selbst, dass ihr Held der Winterreise weiblich ist. Die Figur auf den Videos ist sie selbst. Ein roter Faden ist das Changieren zwischen Bewegung und Erstarrung. Da malt die Figur fast wie Sisyphus immer wieder mit dem Besen Formen in den Schnee. Sogar eine Schneemaschine sieht man, und die Wanderin, die liegt, zieht, steht oder durch den Schnee robbt. Ein Jahr hat sich Caroline Schenk mit dieser Winterreise-Interpretation beschäftigt.

Ein Schuss Humor für die Absurdität des Lebens

Die Arbeiten stehen für sich, sind keine programmatischen Kommentare zu den einzelnen Schubert-Liedern, obwohl jedes Video mit einem Lied unterlegt ist, das man via QR-Code aufs Handy laden kann. Einsamkeit, Sinnsuche, Melancholie und Verlorensein, das scheint, oft als Loop gestaltet, aus diesen Arbeiten auf. Vieles wirkt wie ein ständiges Wiederholen, ohne dass dabei wirklich etwas geschieht. Die Absurdität des heutigen Lebens möchte dieses Video hinterfragen, manchmal durchaus mit einer Prise Humor und Augenzwinkern. «Tragische Freude» nennt Caroline Schenk dieses Augenzwinkern als Mittel gegen Verzweiflung und Isolation.

Kleiner «Tabubruch»: In den Videos von Caroline Schenk ist Schuberts Wanderer weiblich.

Video und Popmusik holen die «Winterreise» aus der romantischen Umklammerung. Auch die neuen Aufnahmen der Lieder durch Mona Somm und die Pianistin Ute Gareis knüpfen mehr an die Moderne als an die Tradition an. So kommt ihre Sicht des Schubert-Zyklus objektiv, genau, klar und fast von gesuchter Kühle daher.

Bis 15.11. im Kult-X Kreuzlingen; weitere Aktionen: Zeughaus Teufen (ab 21.11.), Lokremise St. Gallen (ab 17.12.), Kunsthalle/Hof zu Wil (ab 29.1.) und Talhof/GBS St.Gallen (ab 30.4.); www.playschubert.ch