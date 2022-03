Das Theater Konstanz spielt "Katharina Blum" von Heinrich Böll

Premiere Im Hamsterrad der öffentlichen Meinung: Das Theater Konstanz spielt Heinrich Bölls «Katharina Blum» frei von Retro-Charme Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann, zeigt Regisseurin Franziska Autzen am Beispiel Katharina Blums. Die Mechanismen des Meinungsmobs haben sich seit der RAF-Hysterie in den 1970er-Jahren kaum geändert, das Frauenbild dagegen schon – deshalb wird in Konstanz gender- und rollenfluid gespielt. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.00 Uhr

Schlüsselloch, Einschussloch, Hamsterrad: Hier werden in Franziska Autzens Inszenierung alle vier Schauspieler zu Jägern und Gejagten. Bild: Ilja Mess

Sage keiner, er sei nicht gewarnt worden. «Stückdauer ca. 1:40 Stunden ohne Pause», informieren die Aushänge im Foyer des Theaters Konstanz. Dazu noch das Kleingedruckte, für empfindliche Gemüter: «Am Ende der Vorstellung fällt ein Schuss.» Er wird dann trotzdem überraschend kommen und das Premierenpublikum zusammenzucken lassen.

Dabei sind die Fakten seit fast fünfzig Jahren bekannt. 1974 erschien Heinrich Bölls Erzählung «Die verlorene Ehre der Katharina Blum»; er verstand den Text als Pamphlet gegen den Sensationsjournalismus, dessen Zielscheibe er selbst als vermeintlicher «Sympathisant» mit den RAF-Terroristen geworden war. Die Erzählung rekapituliert vier Tage im Ausnahmezustand einer jungen Frau: Auf einer Fasnachtsparty verknallt sie sich in einen Unbekannten, nimmt ihn entgegen ihrer sonstigen Prinzipien mit zu sich nach Hause, ohne zu wissen, dass die Polizei hinter ihm her ist.

Jung, verliebt, aufrichtig: Hanna Eichel als Katharina Blum, Johanna Link als Ludwigs Schatten. Bild: Ilja Mess

Ein Frontpage-Story mit Folgen

Tags darauf steht Katharina Blum unter Verdacht, Ludwig G. zur Flucht verholfen zu haben. Polizei und Medien stürzen sich auf sie, eine Treibjagd beginnt, die man heute Shitstorm nennen würde, mit noch mehr zur Verfügung stehenden Kanälen. Bester «Tatort»-Stoff, tolle Frontpage-Story. Auch Böll beginnt mit vollendeten Tatsachen und rollt den Fall dann auf; er blendet zurück, verschränkt die (keineswegs gewaltfreien) Ermittlungen mit den Schlagzeilen und Wortverdrehungen der Boulevardpresse.

Worte wie Ohrfeigen und Pistolenschüsse: Der Shitstorm gegen Katharina Blum. Bild: Ilja Mess

Beides bringt Regisseurin Franziska Autzen in Konstanz mit zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspielern auf die Bühne, gender- und rollenfluid; sie ergänzt Böll um Zitate von Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski, stellt mit einem kurzen Bademantel-Auftritt Bezüge zur Me-Too-Debatte und her, erinnert an Monica Lewinsky, blendet einen Appell Joe Bidens zu verbaler Abrüstung ein. Hanna Eichel, Sebastian Haase, Johanna Link und Ioachim-Wilhelm Zarculea spielen in abrupten Wechseln Opfer und Täter, Ankläger und Bedrängte in dieser Versuchsanordnung darüber, «wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann» (so der Untertitel zu Bölls Erzählung).

In der Bühnenwand klafft ein riesiges Einschussloch

Sie stellen harsche, aufdringliche Fragen oder müssen sich sexistisch anmachen, in die Zange nehmen lassen. Sie wehren sich im Strudel von Verdächtigungen und Indizien. Oder sie hetzen geifernd, als Nachbarn, Passanten, Verfasser von Internetkommentaren. Ein riesiges Einschussloch in der Bühnenmitte wird zum Pranger für die in Haft genommene Katharina, zum Hamsterrad der Selbstbehauptung gegen den Meinungsmob. Alle vier strampeln sich hier wacker ab.

Ermittelt wird nicht zimperlich in «Katharina Blum», am Ende, fast hätten wir's vergessen, fällt ein Schuss. Bild: Ilja Mess

Dem angekündigten Schuss gehen treffsichere Salven verbaler Gewalt voraus; Bölls Text protokolliert sie nüchtern, auf der Bühne entfalten sie in wechselnder Tonlage ihre Niedertracht und Gefährlichkeit – dies umso mehr, als die Regie sie keinem auf der Bühne erspart und keinen darüber erhaben sein lässt, ob im Polizeiverhör oder einer Persiflage der TV-Kuppelshow «Herzblatt», in der Katharina den Traummann finden soll.

Nutte, Nonne, Rotsocke

Es geht nicht um die naive junge Frau, die zum «Räuberliebchen» wird, auch nicht um «die Zeitung», die einfältigen Leuten «Artikulationshilfe bietet» und dreist Lügen verbreitet. Schon 1974 waren die Dinge komplexer, Katharina Blum nur ein Beispiel, ein in die Enge getriebenes Opfer, das den Spiess umdreht. Jeder könnte in ihre Lage geraten, jede als «Rotsocke» diffamiert werden – das unterstreicht die Einheitskluft von Ausstatterin Ute Radler.

Franziska Autzen projiziert nicht nur die Wortkeulen von einst («Nonne», «Nutte» und so weiter) riesengross als Laufbandtext. Sie lässt die Bühnenrückwand regelrecht zutexten von Unflätigkeiten, wie Internettrolle sie mit perverser Lust absondern, und blendet auch in die ersten Reihen des Zuschauerraums: «Bock auf Sex?» Nur für den Fall, dass jene, die da sitzen, noch nie «Zudringlichkeit» erlebt haben, wie Katharina. Der Schuss hat da am Ende durchaus etwas Befreiendes.

