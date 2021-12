Theater St.Gallen spielt die Komödie «Frau Müller muss weg»

Premiere Hyperaktive Erziehungsberechtigte: Das Theater St.Gallen spielt in der Lokremise die Komödie «Frau Müller muss weg» Wo das Gymnasium als einziger Weg zur Seligkeit gilt, gehen Eltern notfalls über Leichen – darüber kann man sich im pointenreichen Erfolgsstück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz gut amüsieren. Regisseurin Anja Horst hat es gestrafft und nach St.Gallen verpflanzt: Auch da ist die Elternschaft urban aufmüpfig. Diana Dengler behauptet sich als Lehrerin mit urkomischer Redlichkeit. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 10.12.2021, 17.00 Uhr

Ohne Gymnasium geht gar nichts: Herr Rademann redet Tachles mit der Lehrerin. Im Bild Anja Tobler, Fabian Müller, Christian Hettkamp, Diana Dengler, Oliver Losehand, Pascale Pfeuti (v.l). Bild: Tanja Dorendorf

Der ganze Horror eines Abends auf zu kleinen Stühlen, im unverkennbaren Geruchsgemisch aus Kreidestaub, Linoleum und Angstschweiss, ist sofort gegenwärtig, wenn die vernünftige, unaufgeregte Katja den Lichtschalter gefunden hat und das Schulzimmer illuminiert. In diesem Raum soll die Stunde der Wahrheit und der Abrechnung stattfinden; Katja und vier weitere Elternteile warten nur noch auf Frau Müller, Lehrperson der Klasse 5b.

Bis diese dann endlich hereinflattert, im sozial engagierten Biotextil-Look, die schwere Robert-Habeck-Tasche unterm Arm, ist eigentlich schon alles gesagt. Dabei hat Frau Müller doch nur lächerliche zwei Minuten Verspätung. Es geht im Grunde sowieso nicht um sie, auch nicht um das Wohl der Kinder. Das Problem liegt bei ihren hyperaktiven Eltern und deren Anspruchshaltung.

Geplagt von Abstiegsängsten

Ein Teil des Publikums mag mit dem Plot der vielgespielten Komödie bereits vertraut sein, denn Sönke Wortmann hat «Frau Müller muss weg» 2015 verfilmt. Ansonsten kennt man die Situation und die Typen, die hier in Anja Horsts Inszenierung zusammenfinden, zumindest vom Hörensagen, wenn nicht aus eigener Erfahrung. Mit den Noten ihrer Sprösslinge unzufriedene, von Abstiegsängsten geplagte Eltern proben den Aufstand: Sie tun sich zusammen und wollen, natürlich auf zivilisierte Weise und mit einer ausgeklügelten Strategie, die Lehrerin absägen. Das soll ihr möglichst emotionslos beigebracht werden.

«Es geht um unsere Kinder» – vor allem aber um deren Noten. Bild: Tanja Dorendorf

Eine halbe Stunde, höchstens, dann will Elternvertreterin Jessica Sonderegger (Pascale Pfeuti) das Traktandum durchgezogen haben. Es könnte also ein kurzer Abend werden. Die Absicht ist klar, die Messer sind gewetzt, der böse Satz geht allem, was noch kommt, voraus: «Frau Müller muss weg!» Doch erst muss man noch mal kurz die Köpfe zusammenstecken. Wenig später läuft die Sache ziemlich aus dem Ruder, die Emotionen kochen hoch – und alles kommt, wie sich das für eine gut geschriebene, auf Pointen zielende Komödie gehört, am Ende völlig anders. Aber wirklich: ganz anders.

An jeder Ecke lauert das Klischee

Die Bühne von Andreas Walkows sagt ohne Worte ziemlich viel, nämlich dass es abwärts geht, entweder für die Kids oder für ihre Lehrerin. Die Spielfläche ist angeschrägt, die Wandtafel am Boden, daneben lädt eine Turnmatte zu Lockerungsübungen ein. Man wird sie brauchen.

Brüche hat der Text von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, als Autoren-Duo seit Jahren Garanten für nicht zu kompliziertes, dafür aktuelles Unterhaltungstheater, nicht vorgesehen. Die Figuren sind schnell durchschaut und deshalb durchaus eine Herausforderung: An jeder Ecke lauert das Klischee.

Da müssen sich Pascale Pfeuti als die taffe Karrieremutter Jessica, Oliver Losehand als der im Fördern übereifrige Arbeitslose Gregor und Anja Tobler als seine Ex-Affäre (alleinerziehende Kunstvermittlerin) ziemlich ins Zeug legen. Vielmehr, sie dürfen sich nicht allzu sehr mitreissen lassen von ihrer Rolle, um irgendwie noch zu überraschen.

Die Probleme der anderen

«Unfähige Kuh»? Am Ende hat Frau Müller (Diana Dengler) das Heft in der Hand – aber der Zufall ist ihr dabei behilflich. Bild: Tanja Dorendorf

Leichter hat es Diana Dengler in der Titelrolle: Obwohl das Plädoyer für ihre pädagogischen Prinzipien nun wirklich nicht als atemberaubender dramatischer Monolog bezeichnet werden kann, spielt sie sich als Sympathiefigur wunderbar in Rage. Wütend schüttelt sie die Korkenzieherlocken und hat schliesslich irgendwann das Heft wieder in der Hand. Wie da die aufsässigen Eltern plötzlich artig dasitzen und mitarbeiten: Eigentlich widerspricht das Frau Müllers Berufsethos.

Fabian Müller und Christian Hettkamp geben als Urs und Patrick das Homo-Paar mit ziemlich klarer Rollenverteilung, Urs gluckt und zickt, alles natürlich nur zum Wohle des kleinen Lukas; Patrick denkt eher an die Zukunft, und immer ist da dieses Zauberwort: Gymnasium! Einen Abend lang kann man tatsächlich darüber lachen. Und tun, als handle es sich um Probleme der anderen. Warum diese anderen aber so unsäglich herumkaspern und sich im Namen ihrer Kinder aufspielen: Darüber gründlicher nachzudenken, würde sich lohnen.

