Das Theater St.Gallen spielt "Die kleine Hexe" im Umbau

Premiere Diese Hexe lässt es fetzen: Das Theater St.Gallen spielt als Familienstück «Die kleine Hexe» nach Otfried Preussler Vom ersten Moment an bis zum Schluss begeistert Jonas Barnetts Inszenierung des Kinderbuchklassikers «Die kleine Hexe» im Umbau des Theaters St.Gallen – mit einem zauberhaften Bühnenbild, fetzigen Songs und liebevollen Charakteren. Gespielt und gezaubert wird in Mundart. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 14.11.2021, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heisse Marroni, heisse Musik: Die kleine Hexe (Tabea Buser, hier mit Matthias Albold) lässt es fetzen im Theaterprovisorium. Bilder: Jos Schmidt

Ein windschiefes Häuschen ganz allein im Wald, dazu ein dickes Zauberbuch, das es auswendig zu lernen gilt. «Laaaaaangwiiiilig!», brüllt die kleine Hexe und schlägt das Buch zu. Mit ihren 127 Jahren ist sie wohl erst eine Teenagerhexe – so flippig wie sie aussieht mit dem karierten Minirock und dem zerzausten Wuschel-Wirrwarr-Haar, das ihr wild vom Kopf absteht. So langweilig ist ihr, dass sie sich einen Freund herzaubert. Abraxas wird zu ihrem treuen Begleiter, obwohl sie eigentlich einen Zauberfehler gemacht hat und der Rabe nun so gross ist, dass sie sich auf seine Schulter setzen kann.

Das Familienstück «Die kleine Hexe» von Otfried Preussler hatte am Samstagnachmittag im Theater St. Gallen Premiere. In der fast ausverkauften Vorstellung war endlich wieder Kinderlachen zu hören –oft auch von den grossen Kindern –, nachdem es letztes Jahr mit jeweils nur 50 Zuschauern nicht so ausgelassen zu- und herging in der Vorstellung. Barbara-David Brüesch macht aus der Bühnenfassung von John von Düffel ein Familienerlebnis auf Schweizerdeutsch mit fetzigen Liedern und liebevollen Charakteren.

Gfürchige Hexen, eine hässlicher als die andere

«Heia Walpurgisnacht!» – Die kleine Hexe tanzt keck mit – dabei ist sie eigentlich viel zu jung für die Blocksbergparty.

Vor lauter Langeweile schleicht sich die kleine Hexe auf den Blocksberg, um in der Walpurgisnacht mit den grossen Hexen ums Feuer zu tanzen. Ein «gfürchiges» Bild: der rot beleuchtete Blocksberg unter dem Vollmond, die alten Hexen eine hässlicher als die andere mit langen verfilzten Haaren und dreckigen Beinen. Sie lachen hämisch, strecken gierig ihre Zungen heraus und tanzen mit ihren Besen ums Feuer.

Eindrücklich ist besonders die Oberhexe: Drei Meter gross übertrumpft sie sogar das Feuer. Die Kostüme (Sabine Blickenstorfer) und das Bühnenbild (Damian Hitz) sind Highlights in diesem Familienstück. Die kleine Hexe wird in der Walpurgisnacht beim Mittanzen erwischt, ihr Besen zur Strafe verbrannt und sie hat anschliessend ein Jahr Zeit, eine gute Hexe zu werden. Ihr Freund Abraxas hilft ihr dabei.

Büffeln mit Abraxas (Julius Schröder). Da macht auch die klügste kleine Hexe irgendwann schlapp.

Julius Schröder gibt den Raben herrlich kultiviert: Er stöckelt mit hohen Absätzen und Hochwasserhosen über die Bühne und trinkt Tee aus Silbertässchen, während die kleine Hexe (Tabea Buser) lauthals schmatzt und mit vollem Mund spricht. Über das Jahr wird sie eine gute Hexe und hilft dem Marronimann, dem schon ein Eiszapfen an der Nase wächst, gegen die Kälte. Sie verteidigt den Schneemann vor den bösen Buben und zaubert Wind, damit die Holzsammlerinnen Zweige auflesen können.

Für viele, die Otfried Preusslers Buch gelesen haben, ist die Aufführung ein Wiedersehen mit vertrauten Figuren aus ihrer Kindheit. Sechs der acht Schauspieler schlüpfen dabei in mehr als eine Rolle.

Sogar den Ofen singt ein Lied

Nicht gerade kollegial, die Blocksberghexen: Hier Julius Schröder, Tobias Graupner und Birgit Bücker.

Mit den vielen coolen und mitreissenden Liedern (Musik: Michael Flury und Giuliano Sulzberger) wird das Stück fast zum Musical. Während die kleine Hexe von ihren Racheplänen singt und tanzt, wippen die Kinder im Saal auf ihren Stühlen auf und ab. Sogar der Ofen im kleinen, liebevoll gestalteten Hexenhäuschen singt ein Lied. Tobias Graupner kriecht aus dem Kamin, trägt ein hautenges Flammenkostüm und Federn auf dem Kopf und an den Armen. «Ich bin so heiss», singt er und erinnert mit den Federn an eine Cabaret-Sängerin.

Ein Ohrwurm ist das Hexenlied beim Feuertanz in der Walpurgisnacht. Es begeistert nicht nur die kleinen Kinder, die laut mitklatschen. Nach der Vorstellung kommen auch die grossen «Kinder» singend nach draussen: «Hüt isch Walpurgisnacht und zuegloh sind nur Chliini.»

Die nächsten Vorstellungen: 20./24.November, 7./8./11./13./20./24. Dezember, 14 Uhr, Umbau Theater St.Gallen