Premiere Die «Orestie» im Schnellwaschgang: Das Theater St. Gallen frischt die griechische Tragödie mit aktuellen Fragen auf Die älteste Tragödie der Welt, im Original ein achtstündiges Spektakel, kommt in der Version von Martin Pfaff gleich zweifach «revisited» daher: als aktuelle Selbstbefragung des Theaters, gekürzt auf flott-unterhaltsame neunzig Minuten. Und als Überarbeitung der ursprünglich im Grossen Haus geplanten Produktion. Bettina Kugler 28.04.2021, 18.39 Uhr

Marcus Schäfer mit Maske und Kothurn, den hohen Bühnenschuhen: «Die Orestie (revisited)» gibt sich klassisch, diskutiert aber sehr heutig über die Frage, ob Theater die Welt retten soll und kann. Bild: Tanja Dorendorf

Acht Stunden Theater am Stück? Bis vor kurzem hätte man tatsächlich Zeit gehabt für einen solchen Marathon: War ja sonst nichts los. Aber eben auch kein Theater offen. Und zur besten Sendezeit für die grossen Fragen der Menschheit, Fragen wie «Wer wollen wir sein?» oder «Kann Theater die Welt retten?», hatte der Normalmensch in sitzender Berufstätigkeit eher keine Lust mehr auf Schauspiel im Livestream. Sondern bereits einen Achtstundentag am Bildschirm hinter sich.

Doch keine Sorge: Die «Orestie» frei nach Aischylos, also die Tragödie rund um den siegreich aus Troja heimkehrenden Helden Agamemnon und seine Ermordung durch die rachsüchtige Gattin Klytaimnestra, dauert in der aktualisierten Version von Martin Pfaff nur knapp neunzig Minuten. Und das nicht nur deshalb, weil Schauspielerin Diana Dengler so rekordverdächtig schnell spricht, dass das coronabedingt entschleunigte, theaterentwöhnte Hirn in den ersten Minuten ziemlich gefordert ist. Kurz auf Pause drücken oder nochmal zurück auf Anfang setzen geht eben nicht.

Theater als geistiges Fitnesscenter

Gut also, dass auch die Lokremise als geistiges Fitnesscenter nun wieder in Betrieb sein darf. Auf die Premiere von Shakespeares «König Lear» letzte Woche im Theaterprovisorium folgt Martin Pfaffs «Die Orestie (revisited)» nur ein paar Tage später: eine Uraufführung. Eigentlich hätte das Stück bereits im vergangenen Frühjahr herauskommen sollen. Nach zwei Wochen Probenarbeit aber war im März 2020 vorerst Schluss mit der Expedition zu den Ursprüngen des abendländischen Theaters und mit der frech-fröhlichen Selbstbefragung aus der Gegenwart heraus.

«Revisited», «überarbeitet» präsentiert sich jetzt nicht nur der uralte mythische Stoff der Atriden-Sage, sondern auch die zunächst geplante Version 2020: Sie wäre aufs Grosse Haus zugeschnitten gewesen. Entstanden ist daraus im zweiten Anlauf eine intime Antikenrevue mit Witz und Tiefsinn, sehr nah an Zeitfragen, aber immer ironisch gebrochen. Hier wird nicht die Story szenisch umgesetzt, sondern permanent hinterfragt.

Die Ausstattung von Mathias Rümler trägt extra dick auf, mit Säulen auf einem hehren Bühnenrund und Kostümen wie für einen monumentalen Antike-Film – dies nicht zuletzt, weil das ganze «auch ein bisschen Spass machen» soll. Ein intellektuelles Vergnügen stellt sich durchaus ein.

Kopfarbeit, Katharsis, Weltverbesserung – alles erwünscht

Wer bildungsmässig etwas hinterherhinkt und versäumt hat, mindestens auf Wikipedia schnell die Basics nachzulesen (dazu macht Diana Dengler sehr entlarvend in ihrer rasanten Anmoderation die entsprechende Wischbewegung mit dem Zeigefinger), hat Glück: Es gibt zunächst so etwas wie eine kurze Hörspielfassung, von der Belagerung Trojas bis zum bitteren Ende. Da darf Matthias Albold dann beispielsweise kurz andeuten, wie man den Agamemnon heute verkörpern könnte: ambivalent, als Manager statt mit Brustpanzer. Beides wirkt in dem Moment lächerlich, treuherzig, und trotzdem eine Überlegung wert.

Martin Pfaffs «Orestie» spielt sich vor allem auf der Metaebene ab. Thema und Hauptfigur des Abends ist das Theater selbst, seine Wurzeln, seine Geschichte, sein Sinn und Zweck, wenn man so will: seine Systemrelevanz damals und heute, im Jahr zwei der Pandemie. Man könnte es als witziges Update anschauen, als Diskussionsgrundlage, als tragikomischen Akt der Selbstbehauptung in einer Welt, die andere Sorgen hat, schon immer hatte: Kriege über Kriege, Katastrophen, Menetekel wie den Klimawandel. Oder eben Covid-19.

Am Ende viele Fragen offen: Anja Tobler in übergrosser Projektion, in einer Tragödie, die sich selbst permanent ironisch in Frage stellt. Bild: Tanja Dorendorf

Ob Marcus Schäfer, Anja Tobler, Bruno Riedl oder Oliver Losehand solo, ob alle zusammen als antiker Chor, die Damen als Erinnyen – sie bieten immer eine tolle Show. Als solche ist die Orestie auch inszeniert, mitsamt «Applaus!»-Einblendung fürs Publikum, Talkelementen und kurzer Saalrunde: Da geht das Licht an für ein kurzes Empathietraining.

Soll nun vor allem der Kopf aktiv werden oder darf die gute alte «Seelenwaschmaschine» der Katharsis in Gang kommen, soll Theater «reinigen» von Mordlust, Eifersucht, Kummer? Darf man lachen? «Die Orestie (revisited)» packt alles das in einen kurzen, kurzweiligen Abend. Und nährt die Hoffnung, dass das Theater noch in den nächsten paar tausend Jahren solche Fragen lebendig hält. Und unbeantwortet.