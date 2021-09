premiere «Der Mensch ist ein witzig, findig Tier»: Das Theater Konstanz eröffnet die Saison mit dem Schauspiel «Die Verlorenen» Das grosse Rätsel um das Menschsein: Mit Ewald Palmetshofers Gesellschaftsdrama «Die Verlorenen» startet das Theater Konstanz in die Spielzeit und setzt damit gleich eine bedeutsame Wegmarke. Brigitte Elsner-Heller Jetzt kommentieren 25.09.2021, 19.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jana Alexia Rödiger als Clara in «die Verlorenen» am Theater Konstanz. Bild: Ilja Mess

Kein Vorhang öffnet sich, die Dunkelheit auf der Bühne wird lediglich durch Düsternis abgelöst. «Ist da jemand?» fragen die Verlorenen in dieses System, das in seinem Inneren so unbekannt ist wie eine «Black Box».

Mit dem Stück «Die Verlorenen», mit dem am Theater Konstanz die Spielzeit eröffnet wurde, hat der österreichische Autor Ewald Palmetshofer ein anspruchsvolles Spiel um das Wesen des Mensch-Seins entworfen, das die Regisseurin Franziska Autzen beherzt anpackt. Der Mensch sei «ein witzig, findig Tier» erfindet Palmetshofer wortgewandt eine der möglichen Antworten. Es gibt aber eben auch manch andere.

Der junge Florentin: «Ein Fernseher»

Palmetshofer hat die Sprache selbst aufgebrochen, um neu denken und fühlen zu können. Das wirkt zuerst archaisch verfremdend, dann aber zunehmend zeitlos lyrisch. Der Österreicher weiss, was er tut, da ihn sowohl Theaterwissenschaft als auch Germanistik, Theologie, Philosophie und Psychologie beschäftigten. Und durch diese Vielfalt der Ansätze kommt dann sogar noch eine Hirschkuh ins Spiel. In mythischen Kontexten steht sie für die Kraft der Erneuerung, für Zauber und heilende Kräfte. Ein Trost. Aber auch ein verlässlicher?

Die verloren gehende Clara trifft auf den Einsiedler Kevin (Miguel Jachmann). Bild: Ilja Mess

Clara (Jana Alexia Rödiger) braucht eine Auszeit und zieht in das Haus ihrer Grossmutter am Waldrand. Der Abschied vom Ex-Mann Harald (Patrick O. Beck) und dessen neuer Frau Svenja (Sarah Siri Lee König) fällt kühl aus, da sich Claras und Haralds Sohn Florentin nicht blicken lässt. Die Besetzung Florentins liest sich im Programmheft so: «Ein Fernseher.» Die Figur ist also dem Virtuellen zugeordnet und damit der Unmöglichkeit einer direkten Kommunikation.

Umgekehrt wird es ausgerechnet der allein im Wald lebende Kevin sein, der wie eine messianische Figur auftaucht. Ihm verleiht Miguel Jachmann eine wohltuend warme Stimme, die sich von der hektischen Intonation der verloren gehenden Clara deutlich unterscheidet.

Allein auf der Suche nach Verbundenheit

In einem zweiten Handlungsstrang – oder besser: einer zweiten gedanklichen Ebene – führt Palmetshofer drei stark auf die Bühne gebrachte Einzelgänger an, die sich in der nahen Tankstelle immer wieder zu einer Notgemeinschaft zusammenfinden: Odo Jergitsch gibt als «einsamen Wolf» denjenigen, der auf der Strasse einen irritierenden Kontakt zu einer Hirschkuh hat und sie panisch über den Haufen fährt. Eine Begegnung, die ihn nachdenklich macht. Sebastian Haase verkörpert den trinkfreudigen «Mann mit der Trichterbrust», während die Frau von der Tankstelle (Sabine Martin) sich trotz spastischer Beeinträchtigung recht selbstzufrieden gibt.

Ex-Mann Harald (Patrick O. Beck) und seine neue Freundin Svenja (Sarah Siri Lee König) folgen Clara ins Nirgendwo. Bild: Ilja Mess

Aber wo bleibt nun Clara, die «Hauptperson»? Jana Alexia Rödiger spielt sie von Anfang an als Verlorene, als eine, die keinen Kontakt mehr aufnehmen kann, auch wenn sie das immer wieder versucht. Immerhin wird ihr eine Liebesnacht mit Kevin zuteil, die zart und stilisiert bei herzerwärmender Musik abläuft. Auch hier lässt sich die Regie Zeit, das offen wahrzunehmen.

Was ist der Mensch?

Viele Eindrücke bleiben, sinken mit der Erinnerung noch tiefer ein. Bühne und Lichtführung beschränken sich aufs Karge, die Musik greift nur selten über Klangteppiche hinaus, zitiert dann aber auch mit Slide-Gitarren Naturmythos und Naturromantik. Clara, die Frau aus dem Wald, wer ist sie? Können wir an ihre Wiedergeburt als Hirschkuh denken? «Was WAR der Mensch?» fragt Kevin einmal in der Vergangenheitsform. Und dann gibt es noch den Satz: «Es ist ein Rätsel, unlösbar». Fürwahr.