Die Theaterwerkstatt Gleis 5 spielt Rezas "Gott des Gemetzels"

Premiere Am Ende fliegen auch die Kunstbände: Die Theaterwerkstatt Gleis 5 spielt Yasmina Rezas «Der Gott des Gemetzels» Zwei Elternpaare geraten in Yasmina Rezas Komödie «Der Gott des Gemetzels» heftig aneinander. In der Inszenierung von Leopold Huber wird daraus ein Zerwürfnis nach allen Spielregeln der Kunst - erst sehr gepflegt, dann immer handfester. Wie bei den Kids. Rolf App Jetzt kommentieren 07.11.2021, 15.12 Uhr

Erst Gesäusel, dann Gemetzel: Nicole Steiner, Giuseppe Spina. Bild:pd

Als der elfjährige Ferdinand Reille mit einem Stock dem Nachbarsbuben Bruno Houillé zwei Schneidezähne ausschlägt, weiss er noch nicht, welche Turbulenzen er unter ihren Eltern verursachen wird. Auch Annette und Alain Reille ahnen es nicht, als sie sich bei Véronique und Michel Houillé bei Kaffee und Kuchen zur Aussprache treffen. Sie wollen die Sache einvernehmlich regeln, Ferdinand soll sich bei Bruno entschuldigen. Vier Plastikstühle füllen die karge Bühne der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 aus, in der Mitte ein Tischchen, darauf ein üppiger Tulpenstrauss. Und ein Stapel Bildbände, der vom Kunstsinn der Houillés zeugt.

Doch die Harmonie währt nicht lang. Bald taucht schon das erste jener störenden Elemente auf, mit denen Yasmina Reza in ihrem Stück «Der Gott des Gemetzels» die Bewältigung einer Alltagsbegebenheit unter Jugendlichen in den Exzess treibt. Der von Giuseppe Spina kühl und entschieden gespielte Alain Reille ist Anwalt von Beruf. Einer seiner Kunden, eine Pharmafirma, hat Ärger wegen eines Medikaments; Ansprüche müssen abgewehrt, eine Presseerklärung vorbereitet werden.

Mit humoristischen Elementen gespickt

Eine Diskussion in allen erdenklichen Kombinationen (hier Noce Noseda, Wanda Wylowa, Giuseppe Spina) - das kann nicht gutgehen.

Bild: pd

Also hängt Alain Reille ständig am Handy, während neben Michel Houillé das Telefon auch immer wieder läutet: Mama aus Italien ist dran, sie muss beruhigt werden – denn sie nimmt eben jenes Medikament, dessentwegen Alains Kunde in der Bredouille ist. Und so langsam zeigen sich bei Giuseppe Spina, der den Michel als freundlichen und geselligen Zeitgenossen spielt, Zeichen nervlicher Überforderung. Am Ende ist sein zu Beginn so ausgleichendes Temperament vollständig im Eimer, und die Kunstbände fliegen über die Bühne.

Was dazwischen geschieht, ist das Resultat eines kolossalen Zerwürfnisses, das Regisseur Leopold Huber souverän in eine sehr bewegte, auch mit etlichen humoristischen Elementen gespickte Inszenierung packt. Immer wieder gruppieren sich die Paare neu. Mal sitzen sie nebeneinander, dann wieder sondern sich die Männer ab.

Das wahre Ich: kein schöner Anblick

Madame Reille (Nicole Steiner) muss kotzen, die Kunstbände werden von Monsieur Houillé (Noce Noseda) in Sicherheit gebracht.

Bild: pd

Zu treibenden Elementen aber werden die Frauen: Wanda Wylowa als die Schriftstellerin Véronique Houillé, die gerade ein Buch über Darfur schreibt und ein Menschenbild zivilisierter Mässigung vertritt – was auf den entschiedenen Widerspruch Alain Reilles stösst, der vom titelgebenden «Gott des Gemetzels» schwärmt. Und Nicole Steiner als die Vermögensberaterin Annette Reille, der es plötzlich schlecht wird.

Als sie sich auf der Bühne übergibt, setzt sie jenen Prozess in Gang, in dem jeder und jede sich als der Mensch zeigt, der sie oder er im tiefsten Innersten ist. Was alles in allem kein schöner Anblick ist. Nicht nur zwischen den Paaren, auch innerhalb der Paare fliegen jetzt die verbalen Fetzen, bis dann auch noch die schönen Tulpen drankommen.

Aus Argumenten werden Anschuldigungen

Nicole Steiner, Wanda Wylowa, Noce Noseda und Giuseppe Spina werfen sich zuerst sehr sacht, dann aber mit voller Kraft in ihre Rollen. Langsam ziehen sie die Schraube an, werden schriller und lauter. Aus Argumenten werden Anschuldigungen, und so geraten sie in eine Spirale fortschreitender Desillusionierung. Aus Ordnung wird Unordnung, und nicht nur die Bühne, sondern auch Joachim Steiners Kostüme zeigen jetzt den emotionalen Zustand ihrer Trägerinnen und Träger an.

Am Ende fragt man sich, was wohl die beiden Buben zum Ganzen sagen würden. Bruno hat Ferdinand nicht in seine Bande aufnehmen wollen, und ihn eine Petze genannt. Daraus hat sich dann eine Schlägerei entwickelt. Wie unter den Eltern.

Weitere Aufführungen: 12./13. November, 20 Uhr, 14. November, 17 Uhr, Theaterwerkstatt Gleis, Frauenfeld.