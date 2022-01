Porträt Weniger Projekte, dafür faire Honorare: Tanja Scartazzini, die neue Leiterin des St.Galler Kulturamts, engagiert sich für soziale Sicherheit Seit einem halben Jahr ist Tanja Scartazzini Chefin des Amts für Kultur des Kantons St.Gallen mit 90 Mitarbeitenden. Die 50-Jährige, die mit ihrer offenen, kommunikativen Art nicht dem Klischee einer Beamtin entspricht, hat sich ein Jahr Zeit gegeben, um in ihrem neuen Amt anzukommen. Christina Genova Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Jahr Zeit hat sich Tanja Scartazzini gegeben, um in ihrem neuen Amt anzukommen. Jetzt ist Halbzeit. Bild: Michel Canonica

In Tanja Scartazzinis grossem, hellem Büro im dritten Stock in der St.Galler Hauptpost hängt Kunst – Gemälde und Fotografien. Die Leiterin des Amts für Kultur des Kantons St.Gallen hat sie nicht selbst ausgesucht, obwohl sie sich damit bestens auskennt: Sie war ab 2004 verantwortlich für die Fachstelle Kunst am Bau beim Hochbauamt des Kantons Zürich und führte sie 2018 mit der kantonalen Fachstelle Kunstsammlung zusammen.

Die Werke an der Wand stammen noch von ihrer Vorgängerin Katrin Meier: «Ich hatte bisher noch keine Zeit, etwas auszusuchen», sagt Scartazzini, die seit August im Amt ist und mit ihrer kommunikativen, offenen Art nicht dem Klischee einer Beamtin entspricht. 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt sie und trägt nicht nur die Verantwortung für die Kulturförderung, sondern auch für die Denkmalpflege, die Kantonsbibliothek, das Staatsarchiv und die Archäologie. Sie sagt:

«Ich bin immer noch daran, mich einzuarbeiten.»

Ein Jahr Zeit hat sie sich gegeben, um in ihrem neuen Job anzukommen. In den vergangenen sechs Monaten war die 50-Jährige oft unterwegs. Sie nahm an vielen Kulturanlässen im Kanton und zahlreichen Sitzungen jener Gremien teil, in welchen sie von Amtes wegen Einsitz hat: bei Südkultur zum Beispiel, dem Verein, der sich für die kulturelle Vielfalt in der Region Werdenberg, Sarganserland und Obertoggenburg einsetzt. Scartazzini war sich auch nicht zu schade, sich an den Weihnachtsstand des Vereins Schloss Werdenberg zu stellen, «obwohl dies nicht zu den Kernaufgaben meiner Kommissionstätigkeit gehört», wie sie schmunzelnd bemerkt.

Häuser für den Tanz und die bildende Kunst

Diese intensive Vernetzungstätigkeit hatte ihren Preis: Durchschnittlich zwei bis drei Abendtermine pro Woche und zusätzlich Wochenendtermine waren im letzten halben Jahr die Regel. Daran mussten sich ihre beiden Teenager, 15- und 17-jährig, gewöhnen: «Der Wechsel nach St.Gallen brachte viel Unruhe ins Gefüge», sagt Scartazzini, die in Winterthur wohnt und sich mit ihrem Ex-Partner das Sorge- und Obhutsrecht teilt. Nun hält sie sich den Dienstagabend frei für die Familie.

Viel zu arbeiten, das ist sich Tanja Scartazzini gewohnt. Sie hatte auch nach der Familiengründung immer ein 100-Prozent-Pensum, ihr damaliger Partner ebenfalls. Gab es negative Reaktionen auf dieses Familienmodell? «Es hielt sich in Grenzen», sagt Scartazzini, «Ich habe mich nicht gross darum gekümmert.» Es war ihr Vater, der ihr beibrachte:

«Du kannst selbst für dich sorgen. Dazu brauchst du keinen Mann.»

Die Tochter einer spanischen Putzfrau und eines Bündner Schreiners, der im Tessin aufgewachsen ist, verbrachte ihre Kindheit in der Stadt Zürich: Italienisch und Spanisch waren die Familiensprachen, mit ihren Kindern spricht Scartazzini Deutsch und Spanisch.

Vor unserem Gespräch hat sich Tanja Scartazzini sich mit Linda Zobrist, der Geschäftsleiterin der IG Tanz Ost, ausgetauscht. Die Sparte Tanz liegt der Leiterin des Amts für Kultur am Herzen: «Sie war für mich immer ein Ausgleich zur bildenden Kunst.» Wie geht es dem Tanzschaffen im Kanton? Sie spüre zwar eine Aufbruchsstimmung, der Tanz habe aber noch nicht den Platz, den er verdiene: «Da müssen wir von der Kulturförderung hinschauen.» Verständnis hat sie für den Wunsch nach einem eigenen Haus: «Der Tanz braucht einen Ort des Austauschs. Nur so entwickelt er sich weiter.»

Kulturförderung ist Partnerschaft

Die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden liegt Tanja Scartazzini als Kulturamtsleiterin besonders am Herzen. Bild: Michel Canonica

Auch ein Haus für die bildende Kunst fände die Kulturamtsleiterin interessant: «Ob wir es aber finanziell unterstützen können, steht in den Sternen.» Es sei nicht nur Aufgabe der Kulturförderung, sich für neue Projekte einzusetzen, sondern auch der Kulturschaffenden selbst. Es brauche Ansprechpersonen, die bei Politik und Wirtschaft Lobbyarbeit leisteten und politisch realisierbare Ideen entwickelten: «Schlussendlich ist Kulturförderung eine Partnerschaft.»

Die soziale Sicherheit ist Tanja Scartazzini als Kulturamtsleiterin ein besonderes Anliegen: «Das Thema beschäftigt mich schon lange. Durch die Pandemie hat es aber für mich an Dringlichkeit gewonnen.» Auch bei der Konferenz der Ostschweizer Kulturbeauftragten sei das Thema «sehr aktuell»: «Wir haben noch keine Antworten, aber die Frage ist jetzt gestellt, auch von den Kulturschaffenden.» Möglicherweise werde man in Zukunft in den Leistungsvereinbarungen den Fokus noch mehr darauf richten, Kulturschaffenden reguläre Honorare auszuzahlen. Es könne auch sein, dass das Amt für Kultur weniger Projekte, diese dafür mit fairen Entschädigungen fördere. Das seien heikle Diskussionen, die aber geführt werden müssten.

Mit Leidenschaft Theater gespielt

Scartazzinis Herz schlägt auch für die Kulturvermittlung. Sie, die in einem kulturfernen Elternhaus aufgewachsen ist, kam in der Schule zum ersten Mal in Kontakt mit Kultur. An eine Lesung mit der Autorin Federica de Cesco in der Primarschule kann sie sich bis heute lebhaft erinnern:

«Ich finde, man kann nicht früh genug damit anfangen, Kinder und Jugendliche für Kultur zu begeistern.»

Hätte sie frei entscheiden können, so hätte sich Tanja Scartazzini nach der Matura an einer Schauspielschule beworben: «An der Kanti habe ich mit Leidenschaft Theater gespielt.» Aber sie sei dann doch zu sehr die Tochter ihrer Eltern gewesen, die der Ansicht waren, dass Kunst brotlos sei. «Bis heute sage ich ihnen, sie hätten den Mut haben sollen, mich zu unterstützen.»

Sie absolvierte deshalb zuerst ein solides Jus-Studium, bevor sie an der Zürcher Hochschule der Künste Visuelle Kommunikation mit Vertiefung Theorie der Gestaltung und Kunst studierte. Dort fühlte sie sich «wie ein Fisch im Wasser», während sie die Zeit an der Uni oft als «harzig» empfand. Fast hätte sie die Fotofachklasse besucht, die Prüfung hatte sie schon bestanden. Doch sie nahm den Ratschlag eines Lehrers zu Herzen, der ihr zu bedenken gab, dass es für sie als über 30-Jährige wohl nicht einfach sein würde, Klinken zu putzen, um ein Auskommen als Künstlerin zu finden.

Endlich muss sie sich nicht mehr rechtfertigen für ihre Kunstleidenschaft: Tanja Scartazzini hat im Amt für Kultur Gleichgesinnte gefunden. Bild: Michel Canonica

Nach dem Studium arbeitete Scartazzini bei der Galerie Hauser & Wirth, wo sie den Künstler Ugo Rondinone betreute und Einblick erhielt in eine sehr merkantile Welt und in jene des internationalen Kunst-Jetsets. Sie führte auch selbst eine Galerie, eine Artothek, in welcher man Kunstwerke mieten, aber auch kaufen konnte. Schon während ihres Studiums, aber auch später im Berufsleben war Scartazzini immer wieder in der Rolle der «Übersetzerin». Sie vermittelte die Anliegen der Kulturschaffenden gegen aussen, war deren Sparringspartnerin: «Das ist eine Stärke von mir.»

Anders als bei den Kunst-am-Bau-Projekten, die Tanja Scartazzini früher betreute und bei welchen sie Architekten und Bauherrschaften immer wieder von neuem vom Wert der Kunst überzeugen und sich oft «sehr, sehr rechtfertigen» musste, stellten sich im Amt für Kultur keine Grundsatzfragen mehr: «Wir wollen alle, dass es der Kultur gut geht. Das gibt mir wahnsinnig viel Energie.»

