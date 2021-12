Wendy Güntensperger ermittelt als Polizistin in "WaPo Bodensee"

Porträt Vom Theater ins Fernsehen: Die St.Galler Schauspielerin Wendy Güntensperger ermittelt als Polizistin in einer deutschen Krimiserie Vor fünf Jahren ging ihr Engagement am Theater St.Gallen zu Ende. Seither spielt Wendy Güntensperger die Polizistin Julia Demmler in der deutschen Fernsehserie «WaPo Bodensee». Ausgestrahlt wird diese jeweils am Dienstagabend auf ARD. Rolf App Jetzt kommentieren 17.12.2021, 17.00 Uhr

Schauspielerin Wendy Güntensperger ist in Rapperswil aufgewachsen. Bild: Rolf App

Es geht heftig zu am Bodensee. «Geld oder Tod», heisst die Folge von «WaPo Bodensee», die immer am frühen Dienstagabend auf der ARD ermittelt. Ein junger Mann wird entführt, doch es ist nicht der Sohn einer Millionärin, die dann erpresst wird. Sondern sein Freund, der Sohn von Kommissarin Nele Fehrenbach, die jetzt kurz davor steht, durchzudrehen.

Beruhigen muss sie ihre junge Kollegin Julia Demmler, deren Gesicht Besuchern des Theaters St.Gallen bekannt vorkommen dürfte. Die heute 28-jährige Wendy Güntensperger hat hier 2012 und 2013 in zwei Kinderstücken die Heidi gespielt, später unter anderem die Irina in Tschechows «Drei Schwestern», und – im gleichnamigen Stück von Carl Zuckmayer – die Katharina Knie, die mit dem Ruf «Zämepacke!» den Zirkus ihres verstorbenen Vaters in eine neue Zukunft führt.

Routiniert schwingt sie sich aufs Polizeiboot

«Zämepacke!», das hiess es auch vor fünf Jahren für die Schauspielerin, als ihr Engagement in St.Gallen zu Ende ging. Der Zufall wollte es, dass sie die Produzentin der Vorabendserie «WaPo Bodensee» kennen lernte und von ihr zu einem Casting eingeladen wurde. Seit 2016 verbringt sie fast die Hälfte des Jahres bei Dreharbeiten in Radolfzell, Konstanz und Umgebung. Sie kennt ihre Julia mittlerweile ziemlich gut und schwingt sich routiniert aufs Polizeiboot.

Was vielleicht damit zu tun hat, dass sie an einem See aufgewachsen ist: in Rapperswil, wo wir zuerst mit ihrem Hund dem Zürichsee entlang schlendern und dann in einem Café Station machen. Weiter oben ist sie bei einem idyllischen Weinberg als Jüngste von vier Kindern aufgewachsen. Und hat schon früh diesen Drang zum Spielen verspürt. So hat sie mit sechzehn eine Schauspielschule angefangen, ist mit neunzehn dann auf der St.Galler Bühne zu Heidi geworden und zum Theater gekommen.

Ob sie nie etwas «Vernünftiges» hat werden wollen? Etwas, das ökonomisch besser trägt als die Schauspielerei mit ihren manchmal längeren, oft aber auch sehr kurzen Engagements? Mit vielen Ab- und wenigen Zusagen? «Doch, doch», sagt sie. «Es ist aber immer wieder etwas dazwischen gekommen. Zuerst Heidi, dann ‹WaPo Bodensee›. Und mittlerweile glaube ich, dass die Schauspielerei dieses ‹Vernünftige› ist.»

«Ich arbeite auch gern an der Bar»

Hört man ihr zu, dann glaubt man das rasch auch. Wendy Güntensperger weiss mit Enttäuschungen umzugehen, und fällt ihr dann doch einmal die Decke auf den Kopf, geht sie mit ihrem Hund spazieren. Oder erledigt die für eine freischaffende Künstlerin leider recht umfangreiche Büroarbeit. Man spürt: Sie weiss, was sie kann. Und sie weiss das in ihrer freundlich-unbeschwerten Art auch zu vermitteln.

«Werde ich irgendwo zu einem Casting eingeladen, dann zeige ich, was ich aus einer Rolle machen würde. Und kommt einmal nichts herein, dann arbeite ich auch gern an der Bar.»

Wendy Güntensperger braucht nicht viel zum Glück. Eines aber ganz sicher: das Spielen. Sie liebt die Theaterbühne, auf der sie das Publikum spürt. Aber sie liebt auch die Fernseharbeit, bei der sie mit ihrem Spiel nicht die hinterste Ecke des Zuschauerraums erreichen muss. Gründlich bereitet sie sich auf ihre Drehtage vor, studiert das Drehbuch, telefoniert manchmal auch schon vorher mit der Regisseurin oder dem Regisseur, und fragt sich: Wie würde Julia Demmler in dieser Situation reagieren?

