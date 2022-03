Literatur Verbotene Liebe am Rand einer rigiden Gesellschaft: In Sarah Kuratles erstem Roman wird der Traum zum Albtraum Mit Anklängen an «Hänsel und Gretel» beschreibt Sarah Kuratle in ihrem Erstlingsroman «Greta und Jannis» von zwei ehemaligen Nachbarskindern, die sich verlieben – und dann erfahren, dass diese Liebe nicht sein darf, weil sie Halbschwester und Halbbruder sind. Wir haben die Dornbirner Autorin zum Spaziergang im Appenzellerland getroffen. Rolf App Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Die Autorin Sarah Kuratle während eines Spaziergangs in Teufen (AR). Geboren ist sie 1989 in Bad Ischl, aufgewachsen ist sie dies- und jenseits der österreichisch-schweizerischen Grenze. Bild: Benjamin Manser (Teufen, 11. Februar 2022)

Wir treffen uns im Appenzellerland, als noch nicht diese Dunkelheit über die Ukraine und über Europa hereingebrochen ist. Sie komme gern nach Teufen, schreibt die Schriftstellerin Sarah Kuratle aus Dornbirn, wo sie lebt. Denn ihre Mutter habe hier im Café Spörri ihre Lehre zur Confiseurin/Patissière gemacht.

So lernen wir uns kennen, reden über Orte und Landschaften, über eine österreichisch-schweizerische Familiengeschichte, und natürlich über «Greta und Jannis», den ersten Roman der 32-Jährigen, der auf der Shortlist des Literaturpreises «Text & Sprache» steht – eine erste Anerkennung für ein besonderes Buch, aus dem sie auch im Mai an den Solothurner Literaturtagen lesen wird.

«Ein Text muss klingen»

Über sanfte Hügel geht der Blick zum schroff aufragenden Alpstein. Auf seiner Rückseite, in Nesslau, hat Sarah Kuratles Grossmutter gewohnt. Dort hat sie die Ferien verbracht, dort trifft sie sich noch heute mit den Verwandten. «Die Beziehung zum Schweizer Zweig unserer Familie war immer sehr eng», erzählt sie, «trotz der Distanz zu Bad Ischl bei Salzburg, wo ich aufgewachsen bin.» Gebirgig ist es auch dort, im Salzkammergut, wo sie mit ihrem Vater bis heute lange Wanderungen unternimmt, an Orte, «die wie Familienmitglieder sind», und ohne viel zu reden.

Man taucht da schon ein wenig ein in die schweigsame Welt von «Greta und Jannis». In eine einerseits verzaubert-mystische, aber andererseits gefährdete Natur, in die sie ihre Figuren eingefügt hat. Wobei schon die allerersten Sätze deutlich machen, dass sie ihren Weg zu diesem ersten Roman über die Lyrik gefunden hat.

Als Kind und Jugendliche hat sie gern Geschichten erzählt, mit Gedichten hat Sarah Kuratle angefangen, als sie in Graz Germanistik und Philosophie studiert hat. Auch in ihrer Prosa spürt man den Atem ihrer Lyrik, dieses Konzentrierte, mit grossem Feingefühl Erarbeitete und allen unseren Sinnen Hingegebene. Und auch das Musikalische. «Ein Text muss klingen, man muss ihn auch hören, er muss Rhythmus und Melodie bekommen», sagt sie, während wir durch eine verschneite Landschaft wandern.

«Was ich geschrieben habe, lese ich mir selber laut vor. Und gerade bei der wörtlichen Rede hilft es mir, wenn ich es schweizerdeutsch tue.»

Greta findet Jannis – und verliert ihn wieder

In deutlichen Anklängen an «Hänsel und Gretel» erzählt «Greta und Jannis» von zwei Nachbarskindern, die sich zuerst geschwisterlich nahe kommen, dann lieben lernen – und dann erfahren, dass diese Liebe nicht sein darf. Weil sie nämlich Halbschwester und Halbbruder sind. Es ist dies der Einbruch der Zivilisation in ihre idyllische Welt am Ende eines abgeschiedenen Tals, weit weg von der Stadt, in die Jannis nun zieht, um zu studieren und um zu heiraten. Zurück lässt er Greta, die ihrer Grosstante Severine hilft, und die mit ihrem neuen Nachbarn Cornelio durch das verlassene Schloss mit seinen bunten Zirkusbildern streift. In ihrem Innern freilich lässt Jannis sie nie ganz los.

Das alles erzählt Sarah Kuratle in Rück- und Vorblenden, sie lässt in einer eindrücklich reichen Sprache die Welt der Liebe und der sexuellen Begegnung lebendig werden, verknüpft sie in nahtlos ineinander fliessenden Bildern mit dem Zauber einer intensiv erlebten Natur. Doch so traum- und märchenhaft, wie diese Welt anmutet, ist sie nicht.

Gefährdete Natur, an den Rand gedrängte Menschen

Denn der Natur fehlen die Tiere, die der Mensch ausgerottet hat. Zum Beispiel der Steinbock, dessen hindernisreiche Wiederansiedlung im Zentrum der Naturthematik steht. Die Gesellschaft aber zeigt sich auf eine versteckte Weise ausserordentlich rigid. Bei Severine wohnen Flora, Melina und Chaspar. Sie sind Findelkinder, Ausgestossene einer Welt, die nur den Erstgeborenen einen Platz zuweist. Gerade sie aber entwickeln ein besonderes Sensorium für die verborgenen Kräfte der Natur.

So liegen Licht und Dunkel dicht beieinander, geht Traum in Albtraum über. Wie in der wirklichen Welt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Sarah Kuratle ist entsetzt, denn sie hat Freunde in der Ukraine, die nun haben flüchten müssen. Was undenkbar war, ist Realität geworden.

Sarah Kuratle: Greta und Jannis. Vor acht oder in einhundert Jahren, Otto Müller Verlag 2021, 229 Seiten. www.sarah-kuratle.com.

