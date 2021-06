Porträt Unterhalter und Philosoph: Der Appenzeller Kabarettist Simon Enzler erhält den Innerrhoder Kulturpreis Er ist neugierig, hellwach und bodenständig. Simon Enzler erhält als erster Kabarettist und jüngster Preisträger den Innerrhoder Kulturpreis. Es ist eine Anerkennung für ein Schaffen, das weitherum ausstrahlt. Rolf App 09.06.2021, 15.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Damit fotografiert werden will er nicht, «ich bin noch Lehrling». Ein wenig stolz aber ist der Kabarettist Simon Enzler auf jene Mal-Leidenschaft schon, mit der er die Pandemie produktiv überbrückt hat. Es sind liebevoll ins Detail gehende Bilder, die aber nur auf den ersten Blick als Idyllen erscheinen. Denn hier liegen hässliche Plastik-Heuballen, dort steht ein Güllenfass in der Postkarten-Landschaft, da bedroht ein Bagger ein altes Haus. So ist die Heimat, die rund um Simon Enzlers Haus sich lieblich-grün über felsigem Untergrund zeigt. Sie hat immer zwei Seiten – mindestens.

Carlo Schmid.

Bild: Anthony Anex/Key

Das sieht auch der frühere Landammann Carlo Schmid so, der Simon Enzler ein «Aushängeschild» seiner Heimat nennt. Denn, fügt Schmid bei: «Er ist ein Mensch, der uns mit seiner humorvollen Art und Weise unsere Schwächen und Stärken nahebringt. Er ist kein reiner Unterhalter, sondern auch ein Philosoph.» Dessen Anfänge natürlich von allerlei Kritik an diesem Tun begleitet war. Und von der Frage: Kann man denn davon leben?

Die Antwort lautet: Man kann. Man bekommt sogar Preise; diesen Samstag mit dem Innerrhoder Kulturpreis einen ganz besonderen. Dass er von den eigenen Anerkennung erntet, noch dazu als jüngster Preisträger und erster Kabarettist, das freut Simon Enzler enorm. «Zumal ich ja zuweilen kritisch mit meiner Umwelt ins Gericht gehe», sagt er, und zitiert seinen Grossvater: «Wenn die Menschen so lieb wären wie das Land schön, dann lebten wir im Paradies.»

«Haben die keine Berge in Glarus?»

Doch das Paradies ist nichts für einen Kabarettisten. Auch jetzt nicht. Auf die Frage, wie die Appenzeller so sind, antwortet er: «Zufrieden und stolz.» Und fügt blitzschnell hinzu: «Manchmal zu zufrieden und zu stolz.» Die Spannung zwischen dem, wie man sich gern gibt, und der Realität bietet ihm unablässig Stoff für neue Nummern. Auch jetzt, in der Coronazeit. Gerade ist er im Alpstein wandern gewesen, beileibe nicht als Einziger. Und fragt sich: «Haben die eigentlich keine Berge in Glarus? Müssen die unbedingt zu uns kommen?»

Ja, das ist die Frage. Woher diese Unruhe rührt, die eine ganze Menschheit in Scharen aufbrechen lässt, wenn man es denn wieder darf. Enzler sagt:



«Die Langeweile hat in unserer Gesellschaft gar keinen Platz mehr, alles muss durchgetaktet sein. Und auch die Kinder müssen ständig von ihrer Langeweile befreit werden. Dabei ist sie die Grundlage jeder Kreativität.»

Und holt gleich noch zu einer satirisch unterfütterten Tirade gegen allerlei Verschwörungstheorien aus, in denen Wissen durch Glauben ersetzt wird.

Lukas Holliger.

Bild: Roland Schmid

In solchen Momenten erweist sich der 45-Jährige als hellwacher Zeitgenosse. Als «neugierig, schnell, gut gelaunt» erlebt ihn Lukas Holliger, der mit Simon Enzler seit 2009 für die Rubrik Zytlupe von Radio SRF zusammen arbeitet. «Bei ihm verbinden sich scharfe Beobachtungsgabe und gesunder Menschenverstand mit lebhafter Fantasie, das macht seine Auftritte einzigartig – zusammen mit diesem klangmalerischen Dialekt. Er strahlt etwas Bodenständiges aus, das erinnert mich an Gerhard Polt. Beide schlüpfen sie in ihre Figuren und spielen mit ihren Widersprüchen. Nie weiss man so recht, wo sie denn selber stehen.»

Teaser zu Simon Enzlers aktuellem Programm «Wahrhalsig». Youtube

Zu diesen Figuren hat Simon Enzler eine durchaus positive Beziehung. «Ich will sie nicht demolieren, sie meinen es eigentlich gut. Nur will es ihnen nicht gelingen.» Was durchaus auch für seine Appenzeller gilt, von denen er sagt: «Sie sind gut im Austeilen und weniger gut im Einstecken. Mir geht es auch so.» Und auch wenn er sich durchaus vorstellen kann, einmal wegzuziehen – «der Thurgau ist auch schön, Basel ebenfalls» –, er würde den Appenzeller zweifellos mitnehmen.

Die Appenzeller, das sind wir alle

Sandro Frefel.

Bild: PD

Dessen Witz übrigens im 18. Jahrhundert förmlich entdeckt wurde von jenen Reisenden, die das Appenzellerland als einen Hort der Freiheit zu idealisieren pflegten. «So ist das Fremdbild vom witzig-schlagfertigen Appenzeller zum Selbstbild geworden», erklärt Landesarchivar Sandro Frefel. Die überraschende Pointe mache diesen Humor so einzigartig, «das gilt auch für Simon Enzler. Seine Geschichten spielen immer im Appenzellerland, in dieser Welt der Streusiedlungen, deren Bewohner ihren ganz eigenen Kopf haben».

Die Preisverleihung des Innerrhoder Kulturpreises findet am 12. Juni 2021 im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung in der Aula Gringel in Appenzell statt.