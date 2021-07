Matthias Flückiger leitet neu das Kleintheater Parfin de siècle

Porträt Theaterwelt in Zimmergrösse: Matthias Flückiger ist neuer Leiter des St. Galler Kleintheaters Parfin de siècle Am Stadttheater St. Gallen fand er vor vielen Jahren die Liebe seines Lebens; die Liebe zur Kunst und zum Schauspiel brachte er mit. Jetzt will Matthias Flückiger das Theater Parfin de siècle am Mühlensteg ein wenig durchlüften: Die Fenster müssen dafür noch gesichert werden. Bettina Kugler 15.07.2021, 19.00 Uhr

Die Kissen sind neu, der Hausherr auch: Der Schauspieler Matthias Flückiger leitet seit Januar das Kleintheater Parfin de siècle - auf der Bühne stand er hier schon oft.

Bild: Benjamin Manser

Gerade noch stand Matthias Flückiger hinter dem Tresen, unter dem schön geschwungenen Schriftzug «Parfin de siècle». Er hat durstigen Gästen des Kleintheaters am Mühlensteg ein Glas Wasser oder Weisswein eingeschenkt, sie zu ihrem Platz auf der Tribüne gelotst, dabei munter geplaudert. Von Lampenfieber keine Spur. Wenige Minuten später, noch etwas unfertig angezogen, das Band des Schlüsselbundes hängt sichtbar aus der Hosentasche, ist Matthias Flückiger in die Haut von Xavier de Maistre geschlüpft.

Da sitzt er nun auf der Bühne, nach einem fliegenden Wechsel vom Theaterleiter und Gastgeber zum Schauspieler, und verkörpert einen Schriftsteller des späten 18. Jahrhunderts. Nach einem Duell muss dieser sich mit Gedankenspaziergängen begnügen, das Zimmer in Triest zur Welt erklären. Er reist im Lehnstuhl, schwadroniert und philosophiert bequem im Hausmantel.

«Die Reise um mein Zimmer» ist die zweite Produktion, die Matthias Flückiger als neuer Leiter des St. Galler Theaters Parfin de siècle kurzfristig auf die Bühne im ehemaligen Atelier des Künstlers Max Oertli gebracht hat. Nach der Corona-Zwangspause wollte er unbedingt noch spielen, die Türen seines Theaters für das treue Publikum öffnen und neue Zuschauerinnen und Zuschauer gewinnen: mit hintersinnigen Texten, die bestens in die aktuelle Lage passen.

300 leere Flaschen auf der Bühne für Joseph Roths «Heiligen Trinker»

Doch mit den zwei szenischen Lesungen lief es zögerlich an im Juni. Es nützte auch nichts, viel Liebe ins Detail zu stecken, aus dem bescheidenen Fundus Requisiten herbeizuschaffen oder flugs zu organisieren - 300 leere Flaschen etwa für Joseph Roths «Legende vom heiligen Trinker», oder Restposten an Stoff für die Reise durchs Zimmer. Einfach nur lesen am Tisch, das gehe nicht, findet der 56-Jährige, ein Theatermensch durch und durch. Dass er ein ziemlich kleines Budget hat, jährlich 50'000 Franken an Subventionen vom Kanton, 38'000 von der Stadt St.Gallen, schüchtert ihn vorerst nicht ein. Er sagt:

«Es hat auch reizvolle Seiten, ‹armes Theater› zu machen, mit Versatzstücken zu arbeiten. Das fordert die Kreativität heraus, oft kommt man auf ungeahnte Lösungen.»

Kein Büromensch, sondern kunstverliebt - und immer noch sehr jugendlich: Matthias Flückiger im Theater Parfin de siècle, noch vor der sanften Auffrischungskur. Inzwischen ist es heller und luftiger. Bild: Michel Canonica

Kreative Lösungen braucht Flückiger auch für ein in die Jahre gekommenes Theater, dessen Name manchem nur schwer über die Lippen geht und wenig sagt. In Stein gemeisselt, immerhin so viel verrät der neue Hausherr, sei «Parfin de siècle» nicht. Er hat schon eine glänzende Idee – aber für einmal stockt der Redefluss; er lächelt nur vielsagend.

Stattdessen führt er hinunter in die leicht muffigen Katakomben, wo man sich tolle Partys vorstellen könnte - dazu aber sind bauliche Massnahmen nötig. Die Buchhaltung und die Öffentlichkeitsarbeit müssten ebenfalls modernisiert und professionalisiert werden; Flückiger wird sie nicht allein bewältigen können.

«Ich bin kein Büromensch. Zahlen und Tabellen sind nicht meine Welt; da bleibt dann keine Zeit mehr für die künstlerische Arbeit.»

Die ersten Abende nach dem Neustart fanden bei freiem Eintritt mit Kollekte statt; die Platzzahl war eingeschränkt auf 35. Trotzdem blieben einige der Klappstühle frei. Macht nichts – so schnell lässt Matthias Flückiger sich nicht unterkriegen. Eine gute Gelegenheit zur Kundenbindung. Nähe, Vertrautheit zwischen Künstlern und Publikum gehören seit der Gründung des Parfin de siècle 1997 durch Arnim Halter und Regine Weingart zum Markenzeichen des Kleintheaters; Flückiger stand in den letzten Jahren oft genug hier auf der Bühne.

Als Jungspund im Stadttheater fand er die Liebe seines Lebens

Darauf ein Bier: Mit Regine Weingart (rechts) und Pia Waibel (Mitte) 2019 in der Collage «Man muss höher zielen, als man treffen will» nach Alfred Polgar. Bild: Michel Canonica

Er war der frustrierte Orchesterhinterbänkler in Patrick Süskinds Schauspielsolo «Der Kontrabass», er hat Nestroy-Lieder gesungen, in Literaturprogrammen mitgewirkt. Doch sein Gesicht kennt man nicht nur aus dem Parfin-Theaterwohnzimmer; regelmässige Theatergänger haben es mit den Jahren reifen sehen. Als Jungspund kam der gebürtige Bieler 1991 frisch vom Schauspielstudium in Salzburg ans Stadttheater St. Gallen. Es war sein erstes Engagement - und er verguckte sich in die um mehr als zwanzig Jahre ältere Lisa Schmid, einst Tänzerin, heute Malerin. Eines ihrer Bilder schmückt neuerdings das Theater; Kunst soll auch weiterhin die Bühne inspirieren.

Auf den Tag genau, wenn nötig auch in Stunden und Minuten, kann Matthias Flückiger sagen, wie lange sie schon ein Paar sind: ein sehr, sehr glückliches. Seine Liaison mit dem Stadttheater war kürzer; nach zehn Jahren war Schluss. Er begann freischaffend zu arbeiten, als Film- und Theaterschauspieler, als Lehrer im Freifach Theater an der Kanti, als Rezitator und Moderator. Trotz Silberfäden in den dunklen Locken wirkt er noch immer jugendlich, ein bisschen naiv, ungestüm der Kunst verfallen. Nur sein Telefon, das stammt von Anno Dazumal: ein kleines Mobilgerät mit Tasten. «Meine Schüler lachen, wenn sie das sehen», sagt er. Es wirkt auf sie etwa so antik wie ein Grammofon.

«Fenster nicht öffnen - Absturzgefahr!»

Literarisches Theater ist die Nische, in der sich Parfin de siècle in den letzten zwanzig Jahren gut eingerichtet hat. Sicher, wenn Flückiger aus dem Fenster schaut, über den Pic-o-Pello-Platz in Richtung Klosterviertel, dann fällt der Blick auf die Kellerbühne. Mit ihren Eigenproduktionen bewegt sie sich auf ähnlichem Terrain – doch Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Wer um die Gunst theaterinteressierter Menschen buhlen muss, wird engagierter spielen, sich immer wieder neu erfinden müssen.

Zunächst einmal hat Flückiger ein bisschen entrümpelt, hat Bilder von den Wänden genommen und Regale entfernt. Der Raum wirkt jetzt luftiger und heller: auch, weil die Fenster nicht verhängt sind. Dafür kleben warnende A4-Blätter daran: «Fenster öffnen verboten - Absturzgefahr!» Das könnte fast ein Bühnenbild mit Hintersinn für Flückigers Einstand als frischgebackener Theaterleiter sein, ist aber ernst gemeint. Es fehlen noch Verstrebungen.

Mit Elan geht Matthias Flückiger nun an die Stücke, die er bald auf die Bühne bringen will: darunter Yasmina Rezas Komödie «Kunst». Eine alte Leidenschaft des neuen Theaterleiters, ein Lebensthema. 10'000 Franken bekam er von seinem Vater nach der Matura für seine Ausbildung. Er kaufte sich ein Bild davon, das Studium verdiente er sich selbst. Keine schlechte Voraussetzung, um auch ein Kleintheater über die Runden zu bringen.