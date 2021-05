Porträt Sie macht jungen Musikerinnen Mut: Jasmin Albash erhält einen Förderbeitrag des Kantons Thurgau Die 38-jährige Musikerin investiert die 25'000 Franken unter anderem in ihr Youtube-Projekt «Sijada-Sessions», das Musikerinnen eine Plattform bietet. Albash selbst hat im Herbst mit «Gold» zum ersten Mal ein Album unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht – eine Auseinandersetzung mit ihren palästinensischen Wurzeln.

Emil Keller 12.05.2021, 12.00 Uhr

Die Musikerin Jasmin Albash ist in Altnau aufgewachsen und lebt heute in Basel.

Als sie noch klein war, sträubte sich Jasmin Albash dagegen, Noten lesen zu lernen. «Es fiel mir viel leichter, die Musik über das Gehör aufzunehmen und nachzuspielen», erinnert sich die heute 38-Jährige an ihre musikalischen Anfänge zurück. Mit dem Geigenunterricht war das schwierig zu vereinbaren und so konzentrierte sie sich während ihrer Jugend in Altnau mehr aufs Singen.

Ihre künstlerische Ader konnte Albash dann am Kreuzlinger Lehrerseminar zum ersten Mal ausleben. Sie spielte in einer Funkband, gründete ein Jazz-Trio und lernte Gitarre spielen, um ihre ersten eigenen Songs zu begleiten. Obwohl sie mit 15 schon auf der Bühne der Thurgauer Talentnacht stand, traute sie sich einen Lebensweg als Musikerin noch nicht zu. Sie lernte ihrer Familie zuliebe vorerst noch etwas «Anständiges» und wurde Lehrerin, bevor sie sich schliesslich doch noch für den «künstlerischen Seich» entschied.

Frauenstimmen stärken

Das Vertrauen dazu fand die junge Frau mit 23 nach ihrem Umzug nach Basel. Die vielfältige Musikszene, die vielen Konzertlocations und Fördermöglichkeiten regten sie als Künstlerin an:

«Das alles gab mir das Vertrauen, dass ich von meiner Passion leben kann.»

Albash entschied sich, Musik zu studieren. Ums Notenlesen kam sie dabei nicht herum. Mittlerweile ist sie sogar fasziniert vom Komponieren und vertieft laufend ihr technisches Wissen, um ihre eigene Musik zu produzieren. Sich in dieser Hinsicht weiterbilden zu können, war mit einer der Gründe, weshalb sie sich für die diesjährigen Thurgauer Kulturförderbeiträge beworben hat. Es sei ein «riesiges Geschenk», dass das Kulturamt ihr die 25'000 Franken zur Verfügung stellt.

Ein Teil davon soll in ihr Youtube-Projekt «Sijada Sessions» fliessen. Darin performt sie zusammen mit anderen Sängerinnen und bietet damit Platz für mehr weibliche Stimmen im Musikgeschäft. Auch in der Musikszene sind Frauen immer noch massiv unterrepräsentiert, hat Albash festgestellt. Das zeige sich zum Beispiel daran, dass sie musikalisch praktisch nur mit männlichen Vorbildern aufgewachsen sei. Deshalb möchte sie jungen Musikerinnen Mut machen und sie anregen, sich untereinander zu vernetzen.

Auf der Suche nach ihren Wurzeln

Der Song «Going Out To See You» ist auf dem neuen Album «Gold» zu finden.



Aber auch ihr eigener musikalischer Weg ist noch nicht abgeschlossen. «Der Förderpreis schenkt mir Zeit, mich künstlerisch weiterzuentwickeln», so Albash. Dass dies ein langer Prozess ist, merkte sie, als sie mit 35 begann, an ihrem neuesten Album «Gold» zu arbeiten. Ihr Musikstudium in Winterthur hatte sie mittlerweile längst abgeschlossen, sich in Kopenhagen die «Complete Vocal Technique» angeeignet und sich mit einer Gesangsschule selbstständig gemacht. Doch all die wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Finessen halfen ihr nicht dabei, eine grundlegende Frage zu beantworten:

«Wer bin ich und mit welcher Art Musik möchte ich mich ausdrücken?»

Die Suche nach einer Antwort führte Albash auf eine Reise zurück zu ihren Ursprüngen. Mit einer Schweizer Mutter und einem palästinensischen Vater hatte sie lange Zeit Mühe, sich mit ihren arabischen Wurzeln zu identifizieren. «Ich als freiheitsliebende, unabhängige junge Frau passte einfach nicht in diese starre und strenge Kultur», erklärt sich Albash, weshalb sie lange Zeit wenig Zugang zur väterlichen Familie fand.

Mit Mitte dreissig war sie jedoch gefestigt genug, sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen. Durch ein Projekt der Kaserne Basel wurde sie eingeladen, an einem Austausch mit palästinensischen Musikerinnen teilzunehmen. So entstand ihre Band Kallemi und in Ramallah entdeckte sie dabei ihre vergessene Heimat. Diese Auseinandersetzung prägte ihr im vergangenen Herbst erschienenes Album «Gold». Zum ersten Mal veröffentlichte sie dabei ihre Musik unter ihrem eigenen Namen:

«Ich muss mich jetzt nicht mehr hinter Pseudonymen und Bandnamen verstecken. Diese Musik gibt mich authentisch wieder und erzählt, woher ich komme und wohin ich gehe.»

Elektronisches Universum

Entstanden ist eine Liebeserklärung an die Lebensfreude, das Essen und die Landschaft der Palästinenser. Und wie jede Liebesgeschichte hat das Album auch seine düsteren und melancholischen Seiten, welche die politisch schwierige Situation und die Gewalt zwischen zwei Völkern behandelt.

Ihre Stimme ist dabei für Albash Ausdrucksmittel Nummer eins geblieben, doch wird diese mit den elektronischen Möglichkeiten der Neuzeit verstärkt und vervielfacht. Geloopt, gedoppelt und verzerrt kann Albash dabei ein eigenes Universum aus ihrer Stimme erschaffen. Die technischen Möglichkeiten, welche ihr Synthesizer und Drum Pads eröffnen, sieht sie als Bereicherung an und auch hier möchte sie mit den Fördermitteln weiterforschen.

Etwas ist aber bei aller Wissenschaft, Partituren und elektronischen Spielzeugen über all die Jahre gleich geblieben:

«Beim Songs- und Texteschreiben passiert immer noch alles nach Gefühl und Intuition.»