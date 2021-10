porträt Sie hat über 58'000 Follower auf Instagram: Hanan Osman ist Fashionista, Model und verkauft islamkonforme Mode in St.Gallen Sie ist ein Model, das sich verhüllen will, eine Geschäftsführerin mitten im Studium und eine Influencerin, die sich Bescheidenheit auf die Fahne schreibt. Die St.Gallerin Hanan Osman macht sich für islamkonforme Mode stark – in ihrem Kleiderladen «Modesty by Shadia» und auf ihrem Instagram-Kanal. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 11.10.2021, 17.00 Uhr

Das Model Hanan Osman führt seit einem Jahr ihren eigenen Kleiderladen in St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Es ist eine Fundgrube der besonderen Art, das kleine Ladenlokal in St.Gallen, an der Ecke, wo sich Zürcher- und Fürstenlandstrasse kreuzen. Auf nur wenigen Quadratmetern hängt eine reiche Palette an Maxikleidern in allen Farben und Mustern, mit wenig Ausschnitt und langen Ärmeln, knöchellange Plisseeröcke, Hüte mit Goldstickereien, Kopftücher aus Jersey, Chiffon und Seide, bestickte Männergewänder, langärmlige Burkinis, aber auch Parfum, Lippenstifte und Gebetsketten.