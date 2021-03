Porträt «Was ich mache, ist zu komisch, zu skurril»: Die St.Galler Autorin und Zeichnerin Julia Kubik denkt laut über einen Buchser «Tatort» nach Andere sammeln Briefmarken, Julia Kubik sammelt Wörter und Sätze. Grafik, bildende Kunst, Poetry-Slam, Literatur, Schauspiel, DJing: Das alles und mehr hat die 26-Jährige schon ausprobiert. Für ihr vielseitiges Werk erhält sie einen Förderpreis der St.Gallischen Kulturstiftung. Und sie liefert schon jetzt Gesprächsstoff für die Zeit nach Corona. Roger Berhalter 05.03.2021, 17.00 Uhr

Julia Kubik posiert in ihrem Wohnquartier St.Gallen-St.Fiden. Bild: Michel Canonica (4. März 2021)

Warum sieht man den Luchs im St.Galler Wildpark Peter und Paul so selten? Luchse sind eben scheu, würden die meisten antworten. Julia Kubik aber weiss eine andere Antwort.

Im Comic der jüngsten Ausgabe des Kulturmagazins «Saiten» hat die 26-Jährige ihre Version gezeichnet: Der Luchs hat sich einen Tunnel gegraben, durch den er öfter aus dem Tierpark flieht, um auf den plastikverpackten Heuballen eines Bauern zu schlafen. «Er wird vom Puur respektiert, isch so Win-in für beidi», kommentiert eine Figur im Comicstrip.

Aus dem Alltag gegriffenes Zeug

Julia Kubik liebt solche aus dem Alltag gefischten Absurditäten. Sie ist eine präzise Beobachterin, das zeigen nicht nur ihre «Saiten»-Comics, sondern auch ihre literarischen Texte und ihre skurrilen Posts in den sozialen Medien.

Ihr Instagram-Kanal ist voller poetisch-trashiger Beiträge: Kubik fotografiert zum Beispiel eine Schüssel Wurstsalat und postet das mit den Hashtags #healthy, #cervelat und #bowl. Oder sie postet Fotos von Tauben an einer Bushaltestelle oder von einer Packung Tortilla-Chips aus Rheintaler Ribelmais. «Es ist aus dem Alltag gegriffenes Zeug, das ich aus verschiedenen Gründen für bemerkenswert hielt», sagt Kubik.

Dieses «Zeug» häuft sich bei Kubik an. Sie hat immer ein Notizheft dabei, um Wörter und Sätze festzuhalten. «Ich höre gerne zu, wie die Leute reden», sagt Kubik. Was sie fasziniert, schreibt sie auf:

«Ich mache das nicht gezielt, es fällt mir eher zu. Manchmal würde ich diese Eigenart gerne abstellen und einfach nur an einem Gespräch teilnehmen. Es ist schon fast eine Störung.»

Jedenfalls hat diese «Störung» dazu geführt, dass Kubik eine grosse Sammlung von Wörtern und Sätzen besitzt. Diese teilt sie gerne mit anderen. Zum Beispiel in diesem lesenswerten «Saiten»-Artikel, in dem sie in humoristischer Form die besten Themen für den Smalltalk auflistet. Ein Text zum Vormerken für die Zeit nach Corona, wenn Gesprächsstoff wieder gefragt ist.

Damals noch mit langen Haaren: Julia Kubik im Trailer zu einer Streaming-Veranstaltungsreihe des St.Galler Palace.

Buchhändlerin, Journalistin, Grafikerin, Poetry-Slammerin

Julia Kubik ist in Buchs aufgewachsen. Dort steht sie schon als Teenager an der Kasse des Kleinkunsttheaters Fabriggli und taucht erstmals ein in die Welt des Theaters. «Ich wollte immer Regisseurin oder Schauspielerin werden.»

Es folgte ein ungewöhnlicher Werdegang voller Schlenker. Eine Lehre als Buchhändlerin brach sie wieder ab:

«Ich habe schnell gemerkt: Das ist nicht der romantische Job, den ich mir vorgestellt habe. Man redet kaum mit den Menschen über die Bücher, sondern ist vor allem Verkäuferin.»

Schliesslich absolvierte sie eine Grafikausbildung an der Schule für Gestaltung in St.Gallen. Danach machte sie ein Praktikum beim Kulturmagazin «Saiten», wo sie sich in journalistischem Schreiben ausprobieren konnte. Eine gute Erfahrung, sagt Kubik. «Aber ich habe auch gemerkt, dass mir diese Form des Schreibens nicht besonders liegt. Ich schweife dann schnell ab, und es wird schnell unseriös.» Lieber schreibt sie ihre eigenen Geschichten.

Trashiges von Stefanie Sargnagel und einem Diepoldsauer Wirt

Ihr künstlerischen Vorbilder sind unter anderem die österreichische Schriftstellerin Stefanie Sargnagel oder die Macher der trashig gezeichneten «Geschichten aus dem Pic», jenen schwarz-weissen Zeichnungen und Filmchen, in denen es um das gleichnamige Café in Diepoldsau geht. «Etwas vom Besten überhaupt», sagt Kubik.

Grafik, bildende Kunst, Poetry-Slam, Literatur, Schauspiel, DJing: Das alles und mehr hat Kubik schon ausprobiert. «Manchmal denke ich, ich müsste mich für ein künstlerisches Medium entscheiden. Meist gefällt es mir aber, verschiedene Sachen zu machen, und ich kann auch halbwegs davon leben.»

Einen Brotjob in einer Bar hat sie noch, abgesehen davon finanziert sie ihren Lebensunterhalt als freischaffende Grafikerin und Autorin.

«Für das Ostschweizer Kulturleben eine grosse Bereicherung»

In der alternativen St.Galler Kulturszene ist Kubik gut vernetzt und fast schon «inflationär aktiv», wie sie sagt. Das ist auch der St.Gallischen Kulturstiftung aufgefallen; sie hat Kubik soeben einen mit 10'000 Franken dotierten Förderpreis verliehen. In einer Mitteilung schreibt sie:

«Ob Poetry-Slam, Texte oder Comics, Julia Kubiks Schaffen ist einzigartig und für das Ostschweizer Kulturleben eine grosse Bereicherung.»

Kubik freut sich über den Preis. «Manchmal zweifle ich an meiner künstlerischen Arbeit und denke: Was ich mache, ist zu komisch, zu skurril. Der Preis ist eine schöne Anerkennung.» Was sie mit dem Preisgeld mache? «Ich brauche dringend einen neuen Laptop.»

Und vielleicht wird sie bald auch endlich einen Buchser «Tatort» schreiben – eine Idee, die sie schon lange mit sich herumträgt: «Es ist wichtig, dass man Geschichten aus der Region erzählt. Gerade das St.Galler Rheintal ist künstlerisch, so weit ich weiss, noch nicht so beschrieben.»