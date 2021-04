Porträt Keulenschwingende Neandertaler und sprechende Krähen: Die Videokunst der Dettighofenerin Rhona Mühlebach überzeugt Jurys landauf, landab Rhona Mühlebach erhält nicht nur den diesjährigen Adolf-Dietrich-Förderpreis, sondern ist auch Finalistin bei den Swiss Art Awards. Sie erzählt Geschichten, die Menschen mit Tieren und Landschaften verbinden.

Christina Genova 07.04.2021, 13.30 Uhr

Filmstill aus «To Get In Touch With Crows» von 2017 mit Rhona Mühlebach.

Bild: PD/Courtesy of the Artist

Wie lernt man eine Krähe kennen? Am besten im Park, denkt sich die Protagonistin in Rhona Mühlebachs Videoarbeit «To Get In Touch With Crows». Doch die Kontaktaufnahme gestaltet sich als schwierig: Die Tiere sind intelligent und äusserst misstrauisch. Endlich, nach zwei Stunden geduldiger Annäherungsversuche, kommt die Protagonistin ins Gespräch mit einer Krähe und erfährt, dass das Tier kürzlich angefangen hat, Drogen zu nehmen. Eine zweite Krähe, die sich nähert, sang einst im Stadtchor und wurde später Pizzabäckerin. Sie lässt sich streicheln und schläft auf dem Schoss der Protagonistin ein.



Märchenhaft und surreal ist die Geschichte, welche die Dettighofener Künstlerin Rhona Mühlebach in ihrer sechsminütigen Videoarbeit von 2016 erzählt. Darin können Tiere sprechen und verhalten sich wie Menschen. Wie so oft in ihren Werken geht es um die Beziehung zwischen Mensch, Tier, Natur und Landschaft und die Geschichten, die sie miteinander verbinden. «Was fasziniert mich an einem Ort oder einer Person auf emotionaler, nicht rationaler Ebene?» Diese Frage stehe oft am Anfang ihrer Recherchen, sagt die Künstlerin.



Krähen mit menschlichen Eigenschaften: Filmstill aus «To Get In Touch With Crows».

Bild: PD/courtesy of the artist

Die Karriere der 30-Jährigen läuft gerade ausgezeichnet. Sie ist diesjährige Preisträgerin des mit 15'000 Franken dotierten Adolf-Dietrich-Förderpreises, der alle zwei Jahre von der Thurgauischen Kunstgesellschaft verliehen wird. Damit verbunden ist eine Einzelausstellung im Dezember im Kunstraum Kreuzlingen, es wird die bisher grösste Präsentation der Künstlerin. Ausserdem ist Mühlebach eine der Finalistinnen der Swiss Art Awards, der eidgenössischen Kunstpreise. Vor einem Jahr erhielt sie einen Förderbeitrag des Kantons Thurgau von 25'000 Franken.



Diese Förderungen ermöglichen es Mühlebach, zu experimentieren und grösser zu denken, ohne einem Brotjob nachgehen zu müssen. «Sie bedeuten aber auch einen gewissen Druck», sagt die Künstlerin im Zoom-Gespräch aus Glasgow. Seit sie 2017 dort ihren Master in Fine Arts abgeschlossen hat, pendelt sie zwischen Schottland und dem Thurgau. Eigentlich wollte sie nach ihrem Filmstudium an der Ecal in Lausanne in Glasgow ihre Englischkenntnisse aufbessern, entschloss sich dann aber, dort weiterzustudieren. Das Medium Film als Kunstform gefällt ihr:

«Ich spiele gerne mit den Möglichkeiten des Films, mit Ton, Bild und Text.»



«To Get In Touch With Crows» hat Rhona Mühlebach noch während ihres Studiums in Glasgow fertiggestellt: «Es ist ein wichtiger, für mich typischer Film.» Schon lange war sie fasziniert von Krähen, und sie liebt Natur-Dokus. «To Get In Touch With Crows» spielt mit den Konventionen dieser Gattung und hinterfragt sie. So erweist sich, dass die Stimme, die aus dem Off zu hören ist, nicht jene der Moderatorin ist, sondern die innere Stimme der Protagonistin, die von Mühlebach selbst gespielt wird. Bisher hatte sie in allen ihren Videoarbeiten kleinere oder grössere Auftritte: «Mir war anfangs nicht wohl, mit Schauspielern zu arbeiten.»



Geschichten erzählen auf vier Monitoren

Rhona Mühlebach lernte in der Meeresbucht Loch Long das Tauchen. Über die Region erarbeitete sie später eine gleichnamige Videoinstallation. Bild: PD

Eine weitere wichtige Arbeit für Mühlebach ist «Loch Long» von 2019. Die Künstlerin erzählt darin erstmals parallel auf vier Bildschirmen Geschichten, die sich um die Meeresbucht Loch Long an der Westküste Schottlands ranken. Loch Long diente von 1912 bis 1986 als Torpedo-Testgelände, Wracks im trüben Wasser zeugen bis heute davon. Die Bucht ist beliebt bei Tauchern, auch Rhona Mühlebach lernte dort das Tauchen. Ganze 25 Minuten dauert der vielschichtige Film, ein Meilenstein für die Künstlerin.



Im Moment beschäftigt sich Mühlebach mit Mythen, die entstehen, wenn Menschen, Tiere oder Pflanzen aussterben: «Wir stellen uns die Neandertaler immer noch keulenschwingend und ohne Sprache vor.» Doch die neuere Forschung habe dies längst widerlegt. Auch der sich über die Zeit hinweg verändernde Umgang mit Gefühlen interessiert die Künstlerin. Zum Beispiel, welche Ängste eine Krebserkrankung früher auslöste und welche heute. Bereits liegt eine erste Drehbuchfassung vor.

Wegen der Pandemie hat Mühlebach nicht wie gewohnt gleichzeitig am Drehbuch geschrieben und gefilmt. Denn in Schottland konnte sie ihren Wohnort nur in einem begrenzten Radius verlassen. Zum Filmen wird sie wahrscheinlich demnächst wieder in die Schweiz kommen. Gut möglich, dass die neue Arbeit um Mythen und Emotionen im Dezember in Kreuzlingen zu sehen sein wird.