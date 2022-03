Porträt «Jerry Cotton ist das literarische Äquivalent zu McDonald's»: Thurgauer Roland Schäfli schreibt als einziger Schweizer an der Kult-Krimiserie mit Seit 1954 erscheinen im ganzen deutschen Sprachraum die rot-schwarzen Hefte, die von den Abenteuern des FBI-Agenten Jerry Cotton erzählen. Hinter der Serie steckt eine ganze Industrie. Teil davon ist auch Roland Schäfli. Ende März erscheint sein erster Jerry-Cotton-Krimi. Ein Besuch bei ihm in Gachnang. Aylin Erol Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Viel lieber als im Büro schreibt der freischaffende Autor Roland Schäfli (53) draussen in seinem Garten an seinen Texten. Bild: Benjamin Manser

In Gachnang, einer kleinen Gemeinde neben Frauenfeld, die gefühlt nur aus Einfamilienhäusern und 30er-Zonen besteht, sieht es nicht danach aus, als würden dort aufregende Geschichten über einen FBI-Agenten entstehen, der sich wilde Verfolgungsjagden mit Gangstern und Terroristen liefert. Und doch passiert in den vier Wänden von Roland Schäfli genau das.

Der Thurgauer ist derzeit der einzige Schweizer Autor, der für die Krimiserie «Jerry Cotton» schreibt. In Schäflis erster Geschichte wird der G-Man (Slang unter Gangstern für FBI-Beamte) Jerry Cotton mit einem moralischen Dilemma konfrontiert: Kann er wirklich einen Auftragskiller für die Staatsanwaltschaft beschützen, wenn dieser im Austausch für seine Aussagen gegen einen mächtigen Unterweltboss für seine Verbrechen straffrei davonkommt? Die Antwort darauf findet man im Heft Nummer 3380 «Alte Killer sterben nicht», das ab dem 29. März in den Kiosken oder als E-Book erhältlich sein wird.

Jerry Cotton begeistert seit 68 Jahren

Drückt man bei Roland Schäfli zu Hause auf die Klingel, ertönt Mozarts «Freude schöner Götterfunken» in einer Version, die an die alten Nokia-Klingeltöne erinnert. Die Melodie hallt noch in den Ohren nach, als die Tür schwungvoll geöffnet wird.

«Hallo, super haben Sie’s gefunden», sagt Schäfli und schüttelt die Hand – nicht zu fest, aber doch kräftig genug, um einen guten Eindruck beim Gegenüber zu hinterlassen. Das passt zum freischaffenden Autor, der im Gespräch gerne immer wieder aufzählt, an welchen Projekten er sonst noch beteiligt ist, und anschliessend fragt: «Sind Sie sicher, dass es nur um Jerry Cotton gehen soll?»

Das Cover ist Kult: Die Abenteuer von Jerry Cotton werden seit 1954 von einem grossen Publikum gelesen. Bild: PD/ Bastei Lübbe Verlag

Ja, in diesem Artikel soll es um die Krimiserie gehen, die es geschafft hat seit 1954, trotz der Einführung des Farbfernsehens, des Internets und des Smartphones, zu überleben. Seit über 60 Jahren begeistert die Figur Jerry Cotton in den gleichnamigen Heften des deutschen Bastei-Lübbe-Verlags Leserinnen und Leser im ganzen deutschen Sprachraum. Mit Humor kämpft der New Yorker FBI-Agent gegen das organisierte Verbrechen und zeigt immer wieder sein Geschick, aus brenzligen Situationen herauszukommen. Zwischen 1965 und 1969 schafften es Jerry Cottons Abenteuer sogar achtmal auf die Kinoleinwände.

Dank Netzwerk dazu gekommen

Hinter den Jerry-Cotton-Geschichten verbirgt sich eine ganze Industrie. Wie in Fabrikarbeit sorgen die stets wechselnden und ungenannten Autorinnen und Autoren dafür, dass heute noch wöchentlich ein Jerry-Cotton-Heft erscheint. Teil dieser Literatur-Industrie ist nun eben auch Schäfli.

Um an der Serie mitzuschreiben, musste er sich bemühen. Zuvor schrieb er bereits bei zwei Serien für den Kelter-Verlag mit, der ebenfalls Trivialliteratur vertreibt. Durch dieses Netzwerk gelangte er in Kontakt mit der Cheflektorin des Bastei-Verlags, der er einen «Story-Pitch», eine kurze Synopsis einer Geschichte, zukommen liess. Ob daraus ein Roman werden würde, darüber entschied schliesslich eine ausgearbeitete zehnseitige Version der Geschichte, mit den wichtigsten Szenen und Handlungsverläufen. Nun haben die Bemühungen Früchte getragen.

Heft war für ihn einst wie eine Stange Dynamit

Der Autor kennt die Serie schon von Kindesbeinen an. An das erste Mal, als er einen «Jerry Cotton» in den Händen hielt, erinnert er sich noch gut. Schon die erste Szene haute den jungen Schäfli um:

«Wie bildhaft der Rauch und Geruch brennender Pneus eines Autowracks beschrieben wurde, daran erinnere ich mich bis heute – das war für mein Kindergemüt wie eine Stange Dynamit.»

Obwohl das Erzählte nach Faszination klingt, bleibt sein Gesichtsausdruck neutral. Schäfli sieht es pragmatisch. Die Ideen zu den Handlungssträngen kommen ihm meist beim Lesen von Polizeirapporten. Schreibblockaden kennt er nicht. «Meine Devise lautet: Auch wenn es gerade nicht so läuft, schreibt man einfach weiter.» 30 Jahre im Tagesjournalismus hätten ihn gelehrt, dass man nicht auf den Kuss einer Muse warten könne.

Der freischaffende Autor sitzt vor seinem Cheminée im Wohnzimmer. Bild: Benjamin Manser

Lediglich eine «Jerry-Cotton-Bibel» hat er jeweils zur Hand, eine digitale Zusammenfassung mit allen Fakten über die Serie und ihre Figuren, nach der sich die Autorinnen und Autoren richten müssen.

Die Hefte dienen als «geistigen Fast-Food»

«Jerry Cotton ist der Mount Everest der Trivialliteratur», sagt Schäfli. Dass diese Bezeichnung für viele negativ klingt, stört den 53-Jährigen nicht. Im Gegenteil: «Ich habe gerne verschiedene Projekte auf dem Tisch. Bei Jerry Cotton liegt die Herausforderung darin, sich dem bekannten Stil anzupassen, den die grosse Leserschaft erwartet.» Denn: Kein Heft darf sich, abgesehen von der Handlung, vom anderen unterscheiden.

Szenische, lebendige Beschreibungen sind gefragt, keine tiefenpsychologischen Analysen der Protagonisten. Das alles auf ganz genau 64 Seiten. Ausserdem müsse man die Leserschaft ab der ersten Zeile packen, damit sie das Heft nicht weglegt und die Handlung nicht gleich vergisst. Schäfli sagt:

«Jerry Cotton ist das literarische Äquivalent zu McDonalds.»

Manche würden darüber die Nase rümpfen, und doch gebe es ein paar Millionen Leserinnen und Leser, die diesen «geistigen Fast-Food» schätzten. Bei Jerry Cotton wisse man immer, was einen erwarte, und könne darauf zählen, dass man unterhalten werde. Einen höheren Zweck gebe es nicht.

