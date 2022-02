Porträt Inspiriert von den Beatles: Die Frauenfelder Band Gamma Kite macht verträumten Synthiepop mit Kopfnick-Potenzial Vor zwei Jahren hat der Soundtüftler und Musikstudent Louis Keller das Synthiepop-Projekt Gamma Kite ins Leben gerufen. Was solo begann, ist mittlerweile eine Band geworden. Zu hören sind die fünf Frauenfelder am Freitag im Palace St.Gallen – zusammen mit zwei weiteren Bands aus dem Dunstkreis des Labels Augeil Records. Claudio Weder Jetzt kommentieren 09.02.2022, 18.00 Uhr

Louis Keller (Gesang, Gitarre), Mattia Scheiwiller (Keys), Antoine Schäfer (Bass), Rémy Sax (Drums) und Liam Haller (Gitarre) bilden zusammen die Band Gamma Kite. Bild: PD/Peter Kradolfer

Mit einer E-Gitarre hat alles angefangen. Und das, obwohl Louis Keller eigentlich Schlagzeuger ist. Seine ersten Songs komponierte der Soundtüftler aus Frauenfeld mithilfe eines Loopgerätes: Er nahm kurze Sequenzen auf, liess diese in der Endlosschleife abspielen und improvisierte darüber. Auf diese Weise sind um die hundert Demoaufnahmen entstanden.

Heute verwendet Keller eine Audiosoftware anstelle des Loopgeräts –zudem hat er sich mehrere analoge Synthesizer und Drumcomputer angeschafft. Die Arbeitsweise ist jedoch gleich geblieben: Kurze, sich wiederholende Muster, sogenannte Loops, bilden das Grundgerüst von Kellers psychedelischen Popsongs.

Seit zwei Jahren treibt der Audiodesign-Student sein Projekt Gamma Kite voran, brachte bereits eine EP sowie im vergangenen August das Album «Tape of Convergence» heraus – beide hat er in seinen eigenen vier Wänden produziert. Was als Soloprojekt begonnen hat, wächst nun immer mehr zum Bandprojekt heran. Zu hören sind Gamma Kite – zusammen mit der Singer-Songwriterin Prozpera und dem Electro-Duo Büro – am 11. Februar im Palace St.Gallen. Alle drei Acts entstammen dem Dunstkreis des Frauenfelder Labels Augeil Records, das seit sechs Jahren junge und innovative Bands fördert.

In den Musikvideos von Gamma Kite dominiert der Retro-Look. Video: Youtube

Ein Netzwerk im Hintergrund

Keller, seit rund einem Jahr Mitglied im Augeil-Vorstand, schätzt am Label vor allem den Kollektivgedanken:

«Man ist füreinander da, hilft sich gegenseitig, tauscht Know-how aus. Ein solches Netzwerk zu haben, ist ein Privileg.»

Augeil habe ihm etwa bei der Suche nach Bandkollegen geholfen und «interessante Kollaborationen» mit anderen Label-Mitgliedern ermöglicht: Etwa mit Carmen Bosshart alias Prozpera, deren Stimme im Song «Forget Regret» zu hören ist. Oder mit David Nägeli alias Daif, der Kellers Album abgemischt hat.

Auch die Do-it-yourself-Attitüde des Labels entspricht ihm: Die Augeil-Bands nehmen ihre Musik nicht im teuren Tonstudio auf, sondern meist zu Hause oder in ihren Proberäumen. «Heute kann jeder mit ganz einfachen Mitteln Musik produzieren. Man braucht ja eigentlich nur einen Laptop, eine Gitarre und ein paar Kabel», sagt Keller. Das bedeute für ihn auch künstlerische Freiheit. «Ich kann unabhängig sein, habe keinen Druck und kann machen, worauf ich gerade Lust habe. Konventionen würden mich nur einschränken.»

Louis Keller in seinem Heimstudio. Bild: PD

Inspiriert von einer Beatles-Platte

Entsprechend eigenwillig ist auch der Sound von Gamma Kite: eine Collage aus elektronischen Klängen, verträumtem Gesang, groovigen Basslinien und funkigen Gitarrenriffs. Die Songs, die an Synthiepop der 80er-Jahre erinnern, haben durchaus Kopfnick-Potenzial, doch Keller kann auch nachdenklich und melancholisch. Die Songtexte sind poetisch, auch wenn Keller nicht so gerne Texte schreibt und sich lieber auf das Musikalische konzentriert. «Ich bin nicht so der Lyriker», gibt er zu.

Das Video zum Song «Insights». Video: Youtube

Inspiration findet Louis Keller meist in seiner persönlichen Playlist. «Ich lasse mich von dem inspirieren, was ich gerade höre.» Darunter ist zum Beispiel der amerikanische Künstler Mk.Gee oder die Zürcher Band Kush K. Besonders geprägt haben ihn aber, Achtung Überraschung!, die Beatles, vor allem die 1967 erschienene Platte «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», die er einst in die Hände bekommen hatte.

Darauf spielt der Bandname Gamma Kite an. «Es hat also nichts mit Drachenfliegen zu tun, wie viele Leute glauben», sagt Keller. Vielmehr ist mit «Kite» jener Mr. Kite aus dem Beatles-Song «Being for the Benefit of Mr. Kite!» gemeint, der nun dank Keller einen illustren Vornamen erhalten hat.

Geilfest mit Gamma Kite, Prozpera und Büro am Freitag, 11. Februar, 21 Uhr, Palace St.Gallen. Mehr Infos unter palace.sg oder augeil.ch

