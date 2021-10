Frauenfeld: Raphael Jost zu Gast am Generations Festival

Porträt «Ich habe keine Berührungsängste mit Popsongs»: Pianist Raphael Jost spielt in Frauenfeld Popklassiker im Jazzgewand Der Thurgauer Jazzpianist Raphael Jost ist schweizweit als Bandleader, Sideman und Arrangeur unterwegs. Kommende Woche tritt der 33-Jährige am Generations Jazzfestival in Frauenfeld auf – es ist eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Dominik Garbauer Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Raphael Jost begann seine Karriere an der Kantonsschule Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi (Winterthur, 29. September 2021)

Raphael Jost ist vielen Jazzfans im Thurgau ein Begriff. Der 33-jährige Basadinger wohnt mittlerweile in Winterthur und ist schweizweit als Bandleader, Sideman und Arrangeur unterwegs. Daneben unterrichtet er unter anderem an der Kantonsschule Frauenfeld Klavier. Dort begann auch einst seine Karriere mit einer prämierten Maturaarbeit, in welcher er sich mit dem Klassiker «Summertime» von George Gershwin beschäftigte.

Auch seine erste Band gründete Jost an ebenjener Schule, sie sollte die Keimzelle seines bis heute bestehenden Quintetts bilden. Die Auftritte am Generations Jazzfestival in Frauenfeld, das vom 2. bis 9. Oktober dauert, sind für ihn deshalb auch eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Eine Woche lang Jazz Das Generations Jazzfestival in Frauenfeld dauert vom 2. bis 9. Oktober. Highlights sind die Konzerte von Django Bates, der unter anderem mit seiner Formation Belovèd auftritt, das Abschlusskonzert mit dem Bern Art Ensemble bestreitet sowie das Composer Project betreuen wird. Die Schweizer Szene wird durch Claude Diallo, Raphael Jost, Nicole Johänntgen sowie das Yves Theiler Trio vertreten sein. Offenere Ohren werden bei den Auftritten von Matthew Halpin, Speak Low oder Y-Otis auf ihre Kosten kommen. Ausserdem konnte der international bekannte Saxofonist Marius Neset gewonnen werden. (dg)

Tradition und Moderne verbinden

Am Festival wird Raphael Jost solo, mit seinem Trio und dem Quintett zu hören sein. Neben ehemaligen Mitstudenten wie dem Bassisten Raphael Walser, welcher in allen Formationen Josts spielt, spielen auch jüngere Musiker wie der Genfer Schlagzeuger Noé Tavelli in den Bands des Thurgauers.

Wichtig sei für ihn, dass seine Mitmusiker auch versiert im Umgang mit Jazzstandards und der Jazztradition im Allgemeinen seien, wie er im Gespräch verrät. Das sei für ihn die Basis, von der aus man auch modernere Songs angehen könne. Tavelli ist zum Beispiel einige Zeit in New York gewesen und dabei tief in die Jazztradition eingetaucht.

Video: Youtube

Die Konzerte in Frauenfeld seien auch für ihn etwas Spezielles und es bedeute ihm viel, da er schon als Kantischüler die Konzerte am Festival besucht habe. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm etwa der Auftritt des legendären Pianisten Cedar Walton in der Pianobar im Jahr 2006. Damals habe er erstmals den Jazzspirit aufsaugen können und es habe ihn überrascht, wie freundlich und zugänglich diese Stars gewesen seien.

Gut durch die Pandemie gekommen

Die Pandemie hat auch Jost stark getroffen. Beinahe über Nacht sei ihm ein wichtiges finanzielles Standbein weggebrochen. «Glücklicherweise ist mir aber durch Beiträge des Kantons Zürich kein grosser Schaden entstanden», sagt er. Er habe auch gemerkt, dass man als Musiker in der Schweiz immer noch recht privilegiert sei. Als Musiklehrer habe er auch weiter unterrichten können, Musikstunden per Videokonferenz hätten sich aber als schwierig erwiesen. «Ich habe dann begonnen, Videotutorials für meine Schüler aufzunehmen, was viel besser funktioniert hat», sagt der Pianist.

So wird das Publikum am Generations Festival auch in den Genuss neuer Stücke kommen, welche Jost im Lockdown geschrieben hatte und in Proben mit seinen Bands weiterentwickelte. Dazu kommt eine Mischung aus älteren und neueren Stücken, Jazzstandards und verjazzten Coverversionen von Popsongs, etwa von Katy Perry oder Elton John. Viele Popsongs seien einfach gut geschrieben, er habe da keine Berührungsängste.

Raphael Jost performt den Elton-John-Klassiker «Can You Feel The Love Tonight?» in einer jazzigen Version. Video: Youtube

Die Stimme ist sein Zweitinstrument

Wer Raphael Jost trifft, lernt auch einen nachdenklichen jungen Musiker kennen, der sich stetig hinterfragt. Aktuell wolle er vor allem seine Stimme, sein eigentliches Zweitinstrument, weiterentwickeln. Er sehe sich als singenden Pianisten und nicht umgekehrt. Auch werde er wieder vermehrt mit kleineren Formationen arbeiten, da ihm das kompositorisch mehr Freiheiten erlaube und für mehr Spontanität auf der Bühne sorge.

Sein Ziel sei es nun, gute Konzerte zu spielen, mit neuen Musikern aufzutreten und in den nächsten zwei Jahren den Nachfolger zum Album «Moosedays» aufzunehmen, welches 2018 beim deutschen Label Enja erschienen ist. Auf die Konzerte in Frauenfeld angesprochen meint Jost: «Ich freue mich, wieder live vor Publikum aufzutreten und hoffe, den Zuschauern meine Begeisterung für den Jazz weitergeben zu können.»

Infos unter generations.ch