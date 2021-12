Porträt «Ich glaube an die Kraft der Kunst»: Letizia Ragaglia, die neue Direktorin des Kunstmuseums Liechtenstein, über Machokünstler, Willkommenskultur und die Helden ihrer Jugend Die 52-jährige Südtirolerin ist in Bozen zweisprachig aufgewachsen. An Vaduz reizt sie die hochkarätige Sammlung des Hauses. Die dichte Kunstlandschaft in der Region sieht Ragaglia nicht als Konkurrenz, sondern als Mehrwert. Christina Genova Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letizia Ragaglia, Direktorin Kunstmuseum Liechtenstein, führt das Haus zusammen mit der Konservatorin Christiane Meyer-Stoll und der kaufmännischen Leiterin Kerstin Appel. Bild: Sandra Maier

«Eigentlich hätte ich nicht an Liechtenstein gedacht», sagt Letizia Ragaglia. Gekommen ist es anders. Seit dem 1. Juli ist die 52-jährige Südtirolerin die neue Direktorin des Kunstmuseums Liechtenstein in Vaduz. Ragaglia hat die Nachfolge von Friedemann Malsch angetreten, dem Gründungsdirektor des Museums, der auf den 30. Juni pensioniert worden ist.

Vor allem die hochkarätige Sammlung des Hauses hat die Kunsthistorikerin und Museologin an Vaduz gereizt: «Die Leitung einer Kunsthalle wäre nichts für mich gewesen.» Bei ihren Bewerbungsgesprächen habe sie ausserdem eine Herzlichkeit und Menschlichkeit gespürt, die sie überzeugt habe. Und nicht zuletzt sei Vaduz nicht so weit vom Südtirol entfernt, sodass es ihr weiterhin möglich ist, ihren dortigen Freundeskreis zu pflegen.

Nach den Ferien am Meer ins Museum

Die Installation «Chove Chuva» (Regen regnet) der Brasilianerin Rivane Neuenschwander ist in deren aktueller Einzelausstellung im Kunstmuseum Liechtenstein zu sehen. Bild: Keizou Kioku

Ragaglia ist in Bozen zweisprachig aufgewachsen – mit ihrer Mutter sprach sie Deutsch, mit ihrem sardischen Vater Italienisch. Sie ist ihrer Heimatstadt und dem dortigen Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, dem Museion, lange treu geblieben: Sechs Jahre war sie Chefkuratorin, danach übernahm sie von 2009 bis 2020 die Leitung des Hauses. Der Wechsel lag schon länger in der Luft, denn für die Direktion sind maximal zwei Amtszeiten vorgesehen. Ragaglia sagt:

«Ich habe mich richtig gefreut auf ein neues Abenteuer.»

Und strahlt wie so häufig während unseres Gesprächs. Die vier Monate seit ihrem Amtsantritt hat sie genutzt, um ihr Team und die anderen Kulturakteurinnen und -akteuere im Ländle und in der Region kennen zu lernen. Sie hat auch die Direktoren der benachbarten Kunstmuseen in St.Gallen, Bregenz und Chur besucht. Doch wie will sie das Kunstmuseum Liechtenstein in der dichten regionalen Kunstlandschaft positionieren? Ragaglia bleibt vage und sagt, Vernetzung und Partnerschaften seien sehr wichtige Themen für sie. Als Konkurrenz sehe sie die anderen Häuser nicht, im Gegenteil: «Es ist ein Mehrwert für mich, ein gegenseitiges sich Befruchten.»

Willkommenskultur pflegen

An die Kunst herangeführt hat Ragaglia ein Onkel. Er nahm sie als Kind mit an die Salzburger Festspiele, wo sie mehr noch als von der Musik von den «spinnerten zeitgenössischen Inszenierungen» fasziniert war. Bis heute ist sie ein grosser Theaterfan. Als Teenager machte sie sich um vier Uhr morgens mit ihrer besten Freundin auf, um die Biennale in Venedig zu besuchen. Und wenn Ragaglia mit ihren Eltern im vollgepackten Auto von den Ferien am Meer zurückkehrte, bat sie sie immer dort anzuhalten, wo es eine spannende Ausstellung gab: Klee, Kandinsky oder Miró waren damals ihre Helden.

Das Kunstmuseum wünscht sich Ragaglia als einen Ort der Begegnung, der «Kontamination», wo eine Haltung vertreten werde. Sie mache sich Gedanken darüber, was ein Museum auch in der Post-Covid-Zeit an Mehrwert bieten könne. «Ich habe noch nicht den Schlüssel dazu», gesteht sie. Aber von einer Sache ist sie zutiefst überzeugt:

«Ich glaube an die Kraft der Kunst. Ich bin überzeugt, dass sie etwas bewegen kann.»

Wird man in Vaduz auch politische Kunst, etwa Werke, die sich mit dem Bankenplatz Liechtenstein auseinandersetzen, sehen können? «Politisch – auf dieses Wort reagiere ich manchmal ein bisschen allergisch», sagt die temperamentvolle Direktorin. Sie mag es subtiler, poetischer: «Das ist viel eindringlicher.» Nur schon, wenn ein Kunstwerk verschiedene Perspektiven aufzeige, sei dies ein politisches Statement.

Der Künstler John M. Armleder 2010 anlässlich seiner Einzelausstellung in der Lokremise St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Sie nennt den von ihr sehr geschätzten Schweizer Künstler John M. Armleder als Beispiel, der in vielen seiner Werke die Autorschaft abgebe, etwa, indem er nach dem Zufallsprinzip arbeite: «Er ist das Gegenteil eines Machokünstlers.» Armleder entmündige die Betrachtenden nicht, sondern gebe ihnen grosse Freiheit und Verantwortung. Die Museumsdirektorin ist überzeugt:

«Wer als Kind solche Kunst sieht, kann im Erwachsenenalter unmöglich dem Rechtspopulismus anhängen.»

Bisher hat Ragaglia vor allem mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet und keine Retrospektiven organisiert. Das wird in Vaduz anders sein. Was sie aber schon im Museion gepflegt hat und auch in Vaduz weiter so halten will, ist eine «Willkommenskultur». Die Kunstschaffenden sollen sich nicht wie in grossen Häusern als kleine Nummer in der Maschinerie fühlen. Sie hält es wie die deutsche Künstlerin Rosemarie Trockel, der sie in Bozen eine Einzelausstellung ausgerichtet hat: «Es macht einen Unterschied, ob man die Dinge ohne oder mit Liebe macht. Ich entscheide mich für das Letztere.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen