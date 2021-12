Der Hornist Ivo Dudler ist Preisträger bei ARD-Wettbewerb

Porträt Ganz gelassen nach ganz oben: Der Steinacher Hornist Ivo Dudler ist Preisträger des internationalen ARD-Musikwettbewerbs Zielstrebig spielt sich der junge Hornist Ivo Dudler die Karriereleiter empor. Der gebürtige Steinacher ist seit vier Jahren Solo-Hornist bei der Radiophilharmonie Hannover; diesen September erzielte er den Dritten Preis beim renommierten ARD-Wettbewerb in München. Taktgebend ist für ihn die pure Spielfreude. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Der junge Ostschweizer Hornist Ivo Dudler macht in Deutschland Karriere. Bild: Michel Canonica

Seinen Lieblingsort in St.Gallen darf man nur mit Filzfinken betreten. Die Stiftsbibliothek mit ihren imposanten Bücherwänden und den schmucken Zierdecken im Klostergebäude erinnere ihn intensiv an seine Schuljahre an der Buebeflade in St. Gallen, erklärt der gebürtige Steinacher Ivo Dudler. Eine Zeit, die ihn nachhaltig geprägt habe. Vielleicht auch, weil er dort begann, der klassischen Musik einen höheren Stellenwert in seinem Leben einzuräumen.

Nach dem kurzen, nostalgischen Blick in die Vergangenheit holt ihn sein straffer Zeitplan zurück ins Jetzt. Bevor Ivo Dudler für eine Probe nach Luzern fährt, hat der junge Hornist noch Zeit für einen Cappuccino im Klosterhof. Es werde sein erstes Konzert im KKL sein, dem Kultur- und Kongresszentrum in Luzern. Am Vortag sei in Solothurn der Bläsersatz für das Adventsprogramm geprobt worden, heute komme der Moskauer Kathedralchor dazu, erzählt Dudler voller Vorfreude. Nervös braucht er allerdings nicht zu sein, denn der 27-Jährige ist im Konzertbetrieb längst kein Unbekannter mehr.

Der Preis kann Türen öffnen im Musikbetrieb

Seit 2017 spielt er als Solo-Hornist bei der NDR Radiophilharmonie in Hannover; im vergangenen September erzielte er beim renommierten ARD-Wettbewerb in München den 3. Preis. Ein Meilenstein für den jungen Musiker, der ihm im Musikbetrieb viele Türen öffnen kann. «So eine Auszeichnung macht sich gut im Lebenslauf», sagt Dudler und meint es keineswegs selbstgefällig. Er sieht es ziemlich pragmatisch. Im Gespräch ist zu spüren, dass ihn nicht nur Arbeitseifer und Ehrgeiz antreiben. Vielmehr strahlt er die Gelassenheit eines Menschen aus, der sich seiner Berufung sicher ist.

Mit acht Jahren fiel ihm das Horn auf einer klassischen CD zum ersten Mal auf: «Ich wollte wissen, welches Instrument so schön klinge. Da war mir sofort klar: Das muss ich lernen», erzählt Dudler. Mit 12 Jahren begann er, Unterricht im klassischen Horn an der Musikschule Goldach zu nehmen und wechselte später für das Jungstudium nach Zürich. Parallel dazu liess er sich auf der Gemeinde Tübach zum Kaufmann ausbilden – einen bodenständigen Berufsabschluss hielt er für vernünftig.

In der Akademie der Berliner Philharmoniker für Orchesternachwuchs

Kurz vor dem Lehrabschluss fasste er den Entschluss, für sein Studium den Blick über die Landesgrenze hinaus zu wagen: «Im Orchester in St. Gallen spielten fünf Hornisten, sie alle waren zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt. Da kann man sich leicht ausrechnen, wann die nächste Stelle frei wird.» Für seinen Bachelor zog er also nach Berlin und entschied bald darauf das Probespiel für die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker für sich.

An seinem Berufswunsch gezweifelt habe er nie, stattdessen wuchs der Enthusiasmus für die Orchestermusik. Dudler schwärmt von den grossen Romantikern wie Anton Bruckner, Gustav Mahler und Richard Strauss. «Als Hornist bin ich das Bindeglied zwischen Holzbläsern, Blechbläsern und Streichern», sagt er, und stolz fügt er hinzu:

«Das Horn ist die Seele des Orchesters».

Die Begeisterung für den Beruf hält Dudler für essenziell, denn das professionelle Musizieren erfordere den konstanten Willen, an sich und seiner Spieltechnik zu arbeiten.

Im Frühjahr 2021 nahm Ivo Dudler in Zürich mit der Camerata Schweiz unter der Leitung von Howard Griffith Mozarts 1. Hornkonzert auf Bild: Katharina Lütscher

Auch mentales Training gehöre dazu, gerade im Fall eines Rundfunkorchesters, dessen Konzerte live im NDR-Kultursender ausgestrahlt werden. Jeder Ton ist auf Band, flüchtige Momente des gelösten Musizierens stehen nicht auf dem Programm. An starken Nerven fehlt es Dudler zum Glück nicht. In Zukunft würde er gerne vermehrt solistisch auftreten. Trotz aller Vorzüge des Orchesters sei die interpretatorische Freiheit im Zusammenspiel dort eben doch eingeschränkt:

«Ich drücke gerne der Musik meinen persönlichen Stempel auf.»

Damit nicht genug – musikalisch tanzt er am liebsten auf allen Hochzeiten. So versucht er sich immer wieder an neuen Instrumenten, etwa am Barockhorn oder der Wagnertuba. Vor ein paar Jahren habe er mit einem Orchesterkollegen an einem Firmenanlass einer edlen Uhrenboutique in Hannover sogar auf dem Alphorn gespielt: «Wir waren der Beweis für ihre Swissness», sagt er lachend.

Weniger die Uhren als das milde Klima der Schweiz fehle ihm im Norden Deutschlands manchmal – und die Möglichkeit, spontane Ski-Ausflüge zu unternehmen. Deshalb freue er sich immer besonders auf Konzerte in der Heimat. Etwa auf die Plattentaufe des Mozartkonzerts, das er vergangenen März mit der Camerata Schweiz eingespielt hat. Oder auf das Hornkonzert des Rheintaler Komponisten Heinrich Schweizer, das er im Februar in Arbon zum Klingen bringen wird. Sicher ist: von Ivo Dudler hat man in der Ostschweiz nicht zum letzten Mal gehört.

