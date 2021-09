Porträt Er wurde als Teufel verflucht, weil er sich die Nägel lackierte: Der Frauenfelder Nachwuchspoet Jusef Selman slammt mit Zauberworten gegen Wut und Hass Jusef Selman ist vieles: Slam-Poet, Bühnenkünstler, Wirtschaftsstudent und Auftragsdichter für Valentinstagslyrik. Am Freitag tritt der 21-jährige Frauenfelder, auch bekannt als «Sultan vom Thurgau», in Kreuzlingen auf. Claudio Weder Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Der 21-jährige Jusef Selman wuchs als Sohn irakischer Flüchtlinge in Frauenfeld auf.

Bild: Benjamin Manser (Frauenfeld, 28. September 2021)

In einem seiner ersten Texte schlüpft Jusef Selman in die Rolle eines arroganten Rappers, der Dinge sagt wie «Im Fernsehen läuft sicher kein Chabis, nein, ich schaue die Terrortubbies». Es ist eine Bühnenfigur, die stark polarisiert, weshalb der 21-jährige Slam-Poet aus Frauenfeld diesen Text heute kaum mehr vorträgt. Er brachte ihm auch einen Spitznamen ein, auf den er nur mässig stolz ist: «Der Sultan vom Thurgau».

Mit diesem Sultan hat Jusef Selman wenig gemeinsam. Selman ist ein ganz netter Typ, auch wenn er mit seinen Witzen hie und da aneckt. Arabische Klischees nimmt er genauso auf die Schippe wie schweizerische. Auch an seiner Heimat Frauenfeld lässt er oft kein gutes Haar: Es sei die verschlafenste Stadt der Schweiz, meint er.

Der Teufel trägt Nagellack

Am liebsten macht der Nachwuchspoet aber Witze über sich selbst: Arabische Zuschauer verfluchten ihn einst als «Shaitan», als Teufel, weil er sich die Fingernägel schwarz lackiert hatte. Darüber schrieb er ein Gedicht mit dem Titel «Der Shaitan trägt Nagellack». In einem anderen Text erklärt er, dass er Flugreisen nicht mag, weil er an jeder Ecke kontrolliert werde und die Leute in Panik gerieten: «Der hat ja einen Bart! Kann man dem trauen oder wird er uns alle in die Luft hauen?» Und als 17-Jähriger machte sich Selman in einem Text zum Thema «unterschwelliger Sexismus» über ein wiederholtes Schuljahr lustig.

Poetry-Slam sei für ihn vor allem ein «Spassding», sagt Jusef Selman. Trotzdem ist er damit erfolgreich: 2018 wurde er Ostschweizer U20-Champion, 2019 erreichte er den zweiten Platz an den U20-Schweizer-Meisterschaften. Am Freitag tritt Selman am Thurgauer Abend des Kik-Festivals (Kabarett in Kreuzlingen) auf – zusammen mit Lara Stoll, Jan Rutishauser, Martina Hügi und Raphael Kaufmann.

«Der hat ja einen Bart – Kann man dem trauen oder wird er uns alle in die Luft hauen?»: Jusef Selman macht auf der Bühne gerne Witze über sich selbst. Bild: PD

Sein Urgrossvater war Alchemist

Entdeckt hat Jusef Selman den Poetry-Slam zwar erst in der Kanti. Die Liebe zur Sprache wurde ihm aber in die Wiege gelegt: «Mein Urgrossvater war Alchemist. Er befreite Menschen von ihren Schmerzen, indem er ihnen aus einem Buch vorlas.» Auch Selman glaubt, dass in der Sprache Magie steckt: «Worte sind wie Zaubersprüche, sie können viel bewirken.»

So will er mit Worten gegen Hass und Wut, gegen Rassismus und Sexismus ankämpfen. Er will Kritik üben, nicht nur lustig sein:

«Kritik mit Humor zu verbinden – das ist der Heilige Gral des Poetry-Slam.»

Vor allem will er die Menschlichkeit ins Zentrum rücken: «Wir stammen alle vom Affen ab – egal welche Religion, welches Geschlecht, welche Hautfarbe wir haben», lautet seine Message. «Das klingt vielleicht kitschig – aber ich mag es kitschig», sagt Selman, der sich seit vergangenem Jahr auch als Auftragsdichter für Valentinstagslyrik betätigt.

Sohn irakischer Flüchtlinge

Zu dieser Message passt auch, dass sich Selman gegen jede Art von Schubladisierung und Stereotypisierung zur Wehr setzt. Er würde sich beispielsweise nicht als typischen Mann bezeichnen, weil dieser seiner Ansicht nach gar nicht existiert:

«Ich lackiere mir die Nägel, schreibe Liebesgedichte oder weine, wenn ich traurig bin. Trotzdem fühle ich mich als Mann.»

Ebenso wenig will er sich über seine Herkunft definieren. Selman kam im Jahr 2000 als Sohn irakischer Flüchtlinge in Frauenfeld auf die Welt – bis zu seinem 18. Lebensjahr hatte er jedoch keinen Schweizer Pass, war «staatenlos». Und eigentlich ganz glücklich damit: «Ich bin weder Araber, noch Schweizer. Weder ein arabischer Schweizer noch ein schweizerischer Araber. Sondern einfach nur ein Mensch.» Oder anders gesagt:

«Ich bin ein dummer Affe, der versucht, die Welt zu begreifen.»

Er arbeitet an einem Buch

Vieles von der Welt begreift Selman aber schon, im Gespräch erweist er sich als eloquent, macht Exkurse zur Politik, Philosophie, Literatur oder zur holländischen Tulpenkrise. Dennoch gibt es Dinge, die Selman noch nicht versteht, etwa die Schere zwischen Arm und Reich – ein Grund, warum er sich für ein Wirtschaftsstudium in Basel entschieden hat: «Ich will herausfinden, was da falsch läuft.»

Um die Welt noch besser zu verstehen, hat Selman ein Projekt gestartet: Er will so viele Gespräche wie möglich führen – auch mit Menschen, die andere Ansichten haben als er. Was er aus diesen Gesprächen machen will, weiss er noch nicht. Er könnte sich aber gut vorstellen, einen Podcast zu starten. Oder eine unterhaltsame Abendshow auf die Beine zu stellen. Auch an einem Buch arbeitet der 21-Jährige. Worum es geht und wann es erscheinen wird, bleibt vorerst geheim.

Der «Thurgauer Abend» am Freitag, 1. Oktober, bildet den Auftakt zum KiK-Jubiläumsfestival (Kabarett in Kreuzlingen), das bis zum 25. November 2022 dauert. Beginn 20 Uhr, Kulturzentrum Dreispitz. Infos unter kik-kreuzlingen.ch