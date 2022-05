Porträt Er gründete die erste Schweizer Supergroup: Nun tritt der Thurgauer Hardy Hepp bei Krokodil als Gastsänger auf Hardy Hepp hatte die ganz grosse Rock-Karriere vor sich. Er entschied sich dagegen, lebt seit Jahren bescheiden als Maler im Thurgau. Immerhin singt er jetzt nochmals mit seiner 1969er-Band Krokodil. Das einzige Konzert in der Ostschweiz findet in St.Gallen statt. Mathias Haehl Jetzt kommentieren 18.05.2022, 17.00 Uhr

Rockpionier Hardy Hepp lebt heute als Künstler in Wallenwil. Bild: Andrea Stalder

Heinrich Mathias Hepp, so heisst Hardy bürgerlich. Ein poetischer Name, allerdings nicht wirklich tauglich für Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Manager schlugen vor, ihn Stevie Stevens zu nennen – da konnte er nur den Kopf schütteln.

Er suchte jung schon ein Leben mit Kultur: Mit 14 Jahren wollte Hepp Sänger werden, mit 16 Kunstmaler und mit 18 Schauspieler. Er brach die Mittelschule ab, besuchte die Kunstgewerbeschule und wurde an der Zürcher Schauspielschule als unbegabt hinausgeworfen.

Hardy Hepp auf dem Cover seiner Platte «Hardly Healed» mit Aufnahmen von 1973. Bild: PD

1966 machte Hepp mit Walty Anselmo einen ersten grossen Song, «Walkin’ On This Road». «Folkmusik mit F», wie der 78-Jährige heute sagt. Und dann hätte er Sounds für das grosse Volk machen können: Talent und Zufall ermöglichten ihm eine Karriere im Umfeld von Miles Davis und Aretha Franklin, sein damaliges Idol Van Morrison wollte ihn 1972 gar im Chor als Sänger haben.

Lob von Cat Stevens

Damals war der Zürcher Hepp nach der Lektüre von Henry Millers «Big Sur» in Kalifornien gestrandet, wo er die ganz grossen Musiker kennen lernte und jeden Abend an Partys abstürzte. «Sex, da war ich harmlos, bei den Drugs habe ich alles probiert ausser Heroin mit der Nadel», und auf jedem seiner Alben gab es eine Ode an Marihuana. Er erinnert sich:

«Dem Rock'n'Roll habe ich dann doch die kalte Schulter gezeigt, als ich einen Vertrag unterschreiben sollte.» Denn Stevie Stevens – No Way, seine Seele wollte Sänger Hepp nicht verkaufen. Und weil Henry oder Heini nicht gingen – «Heintje und Heino gab es ja auch schon», lacht er – nannte er sich dann halt nach dem grossen Musiker Tim Hardin im Umfeld von Dylan eben Hardy.

Hardy Hepp war hochmusikalisch. Popsänger Cat Stevens, der einmal bei Aufnahmen mit Hepp und Bassist Ron Carter dabei war, zeigte sich begeistert: «Deinen Groove will ich in meiner Band!» Kein Wunder, bei einer solchen Jugend: «Meine Mutter war Pianistin und Chordirigentin. Als Kind verbrachte ich viel Zeit unter ihrem Flügel, eine neue Klangwelt in den Ohren.»

Der umtriebige Hepp war Mitbegründer der ersten Supergroup der Schweiz: Mit Krokodil sang er von 1969 bis 1973 drei Alben ein – und tourt mit seinen einstigen Bandkollegen derzeit wieder als Gastsänger. Am Freitag tritt er für das einzige Konzert in der Ostschweiz in der Grabenhalle St.Gallen auf. «Aber ob das ein Genuss wird? Ich habe Lampenfieber, ich leide unter dem Nicht-Genügen-Können-Gen», er sei mit seiner Leistung nie zufrieden. «Singen als Beruf ist doch wie Spitzensport: üben, üben, üben, die Stimme muss geölt sein.» Deshalb hat er sich dann später mit dem «Heppchor» aufs Klavierspielen und Songschreiben verlegt – er liess lieber eine Schar wunderbarer Sängerinnen vorne stehen. Drei grossartige Alben erschienen.

Beschauliches Leben im Thurgau

Eines von Hardy Hepps Kunstwerken. Bild: Andrea Stalder

Heute malt Hardy Hepp lieber in seiner Künstlerresidenz mit grossem Garten, einer ehemaligen Seidenweberei im thurgauischen Wallenwil. «Nach dem geplatzten Musik-Deal habe ich mich in die Malerei gestürzt, von Anfang an konnte ich meine Bilder gut verkaufen.» Seine Welt sei klein und überschaubar. Und er hält es mit einem alten chinesischen Sprichwort: «Willst du ein Leben lang glücklich sein, liebe deine Arbeit.»

Nach dem Krokodilsgesang geht Hepp also gerne zurück in sein Atelier. Dort wartet Musik von wahren Legenden in der Endlos-CD-Schlaufe auf ihn: Klassik von Bach oder Arvo Pärt, Groove von Ry Cooder, Billie Holiday, Oscar Peterson oder Robbie Robertson, einem musizierenden Indianer. Hepp lacht: «Ich bin ein Wahnsinniger!»

Hardy Hepp mit Krokodil live: 20.5., 20.30 Uhr, Grabenhalle St.Gallen.

