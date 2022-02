Für Joana Elena Obieta und ihre Band ist Musik eine Weltsprache

Porträt Eine multikulturelle Seelenfamilie: Für die Ostschweizer Sängerin Joana Elena Obieta und ihre Band ist Musik eine Weltsprache Sie studierte Sologesang in Boston und arbeitet nun für Tiktok in Berlin: Die Ostschweizer Musikerin und Weltenbummlerin Joana Elena Obieta fühlt sich überall auf dieser Welt zu Hause. Am kommenden Montag spielt sie mit ihrer Band Dejàn in St.Gallen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Halb Ostschweizerin, halb Argentinierin: Joana Elena Obieta. Bild: PD

Sei es in Metropolen wie New York oder Berlin, sei es in beschaulichen Dörfern wie Eggersriet oder Rehetobel: Es gibt wohl keinen Ort, an dem sich Joana Elena Obieta nicht zu Hause fühlen würde. In den beiden letztgenannten Dörfern ist sie aufgewachsen, hat dort prägende Jahre verbracht, bevor es sie in die weite Welt zog – nach Südamerika, und später nach Boston, um am Berklee College of Music Sologesang zu studieren.

Zurzeit tourt die 30-Jährige mit ihrer World-Jazz-Band Dejàn durch Deutschland und die Schweiz. Dabei macht sie auch einen Halt in der Ostschweiz: Am kommenden Montag spielt sie im Rahmen der Gambrinus-Reihe im Einstein Bistro St. Gallen. Danach geht es über Stuttgart zurück nach Berlin, in Obietas neue Wahlheimat.

Dass Obieta einmal in der deutschen Hauptstadt leben würde, war allerdings nicht geplant. Im Mai 2019 schloss sie ihr Studium in Boston ab, doch nur wenige Monate später kam Corona und legte auch in den USA das kulturelle Leben lahm. Auftritte und Gagen fielen weg. Unterstützung für Kulturschaffende gab es vorerst keine; und die Wohnungspreise in New York, wo Obieta nach dem Studium lebte, waren so hoch, dass es die frischgebackene Profisängerin bald wieder zurück in die Schweiz zog, nach St.Gallen.

«Dejàn» heisst das erste offizielle Musikvideo der gleichnamigen Band. Video: Youtube

Die Band ist ihr Herzensprojekt

«Ich wusste aber, dass es in diesen Zeiten auch hier schwierig sein wird, von der Musik zu leben», erzählt Obieta. Sie entschied sich, ein zweites Standbein aufzubauen, holte einen Wirtschaftsmaster an der HSG nach und erhielt dann per Zufall eine Stelle im Musikteam beim sozialen Netzwerk Tiktok in Berlin. Dort lebt sie seit Sommer 2021. Und es gefällt ihr:

«Berlin ist eine Stadt mit vielen Gegensätzen, prägender Geschichte und endlos Kunst und Kultur.»

Zeit für Musik bleibt nun nicht mehr so viel. Dejàn, ihr Herzensprojekt, will sie aber um jeden Preis vorantreiben – auch wenn es manchmal herausfordernd sei, eine Band zu managen, deren Mitglieder über den ganzen Globus verteilt seien, meint Obieta und lacht. Die Band, die sich damals am Berklee College formiert hatte, ist für die Sängerin wie eine zweite Familie. Darauf spielt auch der Bandname an, der sich aus «de» (spanisch: «von») und «jàn» (aserbaidschanisch: «Seele» oder «Familie») zusammensetzt.

Bilden zusammen eine Seelenfamilie: Die Bandmitglieder von Dejàn stammen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Bild: PD

Eine multikulturelle Seelenfamilie also ist Dejàn – was sich hörbar in den Songs niederschlägt, in denen lateinamerikanische Rhythmen mit nahöstlichen Klängen verschmelzen. Bassist Han Beyli hat aserbaidschanisch-ukrainische Wurzeln, Pianist Aníbal Cruz sowie Schlagzeuger Keisel Jimenez stammen aus Kuba, Perkussionist Kan Yanabe kommt aus Japan. Und Sängerin Obieta hat einen argentinisch-ostschweizerischen Hintergrund: Sie ist die Tochter des Komponisten und Kontrabassisten Francisco Obieta und der Cembalistin Marie-Louise Dähler. In den Produktionen ihres Vaters wirkt sie immer wieder als Solistin mit, zuletzt bei der Tangooper «Odysseus und Nausikaa», die 2020 mehrfach in der Ostschweiz aufgeführt wurde.

Musik als universale Sprache

Für Joana Elena Obieta ist Musik ein Mittel, um kulturelle Grenzen zu überwinden.

«Mit Musik kann man sich universell verständigen, egal welche Sprache man spricht.»

Diesen interkulturellen Dialog sucht sie stets auch neben der Bühne, etwa auf ihren unzähligen Reisen. Wohin es die Weltenbummlerin als Nächstes zieht, ist noch unklar. Den USA wird sie aber demnächst wieder einen Besuch abstatten. 2022 stehen nämlich Aufnahmen für ein Orchesterprojekt mit der 18-köpfigen, in New York beheimateten Formation People Of Earth an.

Dejàn live: Mo, 21.2., 20 Uhr, Einstein Bistro St.Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen