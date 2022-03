Porträt «Ein bisschen basteln, ein bisschen lärmen, ein bisschen tanzen»: Zu Besuch im kreativen Reich des Ausserrhoder Soundtüftlers Ruedi Tobler Ruedi Tobler macht experimentelle elektronische Musik. Unter dem Künstlernamen playmob.il hat der 36-jährige Niederteufner kürzlich ein Minialbum veröffentlicht. Als Nächstes steht eine Performance mit Kakerlaken-Sounds an. Claudio Weder Jetzt kommentieren 16.03.2022, 18.00 Uhr

Der 36-jährige Ruedi Tobler ist Soundtüftler, Bassist, Musikproduzent und Tontechniker. Er wohnt in Winterthur. Bild: Benjamin Manser (Winterthur, 8. März 2022)

Vom geschäftigen Trubel am Bahnhof Winterthur bekommt Ruedi Tobler an diesem Dienstagmittag nur wenig mit. Der gebürtige Niederteufner sitzt im «Egelpuff», wie er sein Tonstudio nennt, und versucht gerade verzweifelt, sein abgestürztes Audiointerface wieder zum Laufen zu bringen.

Der Name des Studios, das sich vier Stockwerke unterhalb des Bahnhofplatzes befindet, ist Programm: Schon damals, als er das Lehrersemi in Kreuzlingen besuchte und an der Egelseestrasse wohnte, hatte Tobler ein «uh huere Puff» in seinem Studio. Er erzählt dies, während er sein kreatives Reich zeigt, das eine Fundgrube ist für jeden Technik-Nerd: Synthesizer, Effektgeräte und Kabel gibt es hier zuhauf.

Es ist eine Umgebung, in der sich der 36-jährige Klangkünstler, Musikproduzent und Tontechniker wohlfühlt. In seinem Studio verbringt er oft Tage und Nächte, tüftelt an neuen Sounds, nimmt Songs auf oder gibt Workshops. Auch sein erstes Minialbum «33», welches er im Februar unter seinem Solo-Künstlernamen playmob.il herausgegeben hatte, ist hier unten, in den Katakomben Winterthurs, entstanden.

In seinem Tonstudio in Winterthur taucht Tobler in seine eigene Klangwelt ein. Bild: Benjamin Manser (Winterthur, 8. März 2022)

Musik mit Gamecontrollern und Joysticks

«Ein bisschen basteln, ein bisschen lärmen, ein bisschen tanzen», sagt Tobler über playmob.il, ein Projekt, das aus der Band Nonsenselektronik hervorgegangen ist und das er während seines Musikstudiums an der Zürcher Hochschule der Künste zum Soloprojekt weiterentwickelte. Doch erst seit rund vier Jahren beschäftigt er sich ernsthaft damit.

Für Tobler ist playmob.il ein «Spielplatz», auf dem er sich austoben kann. «Play what you want», lautet sein Credo, also: Spiel, was du willst. Toblers Songs passen in keine Genre-Schublade, er nimmt Elemente aus unterschiedlichen Musikrichtungen, setzt sie neu zusammen und schafft damit eine ganz eigene Klangwelt: Dubstep, Deep House, Techno, Drum'n'Bass treffen auf Elemente aus der Popmusik.

«Trepidation» ist der erste Song des neuen Minialbums «33». Video: Youtube

Etwas ganz Besonderes sind Toblers Live-Auftritte: Denn zu seinem Set-up gehört nicht nur eine zum Synthesizer umfunktionierte Orgel, sondern auch mehrere Joysticks und Gamecontroller aus dem Brockenhaus. Diese hat er so programmiert, dass er damit bestimmte Soundeffekte steuern kann.

An einen «sehr schrägen» Auftritt kann er sich noch gut erinnern: 2019 erhielt er von der Ausserrhodischen Kulturstiftung einen Werkbeitrag. Aus diesem Anlass spielte er bei der Vergabefeier zwei Songs vor. Ein Teil der mehrheitlich weisshaarigen Leute im Publikum konnte jedoch mit Toblers dröhnenden Beats nur wenig anfangen und hielt sich kopfschüttelnd die Ohren zu.

Performance mit Kellerasseln und Kakerlaken

Neben Synthesizern und Keyboards gibt es im Egelpuffstudio aber auch unzählige Bassgitarren. Das Bassspiel entdeckte Tobler in der Sekundarschule:

«Ich musste in unserer Schülerband auf dem Keyboard Bass spielen. Das war sehr unbefriedigend, weshalb ich mir bald einen richtigen Bass zulegte.»

Heute ist Tobler als Musiklehrer tätig, er unterrichtet unter anderem E-Bass am Winterthurer Institut für aktuelle Musik (WIAM). Als Bassist spielte er zudem in Bands wie John Gailo oder Europa: Neue Leichtigkeit.

Und neuerdings macht Ruedi Tobler auch Soundperformances. Zusammen mit Tobias Bienz hat er Geräusche von krabbelnden Kellerasseln und Kakerlaken aufgenommen. Daraus entstanden ist eine Soundinstallation, die unter anderem am 23. April im Rahmen des Zwischennutzungsprojekts «Kultur im Tankkeller» in der ehemaligen Mosterei Egnach präsentiert wird.

