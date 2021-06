King Ketelby James will den Durchbruch in Ghana schaffen

Porträt «Die Schweizer verstehen meine Vision nicht»: Wie der St.Galler Musiker King Ketelby James den Durchbruch in Ghana schaffen will Der St.Galler King Ketelby James ist bereits seit 15 Jahren im Musikgeschäft tätig. Der grosse Durchbruch blieb bislang aber aus. Das will der 30-Jährige endlich ändern und reist dafür extra nach Ghana. Natascha Arsić 25.06.2021, 17.00 Uhr

King Ketelby James will in Ghana als Solokünstler durchstarten. Bild: Chantal Azari

Kurzfristig muss der Termin um eine halbe Stunde verschoben werden. «Ich sitze gerade in einem Meeting fest», schreibt Jaime de Matos Cunha per Whatsapp. Dann, nach dem zweiten Anrufversuch, klappt es. Der St.Galler ist ein vielbeschäftigter Mann, er ist am «Hustlen», wie er sagt. Das Gespräch mit ihm findet nicht bloss wegen seines dichtgedrängten Terminkalenders und der Coronapandemie virtuell statt. De Matos Cunha befindet sich zurzeit in Ghana.

Manch einer kennt ihn womöglich unter seinem Künstlernamen King Ketelby James. Zusammen mit Prince Deng und Lord Les hat er vor 15 Jahren die Band Jas Crw gegründet. Ihr erstes Konzert hatten sie im Kugl, das erste grössere Konzert fand im ausverkauften Talhof statt. «Die Leute haben gemerkt, dass wir live abgehen. So bekamen wir die Chance, auf grossen Festivals zu spielen», erinnert sich der 30-Jährige. Das Raptrio, das seinen Stil als «Hip-Hop mit Soul» bezeichnet, trat bereits auf der Hauptbühne des Open Air St.Gallen sowie am Open Air Frauenfeld, Züri Fäscht und Paléo auf.

Die Jas Crw am Open Air St.Gallen. Video: Youtube

Nun sei für ihn die Zeit gekommen, sich seiner Solokarriere zu widmen, sagt er. «Es war eine megaschöne Zeit. Doch in der Schweiz kommt man als Musiker mit englischen Liedern irgendwann an einen Punkt, an dem es schwierig wird, noch grösser zu werden.» Für den St.Galler nicht genug, denn: King Ketelby James will mit seiner Musik hoch hinaus.

«Ich will das Unmögliche möglich machen. Ich will Afrika zum Kontinent Nummer 1 machen.»

Fashion-Kollektion, EPs und Musikvideo

Der 30-Jährige ist nicht nur Sänger und Rapper. Er produziert und schreibt Lieder (auch für andere), organisiert Events, designt Kleider, produziert Videos und Grafiken und ist Mitgründer des Zürcher Plattenlabels und Kreativstudios STRG.studio. «Ich kann viele Sachen gut und bin extrem froh über diese Talente. Die letzten zehn bis 15 Jahre habe ich viel für andere gearbeitet und deren Karrieren vorangetrieben.» In Ghana möchte er sich deshalb auf sich selbst und sein Label konzentrieren und das machen, was sein Herz am meisten erfülle.

Zusätzlich zu einer Kleiderkollektion arbeitet King Ketelby James derzeit an zwei EPs (kleinere Alben). «Ihr könnt noch diesen Herbst Musik von mir erwarten», verrät er. Bleibt es beim Hip-Hop mit Soul? «Der Hip-Hop war ein Kompromiss mit der Jas Crw, der Soul soll bleiben. Meine Mutter ist ursprünglich aus Angola und mein Vater aus Mosambik, ich bin also mit afrikanischer Musik zu Hause aufgewachsen. Auch diese Einflüsse hört man.»

Er hat unter anderem bereits Lieder mit der ghanaischen Afrobeat- und Afro-Fusion-Sängerin Gyakie aufgenommen. Die 22-Jährige gilt als aufstrebendes Talent und landete mit ihrem «Forever Remix» auf Platz drei der Billboard Top Triller Charts Global, hinter Kamillion und Cardi B. Obwohl der St.Galler ein eigenes Plattenlabel hat, würde er sich über eine Zusammenarbeit oder einen Deal mit einem der grossen Player für seine EPs freuen, wie er sagt.

Solokarriere hin oder her – ganz auf die Arbeit mit anderen will King Ketelby James dann doch nicht verzichten. «Für Musikerinnen und Musiker will ich künftig einfach Mentor statt Manager sein und eher im Hintergrund mitwirken», sagt er. So fand beispielsweise letzten Monat ein Videodreh in Ghana mit der Genfer Musikerin Danitsa statt, die vor drei Jahren einen Swiss Music Award gewann. Der St.Galler hat beim Drehbuch mitgewirkt und den Song produziert.

Eigener Chauffeur und ein Haus mit Pool

Ursprünglich wollte King Ketelby James nach London und sein Glück dort versuchen. Doch als er im Dezember vergangenen Jahres Ferien in Ghana machte, hatte er eine Art Erleuchtung, erzählt er. «Ich wusste sofort, that's the place, hier gehöre ich hin.» Schon da konnte der St.Galler erste Kontakte knüpfen. «Die Leute sahen auf Social Media, dass ich in Ghana bin und ein Konzert spielte, und schrieben mich an. Im Nu bin ich an die richtigen Personen gelangt.» An Zufälle glaubt der 30-Jährige nicht. «It was meant to be, es musste so sein», sagt er.

Zurück in seiner Wahlheimat Zürich vermietete King Ketelby James also seine Wohnung unter und erzählte seinen Bandmitgliedern von seinen Plänen. «Jeder von uns produziert nun eigene Sachen und wir unterstützen uns gegenseitig». Das bedeute nicht das Ende der Jas Crw, versichert er.

Drei Monate später war er wieder in Ghanas Hauptstadt Accra. Obwohl er sonst keinen Bezug zum Land hat, fühlt er sich wohl dort.

«In der Schweiz verstehen die Leute meine Vision nicht. Hier hingegen schon und sie glauben an meinen Erfolg.»

In einem Interview mit dieser Zeitung vor vier Jahren erzählte er, nebenbei noch als selbstständiger Grafiker arbeiten zu müssen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Heute kann King Ketelby James von seiner Musik und seinem Label, um das sich derzeit seine Geschäftspartnerin Liza Mazur und ein Team von drei Leuten kümmern, leben. Für seine Zeit in Ghana hat er sich ein Haus, eine halbe Stunde vom Zentrum entfernt, gemietet – mit Pool, Kokospalmen und Mangobäumen im Garten. Rund um die Uhr stehen ihm ein Chauffeur und ein Helfer zur Verfügung.

Dieses Haus hat sich King Ketelby James in Accra gemietet. Bild: Jaime de Matos Cunha

Kurze Rückkehr nach Hause



Im Herbst wird der 30-Jährige nach Zürich zurückkehren. Doch lange bleibt er nicht. «Ab Oktober werde ich voraussichtlich wieder in Ghana sein. Die nächsten Projekte für dann sind bereits in Planung», so King Ketelby James. Er sei froh darum, in der Schweiz aufgewachsen zu sein. «Obwohl ich den portugiesischen Pass habe und mit der afrikanischen Kultur gross geworden bin, ist ein Teil von mir Schweizer. Das merke ich auch hier, vor allem wenn es um die Pünktlichkeit der Leute geht», sagt er und lacht. Er könnte es sich dennoch gut vorstellen, eines Tages ganz nach Ghana auszuwandern.

«Die Stimmung hier ist der Wahnsinn. Man spürt die Ruhe und Freude in den Menschen. Ghana ist das afrikanische Jamaika.»

Es sei schon immer sein Traum gewesen, nach Afrika zu gehen und mit seiner Musik Menschen zusammenzubringen, erzählt King Ketelby James. «Ich will Gleichberechtigung für alle. Warum also nicht beide Welten zusammenbringen und sich gegenseitig helfen?» Er wolle wie Bob Marley oder Michael Jackson etwas im grossen Stil bewegen.

Wann kann sich denn jemand mit so grossen Träumen selbst sagen, er habe es offiziell geschafft? «Wenn ich ein Sprachrohr für Afrika und die ganze Welt bin. Ich weiss, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, doch ich glaube fest daran, dass ich es schaffe. Ihr werdet noch viel von mir hören.»