Porträt über zwei neue Ensemblemitglieder am Theater St.Gallen

Porträt «Die Hautfarbe ist nach fünf Minuten vergessen»: Zwei neue Ensemblemitglieder am Theater St.Gallen nehmen es mit klassischen Opernrollen auf Vuvu Mpofu und Justin Hopkins sind die ersten zwei schwarzen Sänger, die ein festes Engagement im Opernensemble des Theaters St.Gallen haben. Ab Samstag stehen beide in Mozarts «Zauberflöte» auf der Bühne. Ein Gespräch über so genanntes «farbenblindes» Casting, Schauspielkunst und Sehgewohnheiten. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Sie kennen sich schon aus ihrer gemeinsamen Zeit am Theater in Antwerpen: der amerikanische Bassbariton Justin Hopkins und die aus Südafrika stammende Sopranistin Vuvu Mpofu. Bilder: Michel Canonica

Ist es rassistisch, zwei neue Mitglieder des Opernensembles zu interviewen, weil sie schwarz sind? Diese Frage steht am Beginn des Gesprächs mit Vuvu Mpofu aus Südafrika und Justin Hopkins aus den USA, am Rande einer Probe zu Mozarts Oper «Die Zauberflöte», die am kommenden Samstag im Umbau Premiere haben wird. Die beiden verneinen.

«Schwarze Opernsänger sind immer noch eine Ausnahme, auch wenn das glücklicherweise weniger wird», sagt Justin Hopkins und ergänzt: «Es ist schön, dass die Integration von Schwarzen immer selbstverständlicher wird. Doch das ist nicht der Grund, weshalb wir engagiert wurden. Jan Henric hat uns wegen unserer Stimmen ein erneutes Engagement gegeben.»

Gemeint ist Jan Henric Bogen, seit dieser Spielzeit Operndirektor am Theater St. Gallen. Justin Hopkins und Vuvu Mpofu haben bereits in Antwerpen mit ihm zusammengearbeitet. «Wir lieben Jan Henrics Arbeit. Es ist schön, mit einem Operndirektor zu arbeiten, der etwa gleich alt ist wie wir. Mit ihm können wir gemeinsam wachsen», sagt die 30-jährige Vuvu Mpofu. Für sie steht ihre Hautfarbe im Hintergrund:

«Wir sind einfach Künstler, die zufälligerweise schwarz sind.»

Wenn sie auf der Bühne stehen, spielt ihre Hautfarbe keine Rolle. Doch Vuvu Mpofu ist bewusst, dass viele Zuschauer bei bekannten Opern feste Vorstellungen von den Figuren haben.

Diese Meinung teilt Justin Hopkins. Und doch hat er auch die Erfahrung gemacht, dass die Hautfarbe für andere Menschen eine grosse Bedeutung haben kann: «Während einer Aufführung von ‹Breaking the waves› stand ich hinter der Bühne und hörte Vuvus grossartiger Darbietung zu», erzählt der 37-jährige Bassbariton.

«Ein Bühnentechniker mit afrikanischen Wurzeln kam zu mir und sagte, es sei für ihn sehr bewegend und ein starkes Zeichen, sie in der Hauptrolle zu sehen, denn es gab bisher nicht viele schwarze Sänger auf dieser Bühne.»

In Mozarts «Zauberflöte» steht Vuvu Mpofu als Pamina und Justin Hopkins als Sarastro auf der Bühne. «Für einige ist das vielleicht ungewohnt, aber ich denke, 99 Prozent des Publikums haben nach fünf Minuten die Hautfarbe vergessen. Das ist die Magie der Oper», sagt Hopkins. «Madama Butterfly wird selten von einer Japanerin gesungen, warum also nicht ein schwarzer Sarastro?» Der Fachbegriff für diese Art der Rollenbesetzung ist Color Blind Casting und wurde spätestens mit der Netflix Serie «Bridgerton» auch hier bekannt. Auf Theaterbühnen wurde es in den letzten Jahren immer häufiger, was beim konservativen Publikum Kopfschütteln auslöste.

Es gibt auch kritische Stimmen aus der eigenen Community

Doch auch der US-Dramatiker August Wilson, der selbst afrikanische Wurzeln hat, äusserte sich kritisch zum «farbenblinden Casting». Er war der Meinung, dass die Assimilation und Integration von afroamerikanischen Schauspielern in die eurozentrischen Bühnenklassiker deren eigene Geschichte negiere. Es gehe vielmehr darum, Schwarzen mit eigenen Stücken ihre Geschichte und Identität zurückzugeben.

Justin Hopkins vertraut auf Schauspielkunst - und die Magie der Oper.

«Ich verstehe Wilsons Standpunkt, er kam aus einer Zeit, in der Schwarzen fast alles verweigert wurde», sagt Justin Hopkins. «Aber ich glaube nicht, dass es unsere Geschichte auslöschen würde, wenn Schwarze historisch weiss geschriebene Rollen spielen.» Die Konzentration auf eigene Traditionen schränke das Repertoire enorm ein:

«Wenn wir nur noch schwarze Rollen spielen könnten, wären viele Schauspieler arbeitslos.»

Er sieht auch die Bewegung in Hollywood kritisch, die fordert, dass nur homosexuelle Menschen Homosexuelle spielen dürfen. «Das ist einengend. Es hätte zur Folge, dass es gar keine Schauspieler mehr braucht. Die Essenz des Theaters ist es doch schliesslich, eine Rolle zu verkörpern, die man nicht ist.»

«Ich habe viele Teenie-Filme angeschaut»

Justin Hopkins freut sich sehr auf seinen Part als Sarastro. «Ich spiele lieber den Antihelden, den Fiesling. Das ist spannender als die verliebte Hauptrolle zu verkörpern», sagt er und lacht. Für Vuvu Mpofu schliesst sich mit der «Zauberflöte» ein Kreis. Sie hat schon als Kind mit dem Singen begonnen, sang im Schulchor und als Solistin im Kirchenchor. Es waren vor allem Gospelsongs, Opern kannte sie damals noch nicht.

Sie musste üben, einen mürrischen Teenager zu spielen - Vuvu Mpofu hat diese Lebensphase singend überstanden.

Erst in der High-School hörte sie eine Mitschülerin bei einem Wettbewerb eine Arie singen. «Ich verliebte mich sofort in diese Musik und wollte alles darüber lernen», erzählt sie. In der Bibliothek lieh sie zwei DVDs aus: «La Traviata» und «Die Zauberflöte». Und nun singt sie in beiden Opern selbst in dieser Spielzeit in St. Gallen. Zu ihrer Rolle der Pamina sagt sie:

«Es ist immer schwierig, etwas zu spielen, von dem die Leute schon eine Vorstellung im Kopf haben.»

Am schwersten falle es ihr, einen mürrischen Teenager zu verkörpern. «Ich habe etliche Teenager-Filme geschaut. Leider oder vielleicht auch glücklicherweise kann ich mich nicht mehr an meine eigene Teenagerzeit erinnern», sagt sie und lacht. Und ihr Kollege, der einer ihrer grössten Fans ist, versichert: «Am Ende wirst du die Vorstellung der Pamina sein, die die Zuschauer künftig in ihren Köpfen haben werden.»

Premiere Samstag, 23. Oktober, 19 Uhr, Umbau Theater St.Gallen