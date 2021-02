Porträt «Das ist kein Job für Dödel»: Der Thurgauer Saxofonist Stefan Christinger hat im Coronajahr umgesattelt und verdient nun sein Geld als Lastwagenfahrer Vor der Pandemie war er jahrelang fast keinen einzigen Abend zu Hause, doch sein Pensum als Saxofonlehrer schrumpfte. So wollte Stefan Christinger nicht weitermachen – und entschied sich für einen Bubentraum. Bettina Kugler 18.02.2021, 05.00 Uhr

Der Ansatz ist gerade nicht so gut – das Spielen und Auftreten will Stefan Christinger aber nicht aufgeben, auch nicht als Chauffeur im Hauptberuf. Bild: Donato Caspari

Ein langer Tag am Steuer liegt hinter Stefan Christinger, als er am Bahnhof Frauenfeld vorfährt – in seinem Privatauto. Doch die kurze Strecke zu seinem neuen Arbeitsplatz macht er gern noch einmal retour: Das Logistikareal, auf dem die Flotte der Transportfirma Hugelshofer einsatzbereit steht, ist eine Stadt vor der Stadt.

Reihenweise schwere Lastwagen warten hier auf Frachtgut, fest, flüssig, staubförmig. Anfangs war es ein Stress für den Neuling im Job, sich schnell auf verschiedene Fahrzeuge einzustellen.

Gearbeitet und gefahren wird rund um die Uhr; manchmal geht Christinger morgens um drei Uhr aus dem Haus, doch jetzt hat er erst einmal Feierabend. Kein Auftritt wartet, doch im Coronablues ist der bis vor kurzem noch sehr gefragte Jazzmusiker nicht.

Wir sitzen mit Maske im Disponentenbüro, zusätzlich gibt es eine Plexiglasscheibe in der Tischmitte. An der Tür hängt die gelbe Weste, welche die Fahrer draussen tragen, zu ihrer eigenen Sicherheit.

Die Transportbranche boomt

Mehr als dreihundert Chauffeure fahren für Hugelshofer, darunter auch ein paar Frauen. Jeden Monat stellt das Transportunternehmen etwa zehn neue Mitarbeiter ein; seit etwas mehr als einem halben Jahr ist der Thurgauer Musiker einer von ihnen. Die Branche boomt, sein Job hier ist sicher. Keine brotlose Kunst.

Am Steuer grosser Transporter zu sitzen, ist für Stefan Christinger keine Notlösung, sondern ein neuer Brotjob, der ihm sichtlich Spass macht. «Du kommst, machst deine Büez und gehst wieder.» Bild: Donato Caspari

Strecke zu machen, viel unterwegs zu sein, ist der 49-Jährige gewohnt; in den Jahrzehnten als Bandmusiker, als Dirigent und als Instrumentallehrer an mehreren Musikschulen im Thurgau hat es ihn nie gestört und belastet. Im Gegenteil, er fährt gern und konnte unterwegs immer gut abschalten.

Auf rund 30'000 Kilometer kam er durchschnittlich im Jahr. Doch dass die Liebe zum Gasgeben und Lenken einmal so weit gehen würde, dafür seinen Job an den Nagel zu hängen, das Saxofon einzutauschen gegen den Fahrersitz im 40-Tonner: Das hätte sich Stefan Christinger bis vor kurzem doch nicht träumen lassen.

«Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich das ausprobieren werde, sagte sie erst: ‹Bist du wahnsinnig?› Dann aber fügte sie hinzu: ‹Lastwagen fahren wolltest du doch schon als kleiner Bub.›»

Dass der berufliche Neustart dann ausgerechnet ins Coronajahr 2020 fiel, ist eher Zufall. Sich verändern wollte Stefan Christinger vorher schon. Immer weniger Schüler hatte er als Instrumentallehrer für Saxofon und Klarinette; die meisten blieben nicht lange dran. «Ich konnte mich nicht mehr richtig zum Unterrichten motivieren», sagt er. Dabei habe er immer dafür gebrannt. «Nach 28 Jahren hatte es seinen Reiz verloren – ich wollte einfach noch einmal etwas Neues machen.» Jetzt hat er eine 46-Stunden-Woche, viele Kollegen, die vorher in anderen Branchen tätig waren, und abends oft frei:

«Es ist mir erst jetzt bewusst geworden, dass ich als Musiker jahrelang nicht einen einzigen Abend zu Hause war.»

Als Saxofonist in verschiedenen Formationen hatte er häufig Proben und Auftritte; rund sechzig Gigs fielen 2020 ins Wasser. Sein Entschluss, als Instrumentallehrer aufzuhören und einen anderen Brotjob zu suchen, stand da bereits fest. Schon Anfang des letzten Jahres bereitete er sich auf die Berufsprüfung vor, büffelte Theorie und Praxis, absolvierte die Fahrzeugprüfung. «Auf der Bühne habe ich nie Lampenfieber», sagt er, «aber Prüfungen machen mir Stress, und im Lernen bin ich eher langsam.» Aber er hat es geschafft – und es gefällt ihm.

«Ich bin in früheren Jahren ein paarmal am Anschlag gelaufen, war kurz vor einem Burnout. Als Fahrer kommst du, machst deine Büez und gehst wieder.»

Der Job werde allerdings auch unterschätzt, sagt er. «Viele denken, die Dödel hocken da nur und fahren stur. Doch man trägt eine hohe Verantwortung und steht enorm unter Zeitdruck.» Der Lohn sei vergleichsweise tief; Christinger nimmt es gelassen: «Ich habe zum Glück keinen grossen finanziellen Druck mehr.»

Musikvereine darben – und derzeit dürfen sie nicht proben

Vor dem Musikstudium hatte Christinger eine Schreinerlehre gemacht; das Handwerkliche war ihm auch beim Musizieren wichtig: ein Grund mehr, weshalb ihn das Unterrichten nicht mehr erfüllte. Er wollte zu viel, hätte gern gesehen, dass seine Schüler den Punkt erreichen, an dem sie selbstständig spielen und keinen Lehrer mehr brauchen. Doch die Konkurrenz durch den Sport ist gross; Musikvereine darben – Stefan Christinger merkt es auch als Dirigent der St. Galler Otmarmusik, die gerade coronabedingt pausieren muss.

Als die Otmarmusik noch proben durfte: Stefan Christinger gibt hier seit 2013 den Einsatz. Gern würden er und seine Musiker am Uniball der HSG im Oktober spielen. Bild: Michel Canonica

«Das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit schwindet. Wenn Eltern nicht selbst in Vereinen aktiv sind, dann geben sie das auch nicht an ihre Kinder weiter.»

Während das Saxofon vor dreissig Jahren höchst beliebt war, gingen die Schülerzahlen in letzter Zeit spürbar zurück – an vielen Musikschulen. Sein Pensum hing jeweils davon ab. Doch Auftritte allein, in Clubs, bei Tanzbällen, Weihnachtsessen und Familienfeiern, sichern den Lebensunterhalt nicht: Auch das ist schon lange so. An Gagen wird gespart. «Das ist höchstens ein Zustupf, den man da verdient», sagt Stefan Christinger.

Doch die Kollegen, mit denen er bis zum März 2020 auf der Bühne stand, fehlen ihm; er hofft, dass er bald wieder mit ihnen proben kann. Ebenso mit der Otmarmusik St. Gallen: zum Beispiel für den Uniball der HSG im Oktober. Für diesen Nebenjob hält ihm der CEO bei Hugelshofer extra die Donnerstagabende frei. Noch bereut Christinger nichts – so anders ist das Leben gerade. Für alle.