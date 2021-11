Porträt «Chicago ist gefährlicher als Dakar»: Der Appenzeller Journalist David Signer räumt in seinem Afrikabuch mit Klischees auf Der Ethnologe und langjährige NZZ-Afrikakorrespondent porträtiert darin 18 Afrikanerinnen und Afrikaner, die es allen Widrigkeiten zum Trotz geschafft haben, ihre Träume zu verwirklichen – vom Schwulenaktivisten bis zur alleinerziehenden Boxerin.

Christina Genova Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

David Signer: Journalist, Autor, Ethnologe und Afrikaexperte.

Bild: Tobias Garcia

Das Geld für seine erste Afrikareise verdiente David Signer nach der Matura beim «Appenzeller Tagblatt». Fuhr für Termine mit dem Töffli kreuz und quer durchs Appenzellerland. Da wusste er schon, dass er Ethnologie studieren wollte. «Diese ‹Inland-Ethnologie› war eine gute Vorbereitung fürs Studium. Ich lernte, den Menschen vorurteilslos und offen zu begegnen und ihnen nicht meine eigenen Normen überzustülpen. Das ist das A und O für den Journalismus und für die Ethnologie.»

Doch es blieb nicht bei dieser einen Reise nach Afrika. Der Kontinent wurde zum Lebensthema Signers, der in Bühler und St.Gallen aufgewachsen ist. Fast alle 54 Länder des Kontinents hat er bereist und insgesamt rund zehn Jahre dort gelebt. Signer ist auch biografisch mit Afrika verbunden: Seine erste Frau, mit der er 20-jährige Zwillinge hat, stammt aus dem Senegal. Zuletzt arbeitete Signer viereinhalb Jahre als Afrikakorrespondent für die NZZ in Dakar. Im Dezember 2020 zog der 57-Jährige mit seiner Familie um nach Chicago, um von dort ebenfalls für die NZZ über die USA und Kanada zu berichten.

Als Weisser über Afrika schreiben

Gerade ist Signer auf Heimaturlaub in der Schweiz, um sein neues Buch vorzustellen. 18 seiner Artikel, die von 2013 bis 2020 in der NZZ veröffentlicht worden sind, sind unter dem Titel «Afrikanische Aufbrüche» bei NZZ Libro erschienen. Der Journalist und Autor stellt darin Afrikanerinnen und Afrikaner vor, die Besonderes erreicht haben. Den Schwulenaktivisten Djamil Bangoura etwa, der im Senegal sein Coming-out gewagt hat, obwohl dort Homosexualität kriminalisiert wird. Oder die Boxerin Jeannette Mukendi aus Kinshasa, die sich als Alleinerziehende durchschlägt.

Bei seinen Porträts gehe es ihm nicht darum, ein idealisiertes, rosiges Bild von Afrika zu zeichnen, schreibt Signer in seinem Vorwort, das gleichzeitig eine Analyse des heutigen Afrikas ist: «Gerade wer weiss, wie widrig die Umstände auf dem Kontinent sind, wird solche Unerschrockenen umso mehr bewundern.» Im Nachwort erörtert er unter anderem, ob er das Recht habe, als Weisser über Afrika zu schreiben. Dazu hat er eine klare Meinung:

«Die Hautfarbe ist nicht das Entscheidende.»

Er kenne viele hochgebildete Afrikaner, die in den Hauptstädten in ihren klimatisierten Büros sässen und wenig Ahnung von der Alltagsrealität der Menschen in ihren Ländern hätten.

Unter Spionageverdacht

David Signer ist in Bühler und St.Gallen aufgewachsen und lebt zurzeit als USA-Korrespondent in Chicago.

Bild: Tobias Garcia

Das ist bei David Signer anders. In seinen Texten gibt er nicht nur den Porträtierten eine Stimme, sondern gewährt einen differenzierten Einblick in ihre Lebensrealitäten. Doch wie findet man solche spannenden Persönlichkeiten, die es wagen, ihre Träume zu realisieren? Keine einfache Aufgabe auf einem Kontinent, wo die Menschen häufig umziehen, das Internet nicht zuverlässig funktioniert und auch Telefonnummern oft gewechselt werden.

Von den Boxerinnen, die im heruntergekommenen Tata-Raphaël-Stadion in Kinshasa trainieren, wo 1974 die Boxgiganten Muhammad Ali und George Foreman zum Jahrhundertkampf aufeinandertrafen, las der Journalist in einem Artikel. Er versuchte den Boxklub zu kontaktieren –vergeblich. Weder verfügte dieser über eine Website, noch war er auf Facebook.

Signer beschloss, auf gut Glück in den Kongo zu fliegen, mit drei bis vier weiteren möglichen Geschichten im Gepäck. Er ging zum halb zerfallenen Stadion, wo er die Boxerinnen jedoch nicht antraf. Er bat Strassenkinder um Hilfe, die sich dort einquartiert hatten, mit dem Versprechen einer Erfolgsprämie von ein paar Dollar:

«Man braucht sehr viel Geduld. Es gilt: durchfragen, durchfragen, durchfragen.»

Das ist anstrengend in einer Zehn-Millionen-Stadt, wo es feucht und heiss ist, wo nichts funktioniert und wo es keine Adressen gibt. «Gewalt liegt in der Luft und alles ist extrem korrupt», sagt Signer. Dazu gehören auch selbst ernannte Polizisten, die ihn der Spionage bezichtigten und ihm wegen angeblich fehlender Dokumente mit Gefängnis drohten.

Kulturschock total

David Signer: «Afrikanische Aufbrüche». Wie mutige Menschen auf einem schwierigen Kontinent ihre Träume verwirklichen, NZZ Libro, 232 S., Fr. 29.–. Bild: PD

Seit bald einem Jahr lebt David Signer mit seiner Familie nun in den USA. Der Umzug war ein «totaler Kulturschock»: «Es hat mich auf dem kalten Fuss erwischt, weil ich es nicht erwartet habe.» Während es in Dakar über 30 Grad heiss war, lag in Chicago Schnee bei minus 15 Grad. Weder Telefon noch Kreditkarten funktionierten, ebenso fehlte eine Social-Security-Nummer, ohne welche in den USA kaum etwas läuft. Wegen der Pandemie waren viele Geschäfte geschlossen.

Überraschend war die Erkenntnis, dass «Chicago viel gefährlicher ist als Dakar». Anders als im Senegal vermeidet es Signer, nach dem Eindunkeln nach draussen zu gehen – auch in seinem eigenen Quartier. Kürzlich wurde nahe seiner Wohnung eine Frau vergewaltigt, regelmässig werden Menschen Opfer von Waffengewalt.

Afrika ist für David Signer in Chicago «gleichzeitig sehr nah und sehr fern». Kaum angekommen, zog es ihn zuerst in die South Side, ein Quartier, wo viele Afroamerikaner wohnen: «Dort war mir vieles vertraut.» Afrika lässt ihn auch in den USA nicht los: «Ich kenne Menschen in vielen Ländern des Kontinents.» So hat ihn auch der kürzliche Putsch im Sudan «sehr deprimiert», auch weil er mit Aktivisten der Demokratiebewegung bekannt ist. Afrika hat Signer verändert: «Ich wurde dort ein fröhlicherer und humorvollerer Mensch.»

