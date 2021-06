Nathalie Hauser: Das Cello ist Seeleninstrument der Mörschwilerin

Porträt Cello fürs Herz, Karate zum Ausgleich: Die Mörschwiler Kantonsschülerin Nathalie Hauser zwischen zwei grossen Konzerten Für ihre grosse Leidenschaft macht der Teenager Nathalie Hauser Woche für Woche Kilometer zwischen Mörschwil, St. Gallen, Zürich und Wattwil. «Das Cello passt zu mir», sagt die 15-Jährige. Am Wochenende ist sie als Solistin des Jugendorchesters il mosaico zu erleben. Bettina Kugler 03.06.2021, 11.40 Uhr

Nathalie Hauser spielt sich ein - hier für die Generalprobe mit dem Kammerorchester St. Gallen im Kirchgemeindehaus Lachen.

Bild: Michel Canonica

Sie hat noch viel vor sich - und gerade einen langen Schultag an der Kantonsschule am Burggraben geschafft, als wir uns zum Gespräch treffen, im kleinen Park neben dem Altbau. Rund hundert Konzerte, sagt Nathalie Hauser, werde es wohl brauchen, bis das Lampenfieber vor dem Auftritt nicht mehr ganz so schlimm sei: Dieser riesengrosse Respekt vor den ersten Tönen, die sie zu spielen hat. Womöglich völlig allein, ohne den Klangteppich, den ihr das Orchester vorab ausrollt, ohne den mitreissenden Schwung einer Einleitung.

So ist es in Ernst Blochs «Prayer», jenem Stück, das die 15-jährige Kantonsschülerin derzeit als Cello-Solistin mit dem Jugendorchester il mosaico probt und am Wochenende in mehreren Konzerten aufführen wird. Viele berühmte Cellisten lieben es; Sol Gabetta beispielsweise spielt es gern als Zugabe. Doch «Prayer» ist kein kleines, virtuoses Encore. Es verlangt Hingabe, reifen Ausdruck, tiefe Emotionalität. Gerade deshalb fühlt sich Nathalie Hauser damit so wohl, ob nun der Bogen ein bisschen zittert oder nicht. Schliesslich steht sie noch am Anfang der so schwierigen ersten hundert Konzerte. Trotzdem will sie diesmal auswendig spielen.

Das erste Solokonzert fand hinter verschlossenen Türen statt

Der innige. melancholische Klangcharakter hat sie am Cello schon früh angezogen – obwohl Nathalie zunächst ihrer Mutter und der älteren Schwester nacheifern und Geige spielen wollte. «Als wir dann beim Geigenbauer waren, um ein Instrument für mich auszusuchen, entdeckte ich den warmen Klang des Cellos. Da war die Entscheidung gefallen», erzählt sie. Im zweiten Kindergartenjahr begann sie mit dem Cellounterricht, und sie hat es seither nie bereut. «Das Instrument passt zu mir», findet sie und lacht. Nein, allzu schwermütig tönt das nicht. Doch eine grosse Ausdruckspalette traut man ihr durchaus zu.

Dass sie auch technisch weit fortgeschritten ist, hat Nathalie Hauser erst kürzlich unter Beweis gestellt: als Solistin des Kammerorchesters St. Gallen im Rahmen der leider nur hinter verschlossenen Türen möglichen Jugendkonzerte. Die Lockerungen für semiprofessionelle Orchester kamen etwas zu spät; auch Livestream gab es keinen.

Mit Schwung zum Auftritt: Nathalie Hauser bringt viele Proben und Übestunden in ihrem Schulalltag unter. Cellounterricht hat sie in Zürich. Bild: Michel Canonica

Aber Nathalie hadert nicht; ein Ansporn, gezielt auf einen Konzerttermin hinzuarbeiten, war das Projekt immerhin. Und das Stück, ein Cellokonzert des Mozart-Zeitgenossen Carl Stamitz, hatte es in sich. «Es ist so klar komponiert, dass man wirklich jeden noch so kleinen Fehler hört. Da musste alles perfekt sein,» Geübt hat sie viel; manchmal fängt sie damit schon morgens vor der Schule an - um später noch Zeit fürs Klavier zu haben oder für Proben mit dem Wattwiler Jugendorchester il mosaico.

Im Orchester führt sie als jüngste die Celli an

Seit vier Jahren ist sie dort dabei, nicht nur wegen der tollen Reisen und Austauschprojekte: nach New York, Florenz, Perugia. Geplant war auch eine Reise in die Ukraine; sie musste coronabedingt verschoben werden. Mit Beginn dieses Schuljahres ist Nathalie Hauser zur Stimmführerin der Celli aufgestiegen: eine Aufgabe, an der sie wachsen kann und die ihr zunehmend Spass macht. «Anfangs war es etwas seltsam, und ich hatte Zweifel, ob mich die älteren Schülerinnen und Schüler akzeptieren würden», erzählt sie.

Bei den Konzerten wird Nathalie Hauser ohne Maske spielen - und ohne Noten. Und sie wird die schöne Akustik in der Kirche St. Maria Neudorf geniessen.

Bild: Michel Canonica

Doch es ist wie mit den Konzertauftritten: Die Sicherheit nimmt mit der praktischen Erfahrung stetig zu. Einen Ausgleich zum Üben und Lernen findet Nathalie beim Karatetraining. «Es tut gut, zwischendurch etwas komplett anderes zu machen, und Karate stärkt das Körpergefühl», sagt sie. Und ja, manchmal schaue sie auch gern einen Film an oder treffe sich mit Freundinnen.

Das Dreamteam: Posaune und Cello

Ein Haus voller Musik, so stellt man sich den Alltag bei Hausers vor. Tatsächlich spielen beide älteren Geschwister ein Instrument, der Bruder Trompete - in den vergangenen Wochen aber musste er vor allem auf die Maturaprüfungen lernen und brauchte Ruhe. «Sonst übe ich am liebsten in der Stube, doch in letzter Zeit hat er mich ab und zu in mein Zimmer verbannt», sagt Nathalie. Sie kann sich gut vorstellen, später Musik zu studieren: Nicht nur das Üben macht ihr Freude, auch das Improvisieren, ob auf dem Klavier oder dem Cello.

Neben dem Orchester spielt Nathalie Hauser regelmässig Kammermusik, in ungewöhnlicher Besetzung: mit der Posaunistin Sophie Bright. Dafür passende Stücke zu finden, sei recht herausfordernd. Doch die beiden verstehen sich gut und waren auch schon gemeinsam beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb. Im Sommer wird Nathalie an einem internationalen Sommerlager mit Masterclass in Rheinau teilnehmen; ein anspruchsvolles, aber bereicherndes Ferienvergnügen. Vorher wird es noch ein paar Prüfungen geben - und den aufregenden Genuss der Konzerte mit Blochs «Prayer». Über die Nervosität wird sie der schöne Orchesterklang sanft hinwegtragen.

Konzerte Jugendorchester il mosaico mit Nathalie Hauser als Solistin: Fr 4.6., 19 Uhr & 20.30 Uhr, Kath. Kirche Wattwil, Sa 5.6., 18 Uhr & 19.30 Uhr, Kirche Sta. Maria Neudorf, St. Gallen, So 6.6., 17 Uhr & 19 Uhr, Ev. Kirche Rapperswil.Auf dem Programm stehen neben Ernest Blochs Prayer das Concerto grosso op. 6/1 von Georg Friedrich Händel und die Sinfonie Nr. 40 g-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart.