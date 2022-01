Porträt Bespitzelt, verhaftet und schliesslich preisgekrönt: Der Ausserrhoder Davide Tisato erhält für seinen Kurzfilm den ersten Preis am Filmfestival von Havanna Nach nur fünf Drehtagen unterband die kubanische Regierung die Dreharbeiten des Filmemachers Davide Tisato aus Heiden. Trotzdem gelang es dem 31-Jährigen, seinen Kurzfilm «Carbón» fertigzustellen. Anfang Dezember wurde dieser am Filmfestival in Havanna mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Davide Tisato im Kino Rosental in Heiden. Dort arbeitete er als Jugendlicher als Operateur. Bild: Tobias Garcia

Nach dem Besuch des Filmfestivals in Havanna, wo er Anfang Dezember seinen Kurzfilm «Carbón» zeigte, musste Davide Tisato an seinem Wohnort Marseille noch Winterkleider holen. Danach reiste der Filmemacher für das Weihnachtsfest nach Heiden, wo er aufgewachsen ist. Den Jahreswechsel feierte er in Italien, jetzt stehen Filmarbeiten auf den Azoren, in Griechenland und der Türkei auf dem Plan. Zum Glück hat Tisato neben seiner Kamera auch immer seinen geistigen Katalog an Fremdsprachen im Gepäck – sein «Fenster zu anderen Realitäten». Ein Werkzeug, welches dem Weltenbummler erlaubt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihre Geschichten auf Filmstreifen festzuhalten.

Seine dokumentarischen Aufnahmen muss der 31-Jährige heute zum Glück nicht mehr auf klobigen Filmrollen transportieren. Als Jugendlicher hatte Tisato als Operateur im Kino Rosental gearbeitet, damals brachten noch die 35 Millimeter breiten Filmstreifen die Leinwand zum Flimmern. Hinter dem rotierenden Projektor erwachte seine Faszination für den Film – dennoch entschied sich Tisato nach dem künstlerischen Vorkurs in St.Gallen für ein Soziologiestudium in Valencia, Lissabon und Montpellier.

Doch Tisato realisierte, dass ihm trotz seines Studiums und seiner Mehrsprachigkeit ein entscheidendes Mittel fehlte: «Die Soziologie ist ein gutes Instrument zum Denken, aber ein schlechtes zum Kommunizieren.» Er suchte weiter nach dem fehlenden Puzzleteil zwischen dem Forschen, Vermitteln und seinem Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken – und fand es im Dokumentarfilm. Auf Kuba studierte Tisato an der Filmschule «Escuela Internacional de Cine y TV».

Anerkennung für ein Herzensprojekt

Im Kino Rosental in Heiden erwachte Davide Tisatos Faszination für den Film. Bild: Tobias Garcia

Jetzt steht Tisato im alten Projektorraum des Kinos Rosental und hält fasziniert eines der alten Bänder gegen das Fenster: «Auf einem analogen Bild ist der reale Schatten und das Licht einer Person abgedruckt», sagt er. Seinen Kurzfilm «Carbón» will er im Frühling auch in Heiden zeigen. Ganz so überschwänglich wie die Besucherinnen und Besucher des Filmfestivals in Havanna, eines der wichtigsten Festivals Lateinamerikas, wird das Ostschweizer Kinopublikum auf die 26-minütige Dokumentation vermutlich nicht reagieren. Tisato sagt schmunzelnd:

«In Kuba wird im Kino gelacht, mitgefiebert, kommentiert. Je lauter es ist, desto besser gefällt der Film.»

Nicht nur das Publikum, auch die Jury war überzeugt: Für sein Filmdébut erhielt Tisato den ersten Preis in der Kategorie des Kurzdokumentarfilms. Eine wunderschöne Anerkennung für dieses Herzensprojekt Tisatos, denn zeitweise standen die Zeichen für «Carbón» schlecht.

Davide Tisato (Mitte) mit den beiden Köhlern, den Protagonisten seines Kurzfilms «Carbón». Bild: PD

Im Februar 2018 kam Tisato auf einer Fahrradtour in Kuba mit zwei Köhlern ins Gespräch, die auf einer Waldlichtung im Rauch eines Kohlemeilers arbeiteten. Sie tranken ein Glas Rum, Tisato schoss Porträts mit seinem Fotokasten. Die beiden Landarbeiter Ismael und Nivardo erzählten ihm, wie sie vor über 60 Jahren für revolutionäre Ideale gekämpft hatten. Um jetzt ihr Überleben zu sichern, verkaufen sie Teile der Holzkohle auf dem Schwarzmarkt. Eine Lebensrealität, die Tisato mit seiner Kamera festhalten wollte. In der ersten Filmszene stimmt ein knatterndes Radio in das Gezirpe der Grillen und in das Knistern von verbranntem Holz ein. Raúl Castro will eine Ansprache über das Jubiläum der Revolution halten, Nivardo wechselt den Sender.

Nach nur fünf Drehtagen verhaftet

Nach nur fünf Drehtagen wurde Tisato von der kubanischen Regierung verhaftetet. Der mutmassliche Vorwurf: Kritik am politischen Status quo. Er wurde verhört, bespitzelt und weitere Dreharbeiten wurden kategorisch unterbunden. Dass Tisato bereits einige Stunden Filmmaterial im Kasten hatte, war den Behörden wahrscheinlich nicht bewusst. Trotzdem schnitt Tisato die offensichtlich politischen Aussagen seiner Protagonisten heraus: «Ich habe realisiert, dass ich gegenüber Ismael und Nivardo eine Verantwortung trage», sagt er.

Filmplakat zu «Carbón». Bild: PD

Anstatt des politischen Fingerzeigs sollten also die Lebensumstände der beiden Köhler das Herzstück des Kurzfilmes bilden. Es ist ein Leben am Existenzminimum. Dass der reguläre Lohn nicht reiche, sei in Kuba nicht ungewöhnlich, erzählt Tisato. Viele bewegten sich in der Illegalität, die aktuelle Inflation verschärfe die wirtschaftliche Lage noch. Tisato sagt:

«Was Kuba der Schweiz voraushat, ist der soziale Reichtum. Die Menschen kümmern sich, unterstützen ihre Nachbarn, sind aufmerksam.»

Auch ihm sind viele Kontakte geblieben, mit Ismael und Nivardo steht er regelmässig im Austausch. Mit der Einladung zum Filmfestival hat Tisato nicht gerechnet. Nachdem die Regierung seine Dreharbeiten faktisch für beendet erklärt hatte, sei dieser Preis das Beste, was dem Film hätte passieren können. «Ich habe es geschafft, die Zensur zu umgehen und trotzdem ungeschönt eine Lebensrealität wiedergegeben», sagt Tisato.

