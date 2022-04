Pop «Ich habe drei Anläufe gebraucht»: Das erste Soloalbum der St.Gallerin Elyn musste lange reifen Am 1. April ist das Débutalbum «BORN[E]» der St.Galler Popmusikerin Eliane Sutter alias Elyn erschienen. Die acht atmosphärischen Songs sind ein selbstbewusstes Statement einer Künstlerin, die «angekommen ist». Claudio Weder Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Steht nicht gerne vor der Kamera: die St.Galler Popsängerin Eliane Sutter. Bild: Belinda Schmid (St.Gallen, 30. März 2022)

Es beginnt ganz leise mit melancholischen Pianoakkorden, einem lang ausgehaltenen Kontrabass und einem Synthesizer, der im Hintergrund wummert und säuselt. Irgendwann kommen treibende Percussions hinzu, der Soundteppich wird dichter – und über allem schwebt diese verträumte Stimme, die sich spätestens nach dem ersten Refrain im Gedächtnis festsetzt: «While I’m falling, I ask myself, will I ever hit bottom?»

Das fragt sich Elyn, mit bürgerlichem Namen Eliane Sutter, im ersten Song ihres Débutalbums «BORN[E]», das am 1. April erschienen ist. Der fünfminütige Track beschreibt eine Art Schwebezustand. «Es ist das Gefühl, wenn es einem den Boden unter den Füssen wegzieht und man nicht weiss, wo man landen wird.»

Acht Jahre vergingen, bis das Album fertig war

Die 40-jährige St.Gallerin kennt das nur zu gut. «Ich war lange orientierungslos und wusste nicht, wo es mich als Musikerin hintreiben wird.» Ein Grund, weshalb es acht Jahre dauerte, bis ihr erstes Soloalbum fertig war. «Ich habe drei Anläufe gebraucht», erzählt Sutter und lacht. «Erst wollte ich mit einem Produzenten zusammenarbeiten, dann mit einer Band – bis ich erkannte, dass ich es auch alleine schaffen kann.»

Ein kompletter Alleingang war es dann aber trotzdem nicht. Sutter, die seit 30 Jahren Musik macht, holte für die Produktion ihres Albums unter anderem den Berner Popsänger Pascal Schärli, die Kontrabassistin Dina Kehl und den Wiener Soundtüftler Kimyan Law ins Boot. Schon immer suchte sie regelmässig die Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, etwa mit den Rappern Greis und Manillio sowie mit dem St.Galler Electro-Pop-Produzenten Wassily (Basil Kehl), mit dem sie 2019 eine EP aufnahm. «Über die Jahre hinweg habe ich mir ein grosses Netzwerk aufgebaut. Davon kann ich nun profitieren.»

Songs, die Mut machen

Im Zentrum des Albums steht jedoch Elyns charakteristische Stimme – und die poetischen Texte, die viel aussagen über ihr Leben und darüber, wie sie die Welt sieht. «Fast jeder Song nimmt Bezug auf eine Lebensphase von mir.» Den einzigen auf Deutsch gesungenen Song («Ich halt zu dir») hatte sie ursprünglich für einen Freund geschrieben, um ihm Mut zu machen:

Ich halt zu dir

Bin da für dich

Auch wenn du keine Lösung siehst

Bring dich zurück

Denn was du bist

Das kann dir niemand nehmen

«Doch dann kamen harte Zeiten, in denen ich mich selber daran erinnern musste, dass Ruhe, Kraft und Klarheit zurückkehren werden», sagt Sutter.

Wirst den Horizont überschreiten

Da warten dann deine Gelegenheiten

Wirst bereit sein mit 1000 Ideen

Jetzt noch einen Schritt weitergehen

Eine Mischung aus Jazz, Pop und Filmsoundtrack

Musikalisch bieten die acht Songs, die stilistisch grundsätzlich im Popbereich anzusiedeln sind, viel Überraschendes: «Find Gold» beginnt wie eine klassische Folknummer mit akustischer Gitarre, der Song «Flower by Night» ist jazzig angehaucht, und «Alive Tho’ Sadness» ist ein instrumentales Zwischenspiel, das an Filmsoundtrack erinnert.

In den Songs, so scheint es, widerspiegeln sich eben nicht nur besondere Lebensmomente von Elyn, sondern auch das, was sie in den vergangenen Jahren musikalisch geprägt hat. «Ich höre gerne Filmmusik», sagt sie. Und wie kommen die Jazz-Elemente in ihre Songs? Sie habe früher mal Jazzworkshops besucht, und sich sogar überlegt, die Jazzschule zu machen. Doch sie sei froh, dass sie es nicht getan habe. «Ich hätte mich zu sehr verkopft. Ich finde es schön, dass ich beim Komponieren frei bin.»

Die Zweifel von damals scheinen heute wie weggeblasen. Davon zeugt letztlich auch der mehrdeutige Albumtitel. «Borne», also «getragen», verweist auf die Songzeile «I heard the leaves flying borne by the wind» und damit auf den atmosphärisch-schwebenden Charakter der acht Songs. «Born» liest sich jedoch auch als selbstbewusstes Statement einer Künstlerin, die «Boden geschaffen» hat und «angekommen ist» – und nun den Schritt dorthin wagt, wo es ihr immer etwas unangenehm ist: ins Rampenlicht.

Nächste Auftritte von Elyn in der Ostschweiz: 30. April, Honky Tonk Festival St. Gallen;

8. Oktober, Palace St.Gallen (Plattentaufe). Mehr Infos unter elynmusic.com

