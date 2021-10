Pop Glitzernägel sind sein Seelenpflaster: Der Rheintaler Retropopstar Crimer klingt auf seinem neuen Album so traurig wie nie zuvor Am Freitag erscheint mit «Fake Nails» das zweite Album von Crimer. Darauf singt der 31-jährige Balgacher mit viel Hingabe von der Jagd auf innere Dämonen, Internet-Perverslingen und einer künstlerischen Schaffenskrise. Claudio Weder Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gel-Nägel sind das neue Markenzeichen des Rheintalers. Bild: PD

Den Rollkragenpulli hat Crimer im Kleiderschrank verstaut, der berühmte Mittelscheitel ist passé. Stattdessen trägt Alexander Frei, wie der Popsänger im richtigen Leben heisst, nun weisse Tanktops und einen Vokuhila, das Nackenhaar zu einem Schwänzchen geflochten.

Und auch der neuste Trend der Männermodewelt geht nicht spurlos am «stylischsten Musiker der Schweiz» vorbei, wie ihn SRF einst nannte: Auf Instagram präsentiert sich Crimer fast nur noch mit Gel-Nägeln, langen, kurzen, bunten, schlichten.

Es verwundert daher nicht, dass sein neues Album, das am 15. Oktober erscheint, auf den Titel «Fake Nails» lautet. Die «falschen Nägel» sind zu seinem neuen Markenzeichen geworden: Vor zwei Wochen hat Crimer die zwölf Songs zum ersten Mal in einer exklusiven Show in einem Zürcher Nagelstudio präsentiert. Wobei sich die Gäste, sowohl weiblich als auch männlich, auf Wunsch die Nägel machen lassen konnten – mit Crimers eigens für das Album kreiertem Glitzer-Nagellack.

Geplagt von Selbstzweifeln und Erfolgsdruck

Die Nagel-Geschichte ist aber mehr als bloss ein Marketing-Gag. Die Gel-Nägel sind für Crimer eine Art Schmuck, den er ständig ändern und dem Outfit anpassen kann:

«Ich gehe oft ins Nagelstudio und lasse mich inspirieren von dem, was ich gerade trage.»

Er habe dann irgendwann angefangen, so «rumzuspinnen», dass er auch sein neues Album danach benennen wollte. «Das mit den Nägeln» bedeute ihm viel. Es habe ihn motiviert, das vergangene Jahr durchzustehen. Ein Jahr, das auch für Crimer, der vor zwei Jahren seinen Job in einer Werbeagentur gekündigt hat und seither sein täglich Brot mit Musik verdient, kein einfaches war. Nicht nur wegen Corona:

«Ich war als Künstler so zerbrechlich wie nie zuvor.»

In Crimers Karriere gab es von Anfang an nur eine Richtung: nach oben. Seine allererste Single «Brotherlove» war ein Hit, sein Débutalbum «Leave Me Baby» (2018) landete auf Platz zwei der Schweizer Charts. Noch im selben Jahr erhielt er einen Swiss Music Award und spielte an zahlreichen Festivals.

Danach wurde es stiller um den als Schweizer Pop-Nachwuchs gefeierten Balgacher. Unter anderem plagten ihn Selbstzweifel: «Ich kam irgendwann an einen Punkt, an dem mir meine Musik nicht mehr gefiel», erzählt der 31-Jährige.

«Hinzu kam der Druck, an den Erfolg des ersten Albums anknüpfen zu müssen. Das machte mich fertig.»

Mit «Brotherlove» wurde Crimer 2017 schlagartig berühmt. Video: Youtube

Synthesizer aus goldenen Zeiten

Dass Crimer mit sich selbst haderte, kommt auf dem neuen Album, das in London «in einem kleinen Wohnzimmer vollgestopft mit Synthesizern aus goldenen Zeiten» aufgenommen wurde, immer wieder zum Ausdruck: Im ersten Song «David» erkundet er, wie man heutzutage zum perfekten Posterknaben wird, singt davon, wie er jeden Tag in den Spiegel schaut und jemand anderes sein will. Auch von der Jagd auf die inneren Dämonen («My Demons») und vom Gefühl des Auseinanderfallens («Falling Apart») handeln die meist mit sonorer Stimme vorgetragenen Texte.

Überraschend schwermütig klingt Crimer in der gefühlvollen Ballade «I Want You To Know», in welcher er seine künstlerische Schaffenskrise verarbeitet. Eingehüllt in ein warmes Bad aus Synthiepads singt er von seiner Unfähigkeit, ein Liebeslied zu schreiben. «Crimer hat noch nie so traurig getönt», sagt Crimer über diesen Song.

«Aber mein Produzent meinte, es müsse ja nicht immer ein Discobanger sein.»

In «I Want You To Know» verarbeitet Crimer eine künstlerische Schaffenskrise. Video: Youtube

Womit er recht hat. Potenzial für den Dancefloor haben Crimers Popnummern im 80er-Stil so oder so: Es fällt ja auch schwer, sich den Rheintaler auf der Bühne ohne die wilden Tanzeinlagen vorzustellen, die genauso ein Markenzeichen von ihm sind wie die Glitzernägel und die ständig wechselnden Boyband-Frisuren.

Engelschöre und Internet-Perverslinge

Doch trotz grossem Wiedererkennungswert: «Ich wollte nicht einfach mein altes Album reproduzieren, sondern Neues ausprobieren», sagt Crimer. Experimentierfreudig zeigt er sich zum Beispiel im Song «Home Alone», über den er sagt: «Crimer hat noch nie so fröhlich getönt.» Plötzlich gesellt sich eine Gitarrenmelodie, ein Engelschor sowie ein Glockenspiel zu den glitzernden Synthies und elektronischen Drums.

«Home Alone» handelt von einer zerrütteten Partynacht. Video: Youtube

Überraschend ist nicht zuletzt auch Crimers Offenheit, wenn er in «Never Enough» erzählt, wie er als Teenager seine Webcam verbrannte, nachdem ihn ein Internet-Perversling zu unzüchtigen Taten vor der Kamera genötigt hat.

Am Ende bleibt Crimer aber nicht im dunklen Tunnel stecken: Von seinen Dämonen kann er sich befreien. «That's alright», es ist alles gut, jauchzt er immer wieder in «Home Alone». Und fordert im Schlusssong «Deeper Kind Of Love» zum Tanzen auf.

Mit dem neuen Album sei er glücklich – trotz anfänglicher Zweifel. Er habe versucht einfach das zu machen, worauf er Lust hatte – ohne den Druck, dabei irgendwelchen Konventionen entsprechen zu müssen. Obwohl: Konventionen haben in Crimers Glitzerlack-Universum ja ohnehin keinen allzu hohen Stellenwert. Das ist auch gut so.

Plattentaufe am Freitag, 12. November, im Palace St.Gallen, Beginn 21 Uhr. Infos unter palace.sg oder crimer.ch