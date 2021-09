Die Singer-Songwriterin Femi Luna bringt ihr erstes Album heraus

Pop Die St.Galler Singer-Songwriterin Femi Luna schenkt sich zu ihrem 22. Geburtstag ein «akustisches Album mit viel Wumms» Für Femi Luna ist Songwriting eine Art Therapie: Die 22-jährige St.Gallerin mit niederländischen Wurzeln verarbeitet in ihrer Musik alles, was sie gedanklich und gefühlsmässig gerade beschäftigt. Ihr neues Album «Library» handelt von der Achterbahnfahrt des Lebens. Claudio Weder Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Die Singer-Songwriterin Femi Luna wuchs in Herisau auf, heute lebt sie in St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Femi Luna hat gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn die St.Galler Singer-Songwriterin bringt heute ihr Débutalbum «Library» heraus – am selben Tag, an dem sie 22 Jahre alt wird. Das Datum der Veröffentlichung habe sie bewusst gewählt: «Ich wollte mir selber ein Geburtstagsgeschenk machen.»

Geplant war das aber nicht von Anfang an. Selbst das Album nicht: «Ich wusste nur, dass ich eines aufnehmen will, ein Konzept hatte ich keines.» Wie genau es tönen soll, das stand Anfang 2020, als sie sich zum ersten Mal mit Philippe Laffer von den Alterna Studios in Basel getroffen hatte, noch in den Sternen.

Spätestens seit der Veröffentlichung ihres Minialbums «Freedom» vor zwei Jahren ist es aber kein Geheimnis mehr, dass die in Herisau aufgewachsene Sängerin mit ihrer Musik ganz persönliche Geschichten erzählt. Wie in einem Tagebuch hält sie in ihren Liedern Fragmente aus ihrem Leben fest. Das Songwriting ist für sie eine Art Therapie: «Es hilft mir zu verarbeiten, was mich gefühlsmässig und gedanklich gerade beschäftigt.» In anderen Worten:

«Wenn eine Emotionsbombe über mir platzt, dann lasse ich diese in Text und Musik einfliessen.»

Gefühle, die fast jeder kennt

Femi Luna sieht die Welt als eine riesige Bibliothek. Und die Menschen darin als wandelnde Bücher. Auch sie selbst ist ein wandelndes Buch, wobei sie in ihrer Musik immer wieder mal ein Kapitel daraus «vorliest». Die Geschichten, die sie in «Library» erzählt, handeln vom Verliebtsein, von Selbstzweifel, Trauer, Wut – von Gefühlen also, die fast jeder kennt.

«Ich will, dass sich die Hörerinnen und Hörer verstanden fühlen und wissen, dass sie nicht alleine in der Achterbahn des Lebens mitfahren.»

Denn bekanntlich läuft im Leben nicht immer alles rund, auch Femi Luna kennt diese Hochs und Tiefs. «Die meisten Lieder entstehen, wenn es mir nicht so gut geht», erzählt sie. In «Bad Brain Party» etwa singt Femi Luna von einem Zusammenbruch und wie sie einen Ozean voller Tränen weint. Geradezu verzweifelt klingt der Aufschrei «I wanna stay alive» im energiegeladenen Schlussteil des Songs «Even If I Fight».

Der letzte Song des Albums, «I'm Trying», bringt dann wieder Licht ins Dunkel: Darin versucht das singende Ich, sich von den düsteren Gedanken zu befreien und dem Leben wieder eine Chance zu geben.

Von der Ukulele verabschiedet

Insgesamt klingt Femi Luna in «Library» reifer und erwachsener als in ihrem Minialbum «Freedom». Die verträumt-melancholischen Popsongs sind komplexer, wenn auch die Instrumentierung minimalistisch bleibt: «Es ist ein akustisches Album. Aber eines mit Wumms», so beschreibt es die junge Künstlerin mit niederländischen Wurzeln. Musikalisch habe sie «aufgestockt», was bedeutet, dass auf dem neuen Album auch ihre Bandkollegen Florian Schmid (Schlagzeug), Gian Trüb (Piano) und Michael Schneider (Bass) zu hören sind.

Was einige Femi-Luna-Fans bei den neuen Songs aber vielleicht vermissen: die Ukulele. Von diesem Instrument hat sich die Musikerin, zumindest vorübergehend, verabschiedet. Von der Intensität her habe es nicht zum neuen Album gepasst, sagt sie. Auch ihre Songs schreibt sie nicht mehr mit der Ukulele, sondern mit Gitarre oder Klavier.

2022 spielt sie am Open Air St. Gallen

Ebenso zufällig wie «Library» entstanden ist, sei sie in die Musikszene reingerutscht, erzählt Femi Luna. Alles ins Rollen gebracht hat wohl der Sieg am Nachwuchswettbewerb Kammgarnstars im Jahr 2019, dank welchem sie am Schaffhauser Festival «Stars in Town» im Vorprogramm der britischen Popsängerin Amy MacDonald und der Schweizer Mundartband Dabu Fantastic auftreten durfte. Im kommenden Jahr folgt mit dem Auftritt am Open Air St.Gallen gleich ein weiteres Highlight für die 22-Jährige.

2019 gewann Femi Luna den Nachwuchswettbewerb Kammgarnstars. Tobias Garcia

Als Nächstes steht jedoch die Plattentaufe am 1. Oktober im Palace an. So recht begreifen kann Femi Luna das alles noch nicht. «Es ist so surreal», sagt sie und lacht. Eigentlich steht sie nicht gerne im Rampenlicht, spielt lieber auf kleinen Bühnen, wollte auch ihre allerersten Songs lieber für sich behalten. Noch heute kann sie manchmal nicht so recht verstehen, warum andere ihre Musik mögen.

Dass sie aber für die Musik berufen ist, zeigt nicht zuletzt ihr Name: Femi Luna ist kein künstlerisches Pseudonym. So heisst sie wirklich. Femi leitet sich von Euphemia ab, was im Altgriechischen «gute Stimme» bedeutet.

Plattentaufe von «Library» am 1. Oktober, 20.30 Uhr, im Palace St.Gallen.