Pop Die Welt im Ausverkauf: Auf dem neuen Stahlberger-Album herrscht Endzeitstimmung «Lüt uf Fotene» heisst das neue Album der St.Galler Mundartband Stahlberger. Es klingt poppiger und heller als der Vorgänger – auch wenn mehr als ein Song vom Weltuntergang handelt. Claudio Weder Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Stahlberger sind (von links): Dominik Kesseli (Drums), Christian Kesseli (Gitarre, Synthesizer), Manuel Stahlberger (Gesang), Michael Gallusser (Gitarre, Keyboard) und Marcel Gschwend (Bass). Bild: PD/Adrian Elsener

Die Stimmung ist beklemmend. Draussen herrscht Sintflut, es fällt seit Wochen Regen, während drinnen, in der Hütte ganz oben auf dem Berg, die Luft langsam knapp wird. Man isst Bohnen aus Büchsen und wartet auf den Weltuntergang:

«Alles isch überschwemmt / Alli Dörfer und Städt / S Wasser stiigt und stiigt / Bis es üs schliesslich hät.»

Es ist nichts Neues, dass die fünfköpfige St.Galler Mundartband Stahlberger gelegentlich den Weltuntergang heraufbeschwört. Man denke an die «Klimawandel»-Hymne oder den Song «Wenn d Welt undergoht» vom Album «Die Gschicht isch besser» (2014). «Es macht einfach Spass, Endpunkte zu beschreiben», sagt Sänger und Texter Manuel Stahlberger. Auch auf «Lüt uf Fotene» geht die Welt mehrmals unter, dem neuen, fünften Album der Band, das am Freitag erschienen ist.

Radiohits mit Refrains

Der Song «Hütte», aus dem eingangs zitiert wurde, ist einer jener Apokalypse-Songs. Sowohl klanglich als auch textlich ist es der dunkelste auf dem Album, wenn gleich am Ende dann doch ein wenig Optimismus mitschwingt: «Es isch no immer am rägne / Aber es loht noh e bitz». Endzeitstimmung herrscht auch im Schlusssong, der vom Ausverkauf der Welt handelt:

«D Welt macht zue / Gratis zum mitneh / Bärge, Meer, Steppe / Iis und Schnee».

Trotzdem klingt «Lüt uf Fotene» heller, melodiöser und leichtfüssiger als der düstere, elektronische Vorgänger «Dini Zwei Wänd» aus dem Jahr 2019. «Lüt uf Fotene» sei ein Popalbum, sagt Manuel Stahlberger, «mit Songs, die für unseren kleinen Kosmos Radiohits sind». Tatsächlich hat man auf einem Stahlberger-Album noch nie zuvor so viele Refrains gehört – oft bestehen die Songs nur aus zwei Strophen –, und noch nie zuvor hat man Manuel Stahlberger, der seine Texte üblicherweise in einer Art Sprechgesang vorträgt, so oft singen gehört.

Das Video zur Vorabsingle «Hei zu dir» hat der St.Galler Lasse Linder produziert, der 2020 einen europäischen Filmpreis erhalten hat. Video: Youtube

Der Familien-Freak und Feilen im Brot

Am poppigsten ist die Ballade «Hei zu dir» mit ihrer verträumten Synthie-Melodie im Intro, die zum Mitpfeifen verleitet. Der Song hat etwas Versöhnliches, trotz des düsteren Textes, der vom Gefangensein handelt:

«Gfange mit zehni / Ha mi dure kämpft / Gfange mit zwanzgi / Ha mi dure kämpft / Gfange mit drissgi / Ha mir vorgstellt i wär tot / Aber du häsch mir e Fiile gschickt / Imene Brot.»

Das Gefangensein, das Tappen im Nebel, ist eines der zentralen Themen des Albums. «Bis 20 hatte ich wirklich das Gefühl, die ganze Welt sei ein einziger dichter Nebel, ein Labyrinth», sagt Manuel Stahlberger, der in seinen Texten neuerdings fast ausschliesslich aus der Ich-Perspektive erzählt. Trotzdem: «Die Figuren sind nicht eins zu eins ich, vielmehr sind es Schattierungen von mir.»

Es sind, wie so oft bei Stahlberger, Figuren, die sich zurückziehen, sich verabschieden, sich auflösen. Figuren, die, wie im Song «Drifte», vergeblich versuchen, aus dem gemütlichen, kleinbürgerlichen Alltag auszubrechen, oder plötzlich, sei es in einem Lift oder in einer Bar, erkennen: «Da bi glaub gar nöd i.»

Wenn das Kartenhaus der eigenen Identität in sich zusammenfällt: Das Video zum Song «Gar nöd i». Video: Youtube

Wie so oft gehört die Bühne aber auch den Aussenseitern und Randfiguren: Dem «Freak vo de Famili», der während eines Familientreffens plötzlich vom Sofa aufsteht und Höhlenmalereien an die Wand malt. Oder jenen Leuten, die auf Fotos verschwommen im Hintergrund oder am Rand, «eifach au no druf» sind. «Ich frage mich, in wie vielen Fotoalben von fremden Leuten ich wohl zu sehen bin, als unscharfe Figur im Hintergrund», sagt Manuel Stahlberger über die Entstehung des Titelsongs «Lüt uf Fotene».

Das Fundament muss sitzen

Aufgenommen wurden die zehn neuen Songs im Tonstudio von Keyboarder und Gitarrist Michael Gallusser. Hier haben die Stahlbergers – denen auch Schlagzeuger Dominik Kesseli, Bassist Marcel Gschwend und Gitarrist Christian Kesseli angehören – auch ihre letzten beiden Alben aufgenommen.

Nicht immer jedoch geht das so schnell. Innerhalb eines Jahres war «Lüt uf Fotene» im Kasten, Corona sei Dank: «Wir hatten noch nie so ausgiebig Zeit, um gemeinsam Musik zu machen», sagt Manuel Stahlberger.

Eine gewisse Spiel- und Experimentierlust hört man dem neuen Album denn auch an. Wobei der frische, raffinierte und poppige Sound auch Produzent Olaf Opal zu verdanken ist. Mit «Lüt uf Fotene» hat der Bochumer, bekannt für seine Produktionen mit deutschen Rockbands wie The Notwist, zum ersten Mal ein Schweizer Album produziert. Manuel Stahlberger sagt:

«Er hat zwar am Anfang meine Texte nicht verstanden, dafür aber unseren Sound.»

Einen Sound, der von gekonntem Minimalismus lebt, bei dem jedes einzelne Element, sei es eine Basslinie, eine Akkordfolge oder eine Gitarrenmelodie, seinen berechtigten Platz hat. «Das Fundament muss sitzen, da sind wir sehr wählerisch», sagt Michael Gallusser.

Entsprechend viel Zeit brauche es, bis das Soundgeflecht, «das Trägermaterial für Manuels Geschichten», gefunden sei, bis Text und Musik eine Einheit bilden. Lange Jamsessions gehen dem voran. Gallusser vergleicht es mit dem Kochen von Gemüsefond. Es sei eine ewige Suche nach den richtigen Zutaten, die dann während Stunden eingeköchelt, reduziert und abgeschmeckt werden. Bis die Suppe schliesslich schmeckt.

Plattentaufe am 14. und 15. April im Palace St.Gallen.

