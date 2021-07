Gion Stump veröffentlicht neues Soloalbum.

Pop Der St.Galler Gion Stump hat allein ein ganzes Album aufgenommen – und ging dabei Apérölen mit dem Drummer von Nick Cave Man kennt ihn als Sänger von Gion Stump & the Lighthouse Project. Jetzt hat der St.Galler Gion Stump ein Soloalbum eingespielt und eingesungen. In zwölf Liedern schildert der 29-Jährige seine persönliche Pandemiebewältigung. Mit Augenzwinkern und Pathos. Roger Berhalter 09.07.2021, 17.00 Uhr

«Das Virus ist ja nicht böse», sagt der St.Galler Musiker Gion Stump. Bild: Ralph Ribi

«Ich habe jedes Bild umgehängt und jedes Zimmer neu gestrichen», singt Gion Stump in seinem Song «Boredom». Ja, Langeweile kannten viele während der Pandemie. Auch der St.Galler Musiker sass oft allein zu Hause in seiner Wohnung, doch langweilig wurde ihm dabei nicht. Zwölf Songs hat Stump in den vergangenen Monaten geschrieben, aufgenommen und produziert. «Gravity» heisst sein zweites Soloalbum, das soeben erschienen ist.

Darauf findet sich auch der Song «Boredom», in dem Stump das Verharren in den eigenen vier Wänden schildert und erzählt, wie er irgendwann jedes Möbelstück umplatziert, jedes Rezept ausprobiert und jeden Song komponiert hatte. Ist es ihm wirklich so ergangen? «Das mit den Bildern stimmt, die habe ich tatsächlich alle umgehängt», sagt Stump. Doch der restliche Text sei eine Übertreibung mit Augenzwinkern.

Die Party ist vorbei – zumindest vorläufig

«Gravity» ist deutlich ruhiger im Vergleich zu Gion Stumps erstem Soloalbum «Rail Tracks» aus dem Jahr 2013. Damals sang er höher, lauter, energiegeladener, auch die Musik ging treibend voran. Doch jetzt ist die Party vorbei, zumindest vorübergehend, das hört man «Gravity» an, das intimer, reduzierter und zurückhaltender daherkommt. Das hat laut Stump aber nicht zuletzt praktische Gründe:

«Der Gesang ist auch wegen der Nachbarn nicht so kraftvoll. Schliesslich habe ich oft in der Nacht aufgenommen.»

Auch auf ein echtes Schlagzeug hat er deswegen nicht gehauen, sondern stattdessen am Computer digitale Klänge verwendet. So ist «Gravity» ein kompromissloses Soloprojekt geworden: Gion Stump hat alle Songs und Texte geschrieben, alle Instrumente selber eingespielt, alle Stimmen selber aufgenommen und abgemischt. Erst für den letzten Arbeitsschritt, das Mastering, wich er auf ein professionelles Tonstudio aus.

Video zum Song «Shiny Leather Shoes» von Gion Stump. Quelle: Youtube

Zweimal sind auf dem Album aber doch noch kurze Gastauftritte zu hören. Für den Song «Morning of the World» hat Stumps Bruder Reto einen Beat eingespielt. Und für «Everlove» konnte der St.Galler einen prominenten Musiker verpflichten: Thomas Wydler, Schlagzeuger der australischen Band Nick Cave and the Bad Seeds. «Wir sind schon lange befreundet. Thomas ist einer meiner härtesten Kritiker», sagt Stump.

Irgendwann während der Pandemie hätten sie angefangen, am Freitag jeweils per Zoom miteinander anzustossen. «Apérölen», sagt Stump grinsend. Er spielt ein Handyvideo vor, das Thomas Wydler am Schlagzeug zeigt. Aus diesem nur wenige Sekunden langen, per Smartphone aufgenommenen Beat hat Stump eine ganze Schlagzeugspur für einen Song gemacht.

Die Chips von Bill Gates, die Slogans von «QAnon»

Inhaltlich handeln alle Songs auf «Gravity» mehr oder weniger direkt von der Pandemie. In «Hollywood Party» nimmt Stump die Verschwörungserzählungen auf die Schippe. Im Text erwähnt er alle Absurditäten, die in den sozialen Medien in letzter Zeit geraunt und geteilt wurden, von den Chips von Bill Gates, über die Slogans der Gruppe «QAnon» bis zu den Kinderblut trinkenden US-Eliten. Natürlich meint Stump das nicht ernst, sondern satirisch:

«Das Virus ist ja nicht böse. Wir suchen aber nach einem Schuldigen, nach einer einfachen Antwort. Dass niemand dahinter stecken soll, diesen Gedanken halten wir nicht aus.»

Die zwölf Songs von «Gravity» zeigen die ganze Spannweite von Gion Stump. Er kann in bester Singer-Songwriter-Manier Lieder singen, die auch mit einer akustischen Gitarre am Lagerfeuer funktionieren. Da und dort lässt er aber auch komplexeres Songwriting aufblitzen und unkonventionellere Klänge ertönen. Seine dunkle, sonore Stimme neigt zum Pathos. Manchmal trägt er dabei zu dick auf, und ein paar dramatische Synthesizer-Akkorde weniger hätten dem Album gutgetan. Aber insgesamt ist «Gravity» ein überzeugendes Dokument einer persönlichen Pandemiebewältigung.

Normalerweise mit Band: Gion Stump (Zweiter von rechts) und seine Mitmusiker von The Lighthouse Project. Bild: PD

Nach diesem Sololauf folgt nun bald wieder ein Album zusammen mit seinen Mitmusikern, der Band The Lighthouse Project. Sie sei sein Hauptprojekt, betont Stump. Die Aufnahmen für das nächste Album «A Penny For The Fool» seien schon im Kasten. Anfang September soll die erste Single erscheinen, im kommenden Februar dann das ganze Album. Und bald dürfte Stump auch wieder Sololieder schreiben, denn Langeweile kennt er nach wie vor nicht: «Stillstand ist das Schlimmste.»