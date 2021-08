Poesie Gedichte wie Sugo – oder wie ein Rülpser: Der St. Galler Lyriker Ivo Ledergerber spielt lustvoll mit einer neuen Publikationsform Von Gott bis hin zu gottverdammten Autoposern – in Ivo Ledergerbers Gedichten hat vieles Platz und bleibt doch genug Luft und Leerraum zum Weiterdenken. Statt noch ein Buch herauszubringen, hat er die neuesten Texte in federleichten losen «Atelierheften» versammelt. Bettina Kugler 25.08.2021, 17.00 Uhr

Der St. Galler Lyriker, Blogger und Verleger Ivo Ledergerber. Bild: Michel Canonica

Wie so oft liegt das Gute und Bedeutungsvolle ziemlich nahe, nur einen Steinwurf von Ivo Ledergerbers Haustür im St.Galler Stadtteil St.Fiden entfernt. Es schaukelt sanft im Wind, verlockt zu Träumereien zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Dort und dem Hier, in dessen Boden irgendwann ein Grab ausgehoben wird: die Hängematte im Nachbarsgarten, «festgezurrt / am Pfosten der Kinderschaukel / (...) hängt am anderen Ende / am Friedhofsgitter». Wer sich in dieser Luftliege in den Schlummer schaukelt, dürfte die Vorläufigkeit des Daseins bildkräftig spüren.

An solchen sinnträchtigen Alltagsdingen kann Ivo Ledergerber nicht achtlos vorbeigehen; manchmal macht er sich auch ein Foto, als Gedächtnisstütze, für den lyrischen Vorrats- und Zettelkasten. Die Hängematte als Metapher gab dem inzwischen 81-jährigen Lyriker den ersten sanften Stups, noch einmal von einem neuen Buch zu träumen, nach rund zwanzig Gedichtbänden, die er in fünf Jahrzehnten veröffentlicht hat. Dann aber fand er stattdessen eine neue, zum schwebenden Inhalt passende Form: dünne, lediglich gefaltete Hefte; selbst ausgedruckt, mit einer schlichten Banderole versehen. Leichtes Gepäck, aus dem man Einzelstücke herauszupfen und mitnehmen kann. Mal drei, mal fünf oder sechs Blätter umfassend – je nach lyrischer Ergiebigkeit der einzelnen Themen.

Staunen «über ein All / der puren Verschwendung»

Elf «Atelierhefte» liegen jetzt vor, durchnummeriert, in kleiner, geradezu exklusiver Auflage von hundert Stück. Die 1200 Broschüren, wegen eines Druckfehlers hundert mehr als geplant, hat Ivo Ledergerber von Hand gefaltet, sich derweil gefreut an der leichten, offenen Form – nicht zuletzt deshalb, weil er sich früher oft ärgern musste, wenn trotz aller Sorgfalt doch «ein dicker Hund» im Buch zu finden war. Diesmal reichte es, das fehlerhafte Blatt neu auszudrucken und nochmals Hand anzulegen. Ledergeber sagt dazu:

«Mir gefällt das Offene, Verspielte. In Heftform sind Gedichte leichter, übersichtlicher, und wenn ich möchte, mache ich einfach weiter. Oder vielleicht fällt eines der Hefte auch wieder heraus.»

Lyrisch in Form und Schwung hält sich Ivo Ledergerber seit geraumer Zeit als Blogger: Jede Woche veröffentlicht er online ein Gedicht auf «Ivos Blog», oft jahreszeitlich, manchmal tagesaktuell und politisch, dann wieder mit Denkwürdigem, das ihm im Vorgarten oder beim Flanieren aufgefallen ist. «Nicht alle sind davon sind von hohem Anspruch», räumt er ein; «manche sind eher wie ein Rülpser, etwas, das einfach so hochkommt.»

Bei anderen dagegen grübelt und dreht er lange an den Worten, bis alles stimmt, die Essenz des Gedankens übrigbleibt; diese Arbeit vergleicht Ledergerber mit dem Kochen eines Sugo. Gedichte der einen wie der anderen Art finden sich auch in den «Atelierheften»; etwa jenes über den Tanz trockener Blätter auf der Strasse, so viel heiterer als das Geschrei der Wurfsendungen im Briefkasten. Oder das Abendlied mit Autoposergetöse: Sentimentales Gesäusel tönt anders.

So weit Ivo Ledergerbers Gedankenhorizont auch sein mag, seinen Nachbarn und dem Leben hier und jetzt bleibt der Lyriker stets mit allen Sinnen verbunden. Dabei kann vieles zur Metapher werden, wie die Hängematte. Immer wieder staunt er «über ein All/ der puren Verschwendung». An Worten freilich ist in den Gedichten kaum je eines zu viel.

Ivo Ledergerber: Atelierhefte 1-11. Verlag Ivo Ledergerber. Fr. 20.­– Buchvernissage So 29.8., 10.30 Uhr Centrum dkms St. Gallen (Auf dem Damm 17).