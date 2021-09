Palace-Podium zum neuen Superintendanten fürs Theater St.Gallen

Podium Heisse Debatte um den Superintendanten: Im St.Galler Palace diskutierten Theater- und Kulturvertreter über die zukünftige Führungsstruktur des Theaters St.Gallen Das Theater St.Gallen sucht eine Direktion, die sowohl die Kunst als auch das Operative steuert. Kann das gelingen? Das Kulturlokal Palace und die IG Kultur Ost organisierten dazu eine Podiumsdiskussion.

Urs-Peter Zwingli Jetzt kommentieren 15.09.2021, 15.20 Uhr

Am Theaterpodium diskutierten (von links nach rechts): Urs Rüegsegger, Verwaltungsratspräsident Konzert und Theater St.Gallen, Anja Dirks, Co-Leitung Schauspiel Theater Basel, Moderatorin Christina Genova, «St.Galler Tagblatt», Ann-Marie Arioli, leitende Dramaturgin Theater Kanton Zürich, und der St.Galler Theologe und Publizist Rolf Bossart.

Braucht das Theater St.Gallen einen Superintendanten? Diese Frage steht im Raum, weil der geschäftsführende Direktor des Theaters, Werner Signer, nach rund 30 Jahren auf Mitte 2023 pensioniert wird. Die Ausschreibung seiner Nachfolge sorgt in der St.Galler Theaterszene für Aufregung. Gesucht wird für das Theater nämlich eine Direktion, die sowohl operativ als auch künstlerisch über alle drei Sparten die Verantwortung hat.

Doch kann eine derart hierarchisch geprägte Struktur in einem modernen Theaterhaus noch funktionieren? Darüber diskutierten am Dienstagabend im Kulturlokal Palace St.Gallen die beiden Theaterschaffenden Anja Dirks (Schauspieldirektion Theater Basel) und Ann-Marie Arioli (leitende Dramaturgin Theater Kanton Zürich) mit Rolf Bossart (St.Galler Publizist und Dozent) und Urs Rüegsegger (Präsident des Verwaltungsrates von Konzert und Theater St.Gallen). Das Podium moderierte Christina Genova, die Leiterin des Ressorts Ostschweizer Kultur bei dieser Zeitung. In der Debatte stand Rüegsegger im Zentrum: Er musste sich vielen kritischen Fragen aus der Runde sowie aus dem Publikum stellen.

Starke Persönlichkeit kann Profil schärfen

Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger ist überzeugt, dass eine starke Persönlichkeit an der Spitze das Profil des Theaters St.Gallen stärken kann.



Rüegsegger erklärte zum Einstieg, warum der Theater-VR eine Direktion suche, bei der alle Fäden zusammenlaufen: «Der Wettbewerb unter den Kulturinstitutionen wird sich verstärken. Eine starke Persönlichkeit kann helfen, das Profil des Theaters zu schärfen.» Rolf Bossart, der unter anderem am neuen St.Galler Schauspielprojekt «Hotspot Ost. Sankt Irgendwo im Nirgendwo» mitgewirkt hat, hakte ein:

«Das Theater ist hochsubventioniert. Warum muss es sich am Wettbewerb orientieren?»

Er wünsche sich vielmehr ein Theater, in dem vier Sparten gleichberechtigt und flexibel Projekte verwirklichen können. Dies auch in Kooperationen mit der freien Szene, mit den Theatern in Konstanz und Bregenz sowie auf Touren «in der Provinz». Das würde aber bedingen, dass «Produktionen wie etwa Musicals schlanker realisiert werden». Das St.Galler Schauspiel stehe heute im Schatten des Musiktheaters, sagte Bossart. Er erntete mit diesem kritischen Statement spontanen Applaus des Palace-Publikums.

Die Theaterschaffenden Dirks und Arioli haben gute Erfahrungen mit Co-Leitungen gesammelt. Im Theater Basel beispielsweise gibt es zwar einen Intendanten, dieser könnte jedoch von einer zehnköpfigen Leitungsgruppe im Konfliktfall überstimmt werden. In dieser Gruppe sind alle Sparten, aber auch Technik, Verwaltung, Kommunikation etc. vertreten. «Wir treffen uns wöchentlich zu Sitzungen. Entscheidungen werden gemeinsam gefällt», sagte Dirks. Diese Organisationsform sei «nicht unanstrengend», sie stelle jedoch sicher, dass alle Leitungspersonen hinter den Beschlüssen stünden. «Und wenn Probleme gemeinsam diskutiert werden, wächst das gegenseitige Verständnis.» Sie glaube zudem, dass eine Person nicht alle Anforderungen erfüllen könne, die heute in der Funktion eines Intendanten zusammenkommen.

Intendant soll vor allem Künstler sein

Das Theaterpodium wurde von der IG Kultur Ost und der Erfreulichen Universität Palace organisiert.



Rüegsegger betonte in der Diskussion mehrfach, es werde eine «integre» Person mit einem kooperativen Führungsstil gesucht. Ausserdem komme die neue Struktur nicht einem völligen Neustart gleich:

«Wie heute Abend mehrfach gesagt wurde, wird Werner Signer de facto in breiten Kreisen schon als Generalintendant wahrgenommen.»

Signers Verdienst sei es, dass er den «fordernden» politischen Leistungsauftrag des Theaters (unter anderem ein Eigenfinanzierungsgrad von 30 Prozent) eingehalten habe. Damit die neue Direktion ähnlich straff wirtschaften könne, werde ihr bei Bedarf ein Finanzverantwortlicher zur Seite gestellt, so Rüegsegger. Denn: In erster Linie soll der St.Galler Intendant einen breiten kulturellen Hintergrund haben.

Für Kritik aus dem Publikum sorgte Rüegseggers Aussage, dass im Theater-VR niemand einen künstlerischen Hintergrund habe. «Wie wollen Sie die künstlerischen Leistungsausweise der Bewerbenden denn beurteilen?», fragte eine Zuhörerin. Man werde dazu mehrere externe und unabhängige Expertisen einholen, betonte Rüegsegger. Idealerweise werde die neue Direktion eine «spartenübergreifende, künstlerische Handschrift» erkennen lassen, so der Wunsch des Verwaltungsrates.