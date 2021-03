Pilgerbuch «Pilgern kann man auch in der Stube»: Der St.Galler Seelsorger Josef Schönauer hat ein Buch über den Jakobsweg und seine Geschichte geschrieben Das Coronajahr kam Josef Schönauer gelegen – 2020 war er weniger unterwegs und hatte mehr Zeit, über das Pilgern zu recherchieren und eigene Erinnerungen aufzuarbeiten. Vor Beginn der neuen Saison ist jetzt Schönauers Buch «Pilgern erdet und himmelt» erschienen. «Fang vor deiner Haustür an», rät er Neulingen. Bettina Kugler 22.03.2021, 17.55 Uhr

Josef Schönauer, Leiter der Pilgerherberge St.Gallen vor der Kapelle Maria Einsiedeln: Sie liegt am Jakobsweg nach Santiago de Compostela.

Bild: Arthur Gamsa

«Ich bin dann mal weg»: das haben sich seit den 1980-er Jahren immer mehr Menschen gesagt und sich auf den Jakobsweg gemacht. Hape Kerkeling hatte sein Buch 2006 mit diesem Slogan betitelt und damit im deutschsprachigen Raum weitere Aufmerksamkeit für das Pilgern ausgelöst. Josef Schönauer pilgerte erstmals 1989 mit Jugendlichen aus Degersheim und St.Gallen nach Santiago.

Unser Treffpunkt liegt am Jakobsweg, mitten in St.Gallen: Es ist die Pilgerherberge in der Linsebühlstrasse – eine kleine Wohnung im ersten Stock, darin eine offene Küche, ein Bad mit Dusche, dazu separat Waschmaschine und Tumbler, zwei Gästezimmer mit Etagenbetten, eine Stube für alle. Seit der Pandemie gelten strenge Hygieneregeln für die Belegung. Die Saison war letztes Jahr kurz; vor allem Romands machten sich von Rorschach aus auf den Jakobsweg durch die Schweiz.

Entschleunigung während der Pandemie

Josef Schönauers Buch «Pilgern erdet und himmelt» ist Schwellbrunner Verlag FormatOst erschienen. Bild: Appenzeller Verlagshaus

Josef Schönauer führt den Verein Pilgerherberge St.Gallen und betreut die Website «pilgern.ch». Jetzt hat auch er ein Buch geschrieben, ein sehr umfassendes: «Pilgern himmelt und erdet». Die Arbeit daran war für ihn eine Art Pilgerweg am Schreibtisch – eine gute Gelegenheit, eigene Erfahrungen und die anderer Pilger noch einmal abzuschreiten, sein Wissen über den Sinn des Pilgerns zu vertiefen und für Neulinge oder Heimkehrer zu einem reich bebilderten Lesebuch zusammenzustellen. Das alles klingt im Untertitel an: «Geschichte, Spiritualität, Symbolik des Pilgerns – illustriert mit Erlebnissen auf dem Jakobsweg». Man kann blättern und staunen, sich an einzelnen Kapiteln festlesen, vorwärts und rückwärts springen. Und wird Lust bekommen, sich auf den Weg zu machen.

Die Fotos stammen fast alle von Josef Schönauer; sie machen spürbar, was Pilger antreibt, was ihnen hilft, durchzuhalten, was ihnen Kraft gibt – auch später noch, wenn sie zurück in ihrem Alltag sind. Er sagt:

«Die meisten beginnen sich fürs Pilgern zu interessieren, weil sie jemanden kennen, der es gemacht hat und darüber begeistert berichtet.»

Es passe in unsere Zeit, zum Wunsch nach Entschleunigung und Reduktion, zur Klimabewegung. Viele sind im Jahr der Pandemie auf den Geschmack gekommen, haben das Unterwegssein vor der Haustür und zu Fuss entdeckt. Und sie haben jetzt mehr Zeit zum Lesen. So ist auch Josef Schönauer der Lockdown als Schreibzeit gerade recht gekommen – was man sich bei einem, der gern grenzüberschreitend unterwegs ist und Begegnungen, Kontakte schätzt, zunächst kaum vorstellen kann.

Im Trailer zum Buch erzählt Josef Schönauer vom Pilgern – und von seinen Beweggründen, darüber zu schreiben.

Noch im Februar 2020 war er als Ehrenamtlicher in Santiago, half mit im Pilgerbüro und wunderte sich eher über Desinfektionsmittelspender und Masken; es fehlten die zahlreichen Pilger aus Südkorea. Schon damals waren erste Anzeichen einer Pandemie spürbar: während des ganzen Monats kamen nur 13 Pilgerinnen und Pilger in Santiago an, sonst sind es um diese Jahreszeit rund 70 täglich.

Bald geht die Saison wieder los; derzeit gelten für jede Region des insgesamt 2300 Kilometer langen Wegs andere Bestimmungen. Nicht alle Informationsquellen und Websites sind auf dem aktuellen Stand. «Der Weg kann warten», lautet das Motto der spanischen Pilgerbewegung nach wie vor. Pilger aber lassen sich nicht so leicht aufhalten. Bekanntlich wächst der Weg beim Gehen. Und oft beginnt er zu Hause in der Stube: beim Wandern von Seite zu Seite.



Josef Schönauer: Pilgern erdet und himmelt. Geschichte, Spiritualität, Symbolik des Pilgerns – illustriert mit Erlebnissen auf dem Jakobsweg. Verlag FormatOst 2021, 240 S., Fr. 38.–

Buchpräsentation: 26.3., 19.30 Uhr, online. Anmeldung möglich auf der Website pilgern.ch