Konzert Statt in der Elbphilharmonie jetzt im St.Galler Pfalzkeller: Zwei Uraufführungen von David Philip Hefti Das Amaryllis Quartett und die Sopranistin Juliane Banse präsentieren zwei neue Kompositionen des gebürtigen St.Gallers David Philip Hefti. Am Samstag sind im Pfalzkeller sein sechstes Streichquartett und seine Bearbeitung von Gustav Mahlers Rückert-Liedern zu hören. Martin Preisser Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Für David Philip Hefti ist das Streichquartett die kompositorische Königsdisziplin. Am Samstag erklingt in St.Gallen sein sechstes. Bild: Michel Canonica

Die Uraufführung von David Philip Heftis sechstem Streichquartett sowie seine Bearbeitung von Gustav Mahlers Rückert-Liedern für Sopran und Streichquartett hätte eigentlich in der Hamburger Elbphilharmonie stattfinden sollen. Corona hat das verhindert. So kommt das St.Galler Publikum jetzt in den Genuss von Heftis neuer Kammermusik. Auch der Komponist, der gebürtiger St.Galler ist, freut sich darüber.

Sein zweites Streichquartett wurde 2013, seine Oper «Annas Maske» 2017 in seiner Heimatstadt uraufgeführt. Inzwischen ist David Philip Hefti Vater zweier kleiner Kinder und hat in der Corona-Zeit so viel wie noch nie komponiert. Das Dirigieren, sein weiterer Tätigkeitsbereich, lag brach. Lediglich drei Konzerte hat Hefti in den letzten anderthalb Jahren geleitet. Corona will er im musikalischen Kontext aber nicht überbewerten. «Natürlich fliessen in Kompositionen vielleicht Gefühle von Angst und Zweifel ein, aber eigentliche Pandemie-Stücke zu schreiben, hätte mich nicht interessiert.»

«Ich werde noch viel mehr Quartette schreiben»

Das Streichquartett ist für den auch international erfolgreichen David Philip Hefti die kompositorische Königsdisziplin. Von intimstem bis zu orchestralem Ausdruck biete diese Gattung dem Komponisten eine breite Palette an Klangmöglichkeiten. «Im Streichquartett ist eigentlich alles machbar, es ist eine perfekte Besetzung; so werde ich auch in Zukunft noch viel mehr Quartette schreiben», sagt Hefti. Es ist aber auch eine anspruchsvolle und herausfordernde Gattung. So viele einzigartige Meisterwerke gibt es von den ganz grossen Komponisten. «Die Tradition habe ich zuweilen auch als Last empfunden», sagt Hefti, nimmt diese aber auch als Inspiration wahr. Schumann und Schubert sind Heftis besondere Lieblinge in der Streichquartett-Geschichte. Er sagt:

«Schumann geht mit seinem melancholischen Grundton auf geheimnisvolle Weise direkt ins Herz. Bei Schubert liebe ich die Transparenz seines Klanges.»

«Mahlers Rückert-Liedern bin ich schon als Schüler begegnet»

Hefti hat die Rückert-Lieder von Mahler für Gesang und Streichquartett gesetzt. Diese Fassung will eine Brücke schlagen zwischen der opulenten, farbigen Orchesterfassung Mahlers und seiner viel kargeren Fassung für Klavier. «Den Rückert-Liedern bin ich schon als Schüler begegnet», erinnert sich Hefti. Für seine Streichquartettfassung habe er zuerst einmal die Essenz aus der Orchesterfassung herausgeschält und dann die Lieder für die vier Streicher wieder neu aufgebaut.

«Die Fassung ist echter Mahler mit seiner ganz speziellen reichen Harmonik. Sie ist eine Mittelversion zwischen Orchester- und Klavierfassung und für hohe Stimme gesetzt.» Für die Uraufführung stehen David Philip Hefti die berühmte Sopranistin Juliane Banse und das Amaryllis Quartett zur Verfügung, in dem Heftis Ehefrau Mareike Geige spielt.

Das zweite Werk des Abends, das sechste Streichquartett, reagiert auf die Rückert-Lieder; einzelne Sätze werden wie Präludien und Kommentare zwischen den Mahler-Liedern erklingen. David Philip Hefti, der in seinem neuen Streichquartett die Mahler'schen Motive aufnimmt, sie aber auch «bis zur Unkenntlichkeit maskiert», findet:

«Kontrastierende Stile direkt nebeneinander zu stellen, öffnet die Ohren. Man hört die jeweilige Musik aus dem Gegensatz heraus anders, klarer.»

Das Konzert für Bratsche und Orchester von David Philip Hefti. Quelle: Youtube

Der Titel des Quartetts, «Fünf Szenen für Gustav», bezieht sich auf Mahlers Vornamen und auf Gustav Frielinghaus, erster Geiger des Amaryllis Quartetts, welchem das neue Stück auch gewidmet ist. Man darf gespannt sein, was sich hinter Heftis fünf Satzbezeichnungen «sphärisch», «raunend», «glühend», «wiegend» und «innig» verbirgt. Es sind jedenfalls Adjektive, die auch auf die Musik Mahlers zurückweisen. Neben den Rückert-Liedern und dem Streichquartett, das auch unabhängig von den Mahler-Liedern und zusammenhängend gespielt werden kann, hat das Amaryllis Quartett noch zwei Werke von Franz Schubert im Gepäck, darunter das von vielen Quartetten geschätzte G-Dur-Streichquartett.

Konzert: Sa., 23.10., 19.30 Uhr, Pfalzkeller, St.Gallen; www.hefti.net